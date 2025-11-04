NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|8
|0
|55
|6.9
|San Diego St.
|8
|0
|80
|10.0
|Indiana
|9
|0
|97
|10.8
|Iowa
|8
|1
|105
|13.1
|Texas Tech
|9
|0
|119
|13.2
|Oregon
|8
|0
|108
|13.5
|Oklahoma
|9
|2
|127
|14.1
|Utah
|9
|1
|128
|14.2
|Miami
|8
|0
|125
|15.6
|Toledo
|8
|2
|128
|16.0
|James Madison
|8
|0
|129
|16.1
|Texas
|9
|0
|148
|16.4
|East Carolina
|8
|0
|134
|16.8
|Missouri
|8
|1
|134
|16.8
|Northwestern
|8
|0
|134
|16.8
|BYU
|8
|1
|136
|17.0
|Michigan
|9
|0
|155
|17.2
|Auburn
|9
|0
|159
|17.7
|Louisiana Tech
|8
|0
|145
|18.1
|Alabama
|8
|1
|146
|18.2
|UCF
|8
|0
|150
|18.8
|LSU
|8
|1
|151
|18.9
|W. Michigan
|9
|0
|171
|19.0
|Memphis
|9
|0
|173
|19.2
|Buffalo
|9
|1
|176
|19.6
|Georgia
|8
|0
|157
|19.6
|Nebraska
|9
|1
|178
|19.8
|Arizona
|8
|0
|159
|19.9
|Notre Dame
|8
|1
|159
|19.9
|Wyoming
|9
|0
|182
|20.2
|Vanderbilt
|9
|0
|184
|20.4
|Florida
|8
|1
|164
|20.5
|Florida St.
|8
|0
|165
|20.6
|Louisville
|8
|0
|166
|20.8
|Washington
|8
|0
|167
|20.9
|Kennesaw St.
|8
|1
|169
|21.1
|SMU
|9
|0
|191
|21.2
|Miami (Ohio)
|8
|2
|171
|21.4
|Houston
|9
|0
|194
|21.6
|Minnesota
|9
|0
|194
|21.6
|Penn St.
|8
|1
|174
|21.8
|Wake Forest
|8
|1
|174
|21.8
|Fresno St.
|9
|0
|196
|21.8
|Pittsburgh
|9
|0
|196
|21.8
|Cincinnati
|9
|0
|197
|21.9
|Iowa St.
|9
|0
|198
|22.0
|Maryland
|8
|1
|176
|22.0
|Mississippi
|9
|1
|198
|22.0
|South Carolina
|9
|0
|199
|22.1
|N. Illinois
|8
|0
|177
|22.1
|North Carolina
|8
|0
|177
|22.1
|Virginia
|9
|1
|200
|22.2
|Southern Cal
|8
|0
|179
|22.4
|Liberty
|8
|0
|181
|22.6
|W. Kentucky
|9
|0
|205
|22.8
|Washington St.
|9
|1
|207
|23.0
|Georgia Tech
|9
|0
|208
|23.1
|Army
|8
|0
|185
|23.1
|Old Dominion
|9
|1
|211
|23.4
|Texas A&M
|8
|0
|189
|23.6
|Arizona St.
|9
|0
|213
|23.7
|Wisconsin
|8
|0
|191
|23.9
|Uconn
|9
|0
|215
|23.9
|Boise St.
|9
|0
|216
|24.0
|Cent. Michigan
|9
|0
|216
|24.0
|Clemson
|8
|0
|192
|24.0
|Navy
|8
|0
|192
|24.0
|North Texas
|9
|0
|217
|24.1
|Troy
|9
|0
|217
|24.1
|South Florida
|8
|2
|195
|24.4
|Southern Miss.
|8
|1
|197
|24.6
|Mississippi St.
|9
|0
|222
|24.7
|Ohio
|8
|0
|198
|24.8
|California
|9
|0
|226
|25.1
|TCU
|8
|0
|201
|25.1
|UTEP
|8
|0
|202
|25.2
|Kansas
|9
|0
|228
|25.3
|New Mexico St.
|8
|0
|203
|25.4
|Tulane
|8
|0
|204
|25.5
|Bowling Green
|9
|0
|231
|25.7
|Hawaii
|9
|1
|231
|25.7
|Jacksonville St.
|8
|0
|207
|25.9
|Illinois
|9
|0
|233
|25.9
|New Mexico
|9
|1
|233
|25.9
|Arkansas St.
|9
|0
|238
|26.4
|Kentucky
|8
|0
|214
|26.8
|Missouri St.
|8
|0
|216
|27.0
|Purdue
|9
|0
|243
|27.0
|Colorado St.
|8
|0
|217
|27.1
|Nevada
|8
|0
|220
|27.5
|Appalachian St.
|8
|0
|221
|27.6
|Kansas St.
|9
|0
|249
|27.7
|Temple
|9
|0
|253
|28.1
|Coastal Carolina
|8
|0
|225
|28.1
|Duke
|8
|0
|225
|28.1
|Akron
|9
|0
|261
|29.0
|Middle Tennessee
|8
|0
|232
|29.0
|Rice
|9
|0
|262
|29.1
|Baylor
|9
|0
|264
|29.3
|Louisiana-Lafayette
|9
|0
|264
|29.3
|Tulsa
|8
|0
|237
|29.6
|South Alabama
|9
|0
|267
|29.7
|Virginia Tech
|9
|2
|267
|29.7
|Ball St.
|8
|1
|238
|29.8
|FIU
|8
|0
|239
|29.9
|Oregon St.
|9
|1
|269
|29.9
|Colorado
|9
|1
|271
|30.1
|Stanford
|9
|0
|271
|30.1
|UTSA
|8
|1
|242
|30.2
|San Jose St.
|8
|0
|243
|30.4
|West Virginia
|9
|0
|274
|30.4
|NC State
|9
|0
|275
|30.6
|Syracuse
|9
|1
|277
|30.8
|UCLA
|8
|0
|248
|31.0
|Rutgers
|9
|0
|280
|31.1
|Tennessee
|9
|0
|280
|31.1
|Michigan St.
|9
|1
|283
|31.4
|Utah St.
|8
|0
|254
|31.8
|Delaware
|8
|0
|257
|32.1
|Marshall
|8
|0
|260
|32.5
|E. Michigan
|9
|0
|296
|32.9
|Louisiana-Monroe
|9
|0
|296
|32.9
|Arkansas
|9
|0
|300
|33.3
|Boston College
|9
|0
|300
|33.3
|Texas State
|8
|1
|271
|33.9
|UNLV
|8
|0
|274
|34.2
|Air Force
|8
|0
|281
|35.1
|Georgia Southern
|8
|0
|283
|35.4
|Umass
|8
|0
|287
|35.9
|FAU
|8
|0
|290
|36.2
|Kent St.
|8
|0
|292
|36.5
|Charlotte
|8
|0
|298
|37.2
|UAB
|8
|0
|310
|38.8
|Oklahoma St.
|9
|0
|349
|38.8
|Georgia St.
|8
|2
|326
|40.8
|Sam Houston St.
|8
|0
|327
|40.9
