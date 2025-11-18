Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

The Associated Press

November 18, 2025, 11:16 AM

All-Purpose Runners

G RuYD ReYd Yds KRYd Yds Plays Yds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 10 1313 186 0 0 0 249 1499 149.90
W.Knight, James Madison 10 840 368 170 89 0 193 1467 146.70
E.Johnson, Nebraska 10 1131 300 0 0 0 239 1431 143.10
J.Love, Notre Dame 10 1135 274 0 0 0 205 1409 140.90
A.Hardy, Missouri 10 1346 22 0 0 0 203 1368 136.80
C.Hawkins, North Texas 9 933 294 0 0 0 173 1227 136.33
J.Haynes, Michigan 7 857 50 0 0 0 134 907 129.57
M.Lemon, Southern Cal 10 3 1090 32 144 0 88 1269 126.90
C.Lacy, Louisville 10 19 542 422 234 0 92 1217 121.70
K.Concepcion, Texas A&M 10 55 787 364 0 0 72 1206 120.60
J.De Jesus, California 10 -7 699 203 282 0 111 1177 117.70
A.Raymond, Rutgers 10 1000 163 0 0 0 215 1163 116.30
K.Lacy, Mississippi 11 1136 139 0 0 0 256 1275 115.91
D.Scudero, San Jose St. 10 0 1155 0 0 0 72 1155 115.50
J.Coleman, Washington 9 645 335 0 57 0 163 1037 115.22
J.Platt, FAU 10 36 607 0 499 0 64 1141 114.10
E.Heidenreich, Navy 10 396 741 0 0 0 95 1137 113.70
D.Bankston, New Mexico 10 461 339 0 334 0 117 1134 113.40
J.Napier, San Diego St. 10 40 629 193 265 0 94 1127 112.70
C.Pettaway, Bowling Green 7 248 139 0 396 0 70 783 111.86
J.Williams, Texas Tech 11 645 362 16 207 0 143 1230 111.82
B.Sparks, Texas State 10 72 988 55 0 0 81 1115 111.50
H.Smothers, NC State 9 823 176 0 0 0 157 999 111.00
S.Bangura, Ohio 10 927 73 0 97 0 186 1097 109.70
A.Randall, Clemson 10 675 239 0 182 0 169 1096 109.60
B.Horvath, Navy 9 986 0 0 0 0 162 986 109.56
R.Henry, UTSA 10 983 112 0 0 0 155 1095 109.50
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 551 369 59 0 0 149 979 108.78
J.Price, Notre Dame 10 589 47 0 450 0 118 1086 108.60
R.Brown, Arizona St. 10 823 196 31 35 0 188 1085 108.50
K.Owens, FIU 10 1039 44 0 0 0 185 1083 108.30
L.Pare, Texas State 10 855 228 0 0 0 188 1083 108.30
O.Arnold, Georgia Southern 10 884 194 0 0 0 145 1078 107.80
D.Trayanum, Toledo 8 728 128 0 0 0 149 856 107.00
M.Washington, Arkansas 10 913 157 0 0 0 158 1070 107.00
C.Edwards, Uconn 11 1031 142 0 0 0 197 1173 106.64
K.Wilson, Baylor 10 -4 520 0 544 0 63 1060 106.00
J.Thomas, UNLV 9 780 173 0 0 0 134 953 105.89
L.Martin, BYU 10 912 145 0 0 0 185 1057 105.70
W.Jordan, Southern Cal 6 576 55 0 0 0 95 631 105.17
D.McMillan, E. Michigan 11 903 249 0 0 0 196 1152 104.73
L.Sutton, San Diego St. 10 1048 -2 0 0 0 199 1046 104.60
S.Bell, Uconn 11 -2 1151 0 0 0 95 1149 104.45
E.Messer, FAU 10 4 847 190 3 0 97 1044 104.40
J.Baugh, Florida 10 808 175 6 53 0 198 1042 104.20
E.Henderson, Kansas 10 7 638 0 385 0 59 1032 103.20
C.Dickey, Texas Tech 11 946 179 0 9 0 187 1134 103.09
I.Brown, Louisville 8 782 42 0 0 0 102 824 103.00
T.King, New Mexico St. 6 18 361 55 179 0 49 613 102.17
J.Nixon, UCF 10 517 85 0 419 0 96 1021 102.10
J.Taylor, Virginia 11 917 185 0 20 0 223 1122 102.00
A.Hankerson, Oregon St. 11 1015 100 0 0 0 250 1115 101.36
R.Luke, Fresno St. 10 587 183 0 243 0 135 1013 101.30
S.Beebe, UAB 10 277 269 0 463 0 88 1009 100.90
I.Sategna, Oklahoma 10 25 718 266 0 0 77 1009 100.90
C.Hendricks, Ohio 10 0 858 143 0 0 70 1001 100.10
D.Reid, Pittsburgh 7 278 317 105 0 0 88 700 100.00
C.Harris, Air Force 10 288 561 8 134 0 96 991 99.10
J.Cross, Arkansas St. 1 36 33 0 30 0 14 99 99.00
R.Fields, Oklahoma St. 8 527 264 0 0 0 131 791 98.88
E.Dickens, Liberty 9 844 45 0 0 0 160 889 98.78
R.Dubinion, Appalachian St. 10 821 166 0 0 0 185 987 98.70
H.Beatty, Illinois 10 41 758 185 0 0 67 984 98.40
D.Cobb, Georgia Southern 10 42 470 0 467 0 82 979 97.90
K.Allen, Penn St. 10 917 56 0 0 0 179 973 97.30
T.Pena, Penn St. 1 13 74 10 0 0 10 97 97.00
D.Richardson, Tulsa 10 862 108 0 0 0 203 970 97.00
Q.Jackson, Rice 10 758 74 3 134 0 161 969 96.90
J.Cobb, Auburn 10 904 64 0 0 0 162 968 96.80
C.Cobb, Arkansas St. 10 0 634 0 332 0 75 966 96.60
R.Hemby, Indiana 11 714 153 0 184 0 173 1051 95.55
K.Wetjen, Iowa 10 74 151 391 338 0 57 954 95.40
G.Benyard, Kennesaw St. 10 77 668 208 0 0 76 953 95.30
J.Marshall, Michigan 10 871 82 0 0 0 151 953 95.30
M.Brown, Uconn 3 159 6 0 120 0 24 285 95.00
D.Riley, Boise St. 10 824 126 0 0 0 135 950 95.00
K.Johnson, Pittsburgh 10 9 603 177 159 0 60 948 94.80
V.Snow, Buffalo 10 91 622 206 29 0 78 948 94.80
D.Robinson, Florida St. 10 0 947 0 0 0 49 947 94.70
B.Jackson, Ohio St. 9 725 124 0 0 0 122 849 94.33
E.McAlister, TCU 10 0 941 0 0 0 53 941 94.10
V.Brown, Florida 8 14 473 139 122 0 51 748 93.50
T.Hurst, Georgia St. 10 0 928 0 0 0 64 928 92.80
D.Boston, Washington 9 0 730 104 0 0 60 834 92.67
S.Hagans, Duke 3 0 60 0 217 0 13 277 92.33
K.Duff, Rutgers 10 0 923 0 0 0 53 923 92.30
D.Claiborne, Wake Forest 10 812 110 0 0 0 179 922 92.20
L.Szarka, Air Force 10 922 0 0 0 0 190 922 92.20
C.Hellums, Army 9 829 0 0 0 0 210 829 92.11
D.Mockobee, Purdue 8 521 215 0 0 0 143 736 92.00
D.Lacey, Marshall 10 143 582 191 0 0 82 916 91.60
J.Smith, Ohio St. 10 20 902 -6 0 0 73 916 91.60
M.Toney, Miami 10 43 698 175 0 0 79 916 91.60
S.Smith, Memphis 11 644 92 118 152 0 131 1006 91.45
C.Hansen, Iowa St. 9 721 102 0 0 0 156 823 91.44
N.Whittington, Oregon 8 623 48 0 52 0 90 723 90.38
J.Gant, Akron 11 946 48 0 0 0 201 994 90.36
J.Tyson, Arizona St. 7 4 628 0 0 0 60 632 90.29
M.Fletcher, Miami 8 636 85 0 0 0 136 721 90.12
D.Connors, Houston 10 725 173 0 1 0 183 899 89.90
H.King, Georgia Tech 9 807 0 0 0 0 148 807 89.67
C.Ross, Virginia 10 19 458 170 248 0 71 895 89.50
A.Smith, East Carolina 6 45 492 0 0 0 31 537 89.50
I.Strong, Rutgers 8 0 716 0 0 0 48 716 89.50
S.McGowan, Kentucky 9 693 112 0 0 0 169 805 89.44
D.Bishop, Tennessee 10 770 121 0 0 0 130 891 89.10
Q.Ashley, Ball St. 9 525 105 0 170 0 136 800 88.89
B.Wesco, Clemson 7 4 537 78 0 0 42 619 88.43
Z.Branch, Georgia 10 7 583 89 205 0 82 884 88.40
A.Henderson, Buffalo 10 702 181 0 0 0 196 883 88.30
C.Barkate, Duke 10 0 869 0 0 0 54 882 88.20
C.Barnes, Wake Forest 9 54 504 0 234 0 51 792 88.00
N.Sheppard, Duke 10 700 157 0 22 0 137 879 87.90
M.Davis, Utah St. 10 651 157 0 68 0 133 876 87.60
C.Brazzell, Tennessee 10 0 873 0 0 0 52 873 87.30
C.Brown, Georgia Southern 10 0 872 0 0 0 51 872 87.20
C.Bell, Louisville 10 0 871 0 0 0 67 871 87.10
K.Moulton, Iowa 8 612 81 0 0 0 133 693 86.62
J.Jackson, UAB 10 751 115 0 0 0 145 866 86.60
P.Kingston, BYU 10 97 639 130 0 0 76 866 86.60
K.Bullock, South Alabama 10 814 48 0 2 0 193 864 86.40
K.Brown, Louisville 9 592 118 0 65 0 93 775 86.11
M.Craver, Texas A&M 10 80 781 0 0 0 57 861 86.10
K.Raphael, California 10 695 166 0 0 0 189 861 86.10
J.Cameron, Baylor 10 0 746 114 0 0 77 860 86.00
T.Richard, Boston College 10 647 213 0 0 0 159 860 86.00
T.Richardson, Vanderbilt 10 58 449 0 344 0 50 851 85.10
B.Pegan, Utah St. 10 11 819 0 0 0 54 845 84.50
A.Evans, Mississippi St. 11 43 751 134 0 0 80 928 84.36
M.Allen, Marshall 6 353 135 0 17 0 76 505 84.17
B.Brown, South Florida 10 841 0 0 0 0 146 841 84.10
D.Taylor, Minnesota 7 411 174 0 0 0 111 585 83.57
I.Hooks, UAB 10 0 735 97 1 0 66 833 83.30
W.Parker, Utah 10 736 95 0 0 0 112 831 83.10
G.Desrosiers, Memphis 9 538 209 0 0 0 122 747 83.00
J.Brown, Kansas St. 10 116 712 0 0 0 48 828 82.80
L.Montgomery, East Carolina 10 637 76 0 114 0 148 827 82.70
B.Washington, Baylor 10 721 93 0 0 0 160 814 81.40
J.Harris, Hawaii 9 0 731 0 0 0 42 731 81.22
J.Ducker, Temple 10 729 79 0 0 0 156 808 80.80
K.Miller, Southern Cal 10 719 44 0 45 0 109 808 80.80
C.Tate, Ohio St. 9 16 711 0 0 0 41 727 80.78
A.Mohammed, Washington 10 304 119 0 384 0 97 807 80.70
D.Voisin, South Alabama 10 0 688 119 0 0 63 807 80.70
C.Komolafe, Northwestern 10 757 49 0 0 0 162 806 80.60
N.Biggins, Cent. Michigan 10 436 175 0 193 0 113 804 80.40
J.Scott, NC State 10 445 124 0 234 0 103 803 80.30
B.Thompson, Mississippi St. 11 14 868 0 0 0 51 882 80.18
I.Mahdi, Arizona 10 639 79 0 82 0 109 800 80.00
C.Porter, Northwestern 2 137 23 0 0 0 21 160 80.00
W.Young, North Texas 10 17 781 0 0 0 50 798 79.80
C.Dawn, Texas State 9 -2 717 0 0 0 40 715 79.44
J.Nicholas, Charlotte 10 36 676 82 0 0 65 794 79.40
J.Gray, Liberty 8 102 218 0 313 0 46 633 79.12
S.Lawrence, Missouri St. 10 707 83 0 0 0 164 790 79.00
M.Jackson, Purdue 11 -5 504 17 351 0 81 867 78.82
A.Tecza, Navy 10 669 117 0 0 0 119 786 78.60
K.Tracy, Miami (Ohio) 5 272 121 0 0 0 60 393 78.60
J.Pittman, Southern Miss. 8 548 80 0 0 0 139 628 78.50
K.Duplessis, Delaware 10 19 666 73 17 0 57 775 77.50
G.Bernard, Alabama 10 97 676 0 0 0 64 773 77.30
A.Marsh, Michigan 10 13 565 12 178 0 49 768 76.80
T.Walker, Oregon St. 11 0 762 75 6 0 72 843 76.64
V.Anthony, Wisconsin 10 21 299 0 446 0 49 766 76.60
L.Bond, Boston College 11 3 839 0 0 0 85 842 76.55
M.Gillie, Coastal Carolina 2 0 0 0 153 0 4 153 76.50
J.Barnes, Appalachian St. 10 0 608 154 1 0 71 763 76.30
K.Coleman, Missouri 10 51 600 112 0 0 74 763 76.30
M.Ford, Stanford 8 493 112 0 0 0 127 605 75.62
B.Staley, Tennessee 10 0 761 -5 0 0 59 756 75.60
J.Vandeross, Toledo 10 5 749 0 0 0 66 754 75.40
C.Thevenin, Louisiana Tech 10 516 166 0 71 0 127 753 75.30
J.Hudson, SMU 8 6 595 0 0 0 43 601 75.12
J.Bates, San Jose St. 4 192 12 0 96 0 34 300 75.00
C.Braham, Memphis 11 0 824 0 0 0 59 824 74.91
M.Henry, W. Kentucky 10 -6 703 0 52 0 47 749 74.90
E.Sanders, Southern Cal 6 264 126 0 59 0 59 449 74.83
J.Bradley, UNLV 10 0 712 36 0 0 44 748 74.80
J.Silver, Delaware 9 472 200 0 0 0 124 672 74.67
M.Montgomery, UCF 10 595 151 0 0 0 132 746 74.60
A.Thomas, Houston 10 9 737 0 0 0 48 746 74.60
M.Hawkins, Virginia Tech 10 677 67 0 0 0 121 744 74.40
L.Avant, Colorado St. 10 392 98 0 251 0 100 741 74.10
O.Cooper, Indiana 11 74 740 0 0 0 58 814 74.00
D.Williams, Maryland 10 409 330 0 0 0 146 739 73.90
Q.Wisner, Texas 7 375 127 0 15 0 120 517 73.86
C.Creel, Jacksonville St. 10 730 4 4 0 0 115 738 73.80
T.Brown, Old Dominion 10 0 735 0 0 0 35 735 73.50
A.Dendy, Bowling Green 4 268 26 0 0 0 61 294 73.50
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 9 602 59 0 0 0 121 661 73.44
M.Danzy, Florida St. 10 212 522 0 0 0 34 734 73.40
C.Bennett, Kennesaw St. 10 515 216 0 0 0 122 731 73.10
W.Henderson, UTSA 10 603 93 0 34 0 102 730 73.00
T.Johnson, N. Illinois 10 634 96 0 0 0 126 730 73.00
C.Ramseur, Nevada 10 500 162 0 67 0 122 729 72.90
S.Harris, Wyoming 10 546 182 0 0 0 113 728 72.80
K.Shoels, San Jose St. 10 0 727 0 0 0 55 727 72.70
C.Joseph, Old Dominion 10 721 5 0 0 0 123 726 72.60
K.Perry, Miami (Ohio) 10 0 726 0 0 0 29 726 72.60
O.Miller, Colorado 9 0 652 0 0 0 34 652 72.44

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up