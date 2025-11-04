Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

November 4, 2025, 12:19 PM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 8 0 55 6.9
San Diego St. 8 0 80 10.0
Indiana 9 0 97 10.8
Iowa 8 1 105 13.1
Texas Tech 9 0 119 13.2
Oregon 8 0 108 13.5
Oklahoma 9 2 127 14.1
Utah 9 1 128 14.2
Miami 8 0 125 15.6
Toledo 8 2 128 16.0
James Madison 8 0 129 16.1
Texas 9 0 148 16.4
East Carolina 8 0 134 16.8
Missouri 8 1 134 16.8
Northwestern 8 0 134 16.8
BYU 8 1 136 17.0
Michigan 9 0 155 17.2
Auburn 9 0 159 17.7
Louisiana Tech 8 0 145 18.1
Alabama 8 1 146 18.2
UCF 8 0 150 18.8
LSU 8 1 151 18.9
W. Michigan 9 0 171 19.0
Memphis 9 0 173 19.2
Buffalo 9 1 176 19.6
Georgia 8 0 157 19.6
Nebraska 9 1 178 19.8
Arizona 8 0 159 19.9
Notre Dame 8 1 159 19.9
Wyoming 9 0 182 20.2
Vanderbilt 9 0 184 20.4
Florida 8 1 164 20.5
Florida St. 8 0 165 20.6
Louisville 8 0 166 20.8
Washington 8 0 167 20.9
Kennesaw St. 8 1 169 21.1
SMU 9 0 191 21.2
Miami (Ohio) 8 2 171 21.4
Houston 9 0 194 21.6
Minnesota 9 0 194 21.6
Penn St. 8 1 174 21.8
Wake Forest 8 1 174 21.8
Fresno St. 9 0 196 21.8
Pittsburgh 9 0 196 21.8
Cincinnati 9 0 197 21.9
Iowa St. 9 0 198 22.0
Maryland 8 1 176 22.0
Mississippi 9 1 198 22.0
South Carolina 9 0 199 22.1
N. Illinois 8 0 177 22.1
North Carolina 8 0 177 22.1
Virginia 9 1 200 22.2
Southern Cal 8 0 179 22.4
Liberty 8 0 181 22.6
W. Kentucky 9 0 205 22.8
Washington St. 9 1 207 23.0
Georgia Tech 9 0 208 23.1
Army 8 0 185 23.1
Old Dominion 9 1 211 23.4
Texas A&M 8 0 189 23.6
Arizona St. 9 0 213 23.7
Wisconsin 8 0 191 23.9
Uconn 9 0 215 23.9
Boise St. 9 0 216 24.0
Cent. Michigan 9 0 216 24.0
Clemson 8 0 192 24.0
Navy 8 0 192 24.0
North Texas 9 0 217 24.1
Troy 9 0 217 24.1
South Florida 8 2 195 24.4
Southern Miss. 8 1 197 24.6
Mississippi St. 9 0 222 24.7
Ohio 8 0 198 24.8
California 9 0 226 25.1
TCU 8 0 201 25.1
UTEP 8 0 202 25.2
Kansas 9 0 228 25.3
New Mexico St. 8 0 203 25.4
Tulane 8 0 204 25.5
Bowling Green 9 0 231 25.7
Hawaii 9 1 231 25.7
Jacksonville St. 8 0 207 25.9
Illinois 9 0 233 25.9
New Mexico 9 1 233 25.9
Arkansas St. 9 0 238 26.4
Kentucky 8 0 214 26.8
Missouri St. 8 0 216 27.0
Purdue 9 0 243 27.0
Colorado St. 8 0 217 27.1
Nevada 8 0 220 27.5
Appalachian St. 8 0 221 27.6
Kansas St. 9 0 249 27.7
Temple 9 0 253 28.1
Coastal Carolina 8 0 225 28.1
Duke 8 0 225 28.1
Akron 9 0 261 29.0
Middle Tennessee 8 0 232 29.0
Rice 9 0 262 29.1
Baylor 9 0 264 29.3
Louisiana-Lafayette 9 0 264 29.3
Tulsa 8 0 237 29.6
South Alabama 9 0 267 29.7
Virginia Tech 9 2 267 29.7
Ball St. 8 1 238 29.8
FIU 8 0 239 29.9
Oregon St. 9 1 269 29.9
Colorado 9 1 271 30.1
Stanford 9 0 271 30.1
UTSA 8 1 242 30.2
San Jose St. 8 0 243 30.4
West Virginia 9 0 274 30.4
NC State 9 0 275 30.6
Syracuse 9 1 277 30.8
UCLA 8 0 248 31.0
Rutgers 9 0 280 31.1
Tennessee 9 0 280 31.1
Michigan St. 9 1 283 31.4
Utah St. 8 0 254 31.8
Delaware 8 0 257 32.1
Marshall 8 0 260 32.5
E. Michigan 9 0 296 32.9
Louisiana-Monroe 9 0 296 32.9
Arkansas 9 0 300 33.3
Boston College 9 0 300 33.3
Texas State 8 1 271 33.9
UNLV 8 0 274 34.2
Air Force 8 0 281 35.1
Georgia Southern 8 0 283 35.4
Umass 8 0 287 35.9
FAU 8 0 290 36.2
Kent St. 8 0 292 36.5
Charlotte 8 0 298 37.2
UAB 8 0 310 38.8
Oklahoma St. 9 0 349 38.8
Georgia St. 8 2 326 40.8
Sam Houston St. 8 0 327 40.9

Sports
