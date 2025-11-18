NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|FAU
|10
|476
|312
|16
|3,289
|26
|328.90
|Baylor
|10
|432
|264
|9
|3,244
|29
|324.40
|Tennessee
|10
|353
|232
|10
|3,183
|24
|318.30
|San Jose St.
|10
|418
|242
|10
|3,138
|17
|313.80
|Delaware
|10
|426
|262
|8
|3,082
|18
|308.20
|North Texas
|10
|345
|238
|4
|3,073
|24
|307.30
|Mississippi
|11
|370
|237
|8
|3,356
|18
|305.09
|Duke
|10
|362
|244
|4
|3,029
|25
|302.90
|Hawaii
|10
|442
|284
|10
|3,024
|23
|302.40
|Southern Cal
|10
|317
|215
|6
|2,981
|19
|298.10
|W. Kentucky
|10
|389
|265
|8
|2,961
|21
|296.10
|Alabama
|10
|357
|240
|2
|2,947
|26
|294.70
|TCU
|10
|365
|234
|11
|2,914
|23
|291.40
|Texas Tech
|11
|382
|252
|7
|3,163
|26
|287.55
|Pittsburgh
|10
|364
|222
|13
|2,875
|25
|287.50
|Uconn
|11
|389
|263
|1
|3,160
|27
|287.27
|East Carolina
|10
|360
|238
|5
|2,867
|16
|286.70
|SMU
|10
|354
|230
|9
|2,845
|21
|284.50
|Ohio St.
|10
|295
|236
|4
|2,795
|26
|279.50
|Boston College
|11
|428
|269
|12
|3,066
|20
|278.73
|Clemson
|10
|360
|240
|6
|2,783
|18
|278.30
|Rutgers
|10
|337
|208
|7
|2,774
|19
|277.40
|UAB
|10
|379
|252
|11
|2,770
|18
|277.00
|Appalachian St.
|10
|413
|238
|11
|2,739
|20
|273.90
|Texas A&M
|10
|299
|183
|9
|2,733
|23
|273.30
|Georgia Tech
|10
|286
|207
|3
|2,721
|12
|272.10
|Miami
|10
|314
|228
|9
|2,699
|19
|269.90
|South Florida
|10
|312
|206
|7
|2,681
|24
|268.10
|Middle Tennessee
|10
|423
|253
|7
|2,671
|19
|267.10
|Notre Dame
|10
|272
|185
|6
|2,657
|21
|265.70
|Utah St.
|10
|312
|197
|3
|2,656
|22
|265.60
|Missouri St.
|10
|336
|212
|8
|2,649
|21
|264.90
|Arkansas
|10
|302
|188
|10
|2,646
|20
|264.60
|California
|10
|377
|230
|10
|2,635
|15
|263.50
|NC State
|10
|331
|227
|10
|2,620
|20
|262.00
|Washington
|10
|284
|205
|5
|2,607
|18
|260.70
|Florida St.
|10
|279
|167
|6
|2,598
|17
|259.80
|Indiana
|11
|303
|220
|6
|2,856
|34
|259.64
|Southern Miss.
|10
|319
|214
|8
|2,591
|21
|259.10
|Arizona
|10
|334
|211
|6
|2,584
|24
|258.40
|Vanderbilt
|10
|290
|199
|5
|2,584
|22
|258.40
|Texas State
|10
|277
|190
|6
|2,582
|14
|258.20
|UNLV
|10
|308
|206
|6
|2,580
|19
|258.00
|Georgia St.
|10
|387
|245
|9
|2,535
|20
|253.50
|Toledo
|10
|320
|210
|8
|2,504
|21
|250.40
|Virginia
|11
|378
|247
|8
|2,751
|15
|250.09
|Georgia Southern
|10
|325
|202
|7
|2,485
|21
|248.40
|Nebraska
|10
|289
|215
|6
|2,482
|22
|248.20
|Arkansas St.
|10
|388
|261
|11
|2,467
|14
|246.70
|Texas
|10
|325
|204
|7
|2,466
|20
|246.60
|Illinois
|10
|287
|199
|6
|2,457
|22
|245.70
|Syracuse
|10
|361
|204
|12
|2,447
|17
|244.70
|Tulane
|10
|298
|183
|6
|2,438
|15
|243.80
|Louisville
|10
|353
|226
|8
|2,433
|13
|243.30
|Mississippi St.
|11
|331
|212
|8
|2,663
|19
|242.09
|New Mexico St.
|10
|383
|217
|13
|2,419
|12
|241.90
|Oregon
|10
|277
|201
|5
|2,418
|22
|241.80
|UTSA
|10
|342
|229
|6
|2,406
|23
|240.60
|Old Dominion
|10
|262
|157
|9
|2,405
|20
|240.50
|Memphis
|11
|342
|239
|8
|2,643
|14
|240.27
|LSU
|10
|349
|235
|5
|2,402
|15
|240.20
|Georgia
|10
|304
|212
|5
|2,381
|20
|238.10
|New Mexico
|10
|282
|188
|9
|2,342
|16
|234.20
|Maryland
|10
|387
|224
|7
|2,333
|13
|233.30
|Cincinnati
|10
|274
|165
|4
|2,327
|24
|232.70
|Kennesaw St.
|10
|298
|178
|9
|2,321
|15
|232.10
|Stanford
|10
|331
|194
|11
|2,315
|11
|231.50
|Iowa St.
|10
|305
|183
|9
|2,303
|12
|230.30
|Boise St.
|10
|314
|186
|9
|2,292
|17
|229.20
|Kansas
|10
|289
|185
|4
|2,289
|21
|228.90
|Oklahoma
|10
|321
|202
|7
|2,268
|11
|226.80
|E. Michigan
|11
|363
|223
|8
|2,490
|16
|226.36
|Oregon St.
|11
|390
|232
|11
|2,470
|13
|224.55
|Tulsa
|10
|354
|210
|9
|2,243
|13
|224.30
|Akron
|11
|376
|200
|8
|2,452
|19
|222.91
|Houston
|10
|280
|178
|8
|2,221
|19
|222.10
|BYU
|10
|285
|177
|4
|2,218
|13
|221.80
|Arizona St.
|10
|341
|201
|4
|2,194
|15
|219.40
|Buffalo
|10
|335
|195
|11
|2,175
|15
|217.50
|Charlotte
|10
|325
|191
|9
|2,175
|14
|217.50
|Florida
|10
|333
|208
|13
|2,171
|14
|217.10
|Kansas St.
|10
|303
|182
|6
|2,168
|17
|216.80
|James Madison
|10
|271
|166
|7
|2,157
|18
|215.70
|Purdue
|11
|358
|213
|12
|2,368
|15
|215.27
|FIU
|10
|328
|207
|8
|2,137
|13
|213.70
|Wake Forest
|10
|304
|169
|7
|2,131
|10
|213.10
|Michigan St.
|10
|297
|188
|4
|2,125
|14
|212.50
|UCF
|10
|337
|210
|9
|2,124
|7
|212.40
|UTEP
|10
|340
|185
|14
|2,100
|15
|210.00
|Colorado
|10
|294
|176
|10
|2,097
|16
|209.70
|Missouri
|10
|296
|193
|8
|2,087
|15
|208.70
|Ohio
|10
|266
|168
|9
|2,076
|12
|207.60
|Temple
|10
|277
|177
|1
|2,041
|24
|204.10
|Kentucky
|10
|293
|187
|9
|2,039
|13
|203.90
|South Carolina
|10
|270
|163
|9
|2,007
|9
|200.70
|Utah
|10
|283
|182
|5
|1,994
|20
|199.40
|Washington St.
|10
|302
|197
|11
|1,994
|14
|199.40
|Liberty
|10
|273
|154
|9
|1,993
|9
|199.30
|Marshall
|10
|270
|175
|4
|1,987
|17
|198.70
|Colorado St.
|10
|311
|189
|9
|1,975
|11
|197.50
|Kent St.
|10
|243
|138
|5
|1,973
|18
|197.30
|Minnesota
|10
|316
|195
|7
|1,968
|12
|196.80
|Michigan
|10
|256
|155
|6
|1,951
|7
|195.10
|Miami (Ohio)
|10
|262
|138
|10
|1,940
|12
|194.00
|Troy
|10
|287
|168
|9
|1,940
|13
|194.00
|West Virginia
|11
|295
|176
|9
|2,124
|10
|193.00
|Wyoming
|10
|307
|172
|11
|1,842
|12
|184.20
|Fresno St.
|10
|296
|186
|11
|1,840
|11
|184.00
|Auburn
|10
|298
|185
|3
|1,836
|8
|183.60
|South Alabama
|10
|252
|169
|5
|1,831
|12
|183.10
|UCLA
|10
|287
|181
|7
|1,813
|13
|181.30
|Louisiana Tech
|10
|260
|165
|8
|1,810
|7
|181.00
|North Carolina
|10
|292
|184
|6
|1,803
|10
|180.20
|Penn St.
|10
|271
|175
|7
|1,789
|12
|178.90
|Sam Houston St.
|10
|315
|172
|7
|1,764
|9
|176.40
|Oklahoma St.
|10
|304
|174
|8
|1,763
|6
|176.30
|Virginia Tech
|10
|280
|162
|7
|1,717
|16
|171.70
|Northwestern
|10
|276
|160
|9
|1,713
|11
|171.30
|Umass
|10
|352
|186
|7
|1,668
|4
|166.80
|Cent. Michigan
|10
|177
|124
|4
|1,629
|13
|162.90
|Louisiana-Lafayette
|10
|250
|132
|13
|1,601
|11
|160.10
|San Diego St.
|10
|214
|126
|7
|1,601
|8
|160.10
|Air Force
|10
|149
|89
|6
|1,587
|11
|158.70
|Jacksonville St.
|10
|233
|139
|5
|1,579
|8
|157.90
|Nevada
|10
|254
|147
|17
|1,578
|9
|157.80
|W. Michigan
|10
|249
|153
|4
|1,576
|8
|157.60
|Bowling Green
|10
|251
|150
|10
|1,549
|9
|154.90
|Coastal Carolina
|10
|274
|148
|10
|1,544
|13
|154.40
|Louisiana-Monroe
|10
|244
|134
|11
|1,448
|12
|144.80
|Navy
|10
|144
|85
|5
|1,400
|8
|140.00
|Wisconsin
|10
|230
|129
|11
|1,363
|8
|136.30
|Iowa
|10
|226
|143
|6
|1,336
|8
|133.60
|Ball St.
|10
|222
|128
|6
|1,273
|9
|127.30
|N. Illinois
|10
|219
|118
|6
|1,081
|7
|108.10
|Rice
|10
|164
|112
|3
|970
|9
|97.00
|Army
|9
|87
|45
|3
|727
|4
|80.78
