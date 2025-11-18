Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
FAU 10 476 312 16 3,289 26 328.90
Baylor 10 432 264 9 3,244 29 324.40
Tennessee 10 353 232 10 3,183 24 318.30
San Jose St. 10 418 242 10 3,138 17 313.80
Delaware 10 426 262 8 3,082 18 308.20
North Texas 10 345 238 4 3,073 24 307.30
Mississippi 11 370 237 8 3,356 18 305.09
Duke 10 362 244 4 3,029 25 302.90
Hawaii 10 442 284 10 3,024 23 302.40
Southern Cal 10 317 215 6 2,981 19 298.10
W. Kentucky 10 389 265 8 2,961 21 296.10
Alabama 10 357 240 2 2,947 26 294.70
TCU 10 365 234 11 2,914 23 291.40
Texas Tech 11 382 252 7 3,163 26 287.55
Pittsburgh 10 364 222 13 2,875 25 287.50
Uconn 11 389 263 1 3,160 27 287.27
East Carolina 10 360 238 5 2,867 16 286.70
SMU 10 354 230 9 2,845 21 284.50
Ohio St. 10 295 236 4 2,795 26 279.50
Boston College 11 428 269 12 3,066 20 278.73
Clemson 10 360 240 6 2,783 18 278.30
Rutgers 10 337 208 7 2,774 19 277.40
UAB 10 379 252 11 2,770 18 277.00
Appalachian St. 10 413 238 11 2,739 20 273.90
Texas A&M 10 299 183 9 2,733 23 273.30
Georgia Tech 10 286 207 3 2,721 12 272.10
Miami 10 314 228 9 2,699 19 269.90
South Florida 10 312 206 7 2,681 24 268.10
Middle Tennessee 10 423 253 7 2,671 19 267.10
Notre Dame 10 272 185 6 2,657 21 265.70
Utah St. 10 312 197 3 2,656 22 265.60
Missouri St. 10 336 212 8 2,649 21 264.90
Arkansas 10 302 188 10 2,646 20 264.60
California 10 377 230 10 2,635 15 263.50
NC State 10 331 227 10 2,620 20 262.00
Washington 10 284 205 5 2,607 18 260.70
Florida St. 10 279 167 6 2,598 17 259.80
Indiana 11 303 220 6 2,856 34 259.64
Southern Miss. 10 319 214 8 2,591 21 259.10
Arizona 10 334 211 6 2,584 24 258.40
Vanderbilt 10 290 199 5 2,584 22 258.40
Texas State 10 277 190 6 2,582 14 258.20
UNLV 10 308 206 6 2,580 19 258.00
Georgia St. 10 387 245 9 2,535 20 253.50
Toledo 10 320 210 8 2,504 21 250.40
Virginia 11 378 247 8 2,751 15 250.09
Georgia Southern 10 325 202 7 2,485 21 248.40
Nebraska 10 289 215 6 2,482 22 248.20
Arkansas St. 10 388 261 11 2,467 14 246.70
Texas 10 325 204 7 2,466 20 246.60
Illinois 10 287 199 6 2,457 22 245.70
Syracuse 10 361 204 12 2,447 17 244.70
Tulane 10 298 183 6 2,438 15 243.80
Louisville 10 353 226 8 2,433 13 243.30
Mississippi St. 11 331 212 8 2,663 19 242.09
New Mexico St. 10 383 217 13 2,419 12 241.90
Oregon 10 277 201 5 2,418 22 241.80
UTSA 10 342 229 6 2,406 23 240.60
Old Dominion 10 262 157 9 2,405 20 240.50
Memphis 11 342 239 8 2,643 14 240.27
LSU 10 349 235 5 2,402 15 240.20
Georgia 10 304 212 5 2,381 20 238.10
New Mexico 10 282 188 9 2,342 16 234.20
Maryland 10 387 224 7 2,333 13 233.30
Cincinnati 10 274 165 4 2,327 24 232.70
Kennesaw St. 10 298 178 9 2,321 15 232.10
Stanford 10 331 194 11 2,315 11 231.50
Iowa St. 10 305 183 9 2,303 12 230.30
Boise St. 10 314 186 9 2,292 17 229.20
Kansas 10 289 185 4 2,289 21 228.90
Oklahoma 10 321 202 7 2,268 11 226.80
E. Michigan 11 363 223 8 2,490 16 226.36
Oregon St. 11 390 232 11 2,470 13 224.55
Tulsa 10 354 210 9 2,243 13 224.30
Akron 11 376 200 8 2,452 19 222.91
Houston 10 280 178 8 2,221 19 222.10
BYU 10 285 177 4 2,218 13 221.80
Arizona St. 10 341 201 4 2,194 15 219.40
Buffalo 10 335 195 11 2,175 15 217.50
Charlotte 10 325 191 9 2,175 14 217.50
Florida 10 333 208 13 2,171 14 217.10
Kansas St. 10 303 182 6 2,168 17 216.80
James Madison 10 271 166 7 2,157 18 215.70
Purdue 11 358 213 12 2,368 15 215.27
FIU 10 328 207 8 2,137 13 213.70
Wake Forest 10 304 169 7 2,131 10 213.10
Michigan St. 10 297 188 4 2,125 14 212.50
UCF 10 337 210 9 2,124 7 212.40
UTEP 10 340 185 14 2,100 15 210.00
Colorado 10 294 176 10 2,097 16 209.70
Missouri 10 296 193 8 2,087 15 208.70
Ohio 10 266 168 9 2,076 12 207.60
Temple 10 277 177 1 2,041 24 204.10
Kentucky 10 293 187 9 2,039 13 203.90
South Carolina 10 270 163 9 2,007 9 200.70
Utah 10 283 182 5 1,994 20 199.40
Washington St. 10 302 197 11 1,994 14 199.40
Liberty 10 273 154 9 1,993 9 199.30
Marshall 10 270 175 4 1,987 17 198.70
Colorado St. 10 311 189 9 1,975 11 197.50
Kent St. 10 243 138 5 1,973 18 197.30
Minnesota 10 316 195 7 1,968 12 196.80
Michigan 10 256 155 6 1,951 7 195.10
Miami (Ohio) 10 262 138 10 1,940 12 194.00
Troy 10 287 168 9 1,940 13 194.00
West Virginia 11 295 176 9 2,124 10 193.00
Wyoming 10 307 172 11 1,842 12 184.20
Fresno St. 10 296 186 11 1,840 11 184.00
Auburn 10 298 185 3 1,836 8 183.60
South Alabama 10 252 169 5 1,831 12 183.10
UCLA 10 287 181 7 1,813 13 181.30
Louisiana Tech 10 260 165 8 1,810 7 181.00
North Carolina 10 292 184 6 1,803 10 180.20
Penn St. 10 271 175 7 1,789 12 178.90
Sam Houston St. 10 315 172 7 1,764 9 176.40
Oklahoma St. 10 304 174 8 1,763 6 176.30
Virginia Tech 10 280 162 7 1,717 16 171.70
Northwestern 10 276 160 9 1,713 11 171.30
Umass 10 352 186 7 1,668 4 166.80
Cent. Michigan 10 177 124 4 1,629 13 162.90
Louisiana-Lafayette 10 250 132 13 1,601 11 160.10
San Diego St. 10 214 126 7 1,601 8 160.10
Air Force 10 149 89 6 1,587 11 158.70
Jacksonville St. 10 233 139 5 1,579 8 157.90
Nevada 10 254 147 17 1,578 9 157.80
W. Michigan 10 249 153 4 1,576 8 157.60
Bowling Green 10 251 150 10 1,549 9 154.90
Coastal Carolina 10 274 148 10 1,544 13 154.40
Louisiana-Monroe 10 244 134 11 1,448 12 144.80
Navy 10 144 85 5 1,400 8 140.00
Wisconsin 10 230 129 11 1,363 8 136.30
Iowa 10 226 143 6 1,336 8 133.60
Ball St. 10 222 128 6 1,273 9 127.30
N. Illinois 10 219 118 6 1,081 7 108.10
Rice 10 164 112 3 970 9 97.00
Army 9 87 45 3 727 4 80.78

Sports
