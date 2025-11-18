NCAA FBS Individual All-Purpose Runners

All-Purpose Runners
|G
|RuYD
|ReYd
|Yds
|KRYd
|Yds
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|C.Cook, Jacksonville St.
|10
|1313
|186
|0
|0
|0
|249
|1499
|149.90
|W.Knight, James Madison
|10
|840
|368
|170
|89
|0
|193
|1467
|146.70
|E.Johnson, Nebraska
|10
|1131
|300
|0
|0
|0
|239
|1431
|143.10
|J.Love, Notre Dame
|10
|1135
|274
|0
|0
|0
|205
|1409
|140.90
|A.Hardy, Missouri
|10
|1346
|22
|0
|0
|0
|203
|1368
|136.80
|C.Hawkins, North Texas
|9
|933
|294
|0
|0
|0
|173
|1227
|136.33
|J.Haynes, Michigan
|7
|857
|50
|0
|0
|0
|134
|907
|129.57
|M.Lemon, Southern Cal
|10
|3
|1090
|32
|144
|0
|88
|1269
|126.90
|C.Lacy, Louisville
|10
|19
|542
|422
|234
|0
|92
|1217
|121.70
|K.Concepcion, Texas A&M
|10
|55
|787
|364
|0
|0
|72
|1206
|120.60
|J.De Jesus, California
|10
|-7
|699
|203
|282
|0
|111
|1177
|117.70
|A.Raymond, Rutgers
|10
|1000
|163
|0
|0
|0
|215
|1163
|116.30
|K.Lacy, Mississippi
|11
|1136
|139
|0
|0
|0
|256
|1275
|115.91
|D.Scudero, San Jose St.
|10
|0
|1155
|0
|0
|0
|72
|1155
|115.50
|J.Coleman, Washington
|9
|645
|335
|0
|57
|0
|163
|1037
|115.22
|J.Platt, FAU
|10
|36
|607
|0
|499
|0
|64
|1141
|114.10
|E.Heidenreich, Navy
|10
|396
|741
|0
|0
|0
|95
|1137
|113.70
|D.Bankston, New Mexico
|10
|461
|339
|0
|334
|0
|117
|1134
|113.40
|J.Napier, San Diego St.
|10
|40
|629
|193
|265
|0
|94
|1127
|112.70
|C.Pettaway, Bowling Green
|7
|248
|139
|0
|396
|0
|70
|783
|111.86
|J.Williams, Texas Tech
|11
|645
|362
|16
|207
|0
|143
|1230
|111.82
|B.Sparks, Texas State
|10
|72
|988
|55
|0
|0
|81
|1115
|111.50
|H.Smothers, NC State
|9
|823
|176
|0
|0
|0
|157
|999
|111.00
|S.Bangura, Ohio
|10
|927
|73
|0
|97
|0
|186
|1097
|109.70
|A.Randall, Clemson
|10
|675
|239
|0
|182
|0
|169
|1096
|109.60
|B.Horvath, Navy
|9
|986
|0
|0
|0
|0
|162
|986
|109.56
|R.Henry, UTSA
|10
|983
|112
|0
|0
|0
|155
|1095
|109.50
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|9
|551
|369
|59
|0
|0
|149
|979
|108.78
|J.Price, Notre Dame
|10
|589
|47
|0
|450
|0
|118
|1086
|108.60
|R.Brown, Arizona St.
|10
|823
|196
|31
|35
|0
|188
|1085
|108.50
|K.Owens, FIU
|10
|1039
|44
|0
|0
|0
|185
|1083
|108.30
|L.Pare, Texas State
|10
|855
|228
|0
|0
|0
|188
|1083
|108.30
|O.Arnold, Georgia Southern
|10
|884
|194
|0
|0
|0
|145
|1078
|107.80
|D.Trayanum, Toledo
|8
|728
|128
|0
|0
|0
|149
|856
|107.00
|M.Washington, Arkansas
|10
|913
|157
|0
|0
|0
|158
|1070
|107.00
|C.Edwards, Uconn
|11
|1031
|142
|0
|0
|0
|197
|1173
|106.64
|K.Wilson, Baylor
|10
|-4
|520
|0
|544
|0
|63
|1060
|106.00
|J.Thomas, UNLV
|9
|780
|173
|0
|0
|0
|134
|953
|105.89
|L.Martin, BYU
|10
|912
|145
|0
|0
|0
|185
|1057
|105.70
|W.Jordan, Southern Cal
|6
|576
|55
|0
|0
|0
|95
|631
|105.17
|D.McMillan, E. Michigan
|11
|903
|249
|0
|0
|0
|196
|1152
|104.73
|L.Sutton, San Diego St.
|10
|1048
|-2
|0
|0
|0
|199
|1046
|104.60
|S.Bell, Uconn
|11
|-2
|1151
|0
|0
|0
|95
|1149
|104.45
|E.Messer, FAU
|10
|4
|847
|190
|3
|0
|97
|1044
|104.40
|J.Baugh, Florida
|10
|808
|175
|6
|53
|0
|198
|1042
|104.20
|E.Henderson, Kansas
|10
|7
|638
|0
|385
|0
|59
|1032
|103.20
|C.Dickey, Texas Tech
|11
|946
|179
|0
|9
|0
|187
|1134
|103.09
|I.Brown, Louisville
|8
|782
|42
|0
|0
|0
|102
|824
|103.00
|T.King, New Mexico St.
|6
|18
|361
|55
|179
|0
|49
|613
|102.17
|J.Nixon, UCF
|10
|517
|85
|0
|419
|0
|96
|1021
|102.10
|J.Taylor, Virginia
|11
|917
|185
|0
|20
|0
|223
|1122
|102.00
|A.Hankerson, Oregon St.
|11
|1015
|100
|0
|0
|0
|250
|1115
|101.36
|R.Luke, Fresno St.
|10
|587
|183
|0
|243
|0
|135
|1013
|101.30
|S.Beebe, UAB
|10
|277
|269
|0
|463
|0
|88
|1009
|100.90
|I.Sategna, Oklahoma
|10
|25
|718
|266
|0
|0
|77
|1009
|100.90
|C.Hendricks, Ohio
|10
|0
|858
|143
|0
|0
|70
|1001
|100.10
|D.Reid, Pittsburgh
|7
|278
|317
|105
|0
|0
|88
|700
|100.00
|C.Harris, Air Force
|10
|288
|561
|8
|134
|0
|96
|991
|99.10
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|36
|33
|0
|30
|0
|14
|99
|99.00
|R.Fields, Oklahoma St.
|8
|527
|264
|0
|0
|0
|131
|791
|98.88
|E.Dickens, Liberty
|9
|844
|45
|0
|0
|0
|160
|889
|98.78
|R.Dubinion, Appalachian St.
|10
|821
|166
|0
|0
|0
|185
|987
|98.70
|H.Beatty, Illinois
|10
|41
|758
|185
|0
|0
|67
|984
|98.40
|D.Cobb, Georgia Southern
|10
|42
|470
|0
|467
|0
|82
|979
|97.90
|K.Allen, Penn St.
|10
|917
|56
|0
|0
|0
|179
|973
|97.30
|T.Pena, Penn St.
|1
|13
|74
|10
|0
|0
|10
|97
|97.00
|D.Richardson, Tulsa
|10
|862
|108
|0
|0
|0
|203
|970
|97.00
|Q.Jackson, Rice
|10
|758
|74
|3
|134
|0
|161
|969
|96.90
|J.Cobb, Auburn
|10
|904
|64
|0
|0
|0
|162
|968
|96.80
|C.Cobb, Arkansas St.
|10
|0
|634
|0
|332
|0
|75
|966
|96.60
|R.Hemby, Indiana
|11
|714
|153
|0
|184
|0
|173
|1051
|95.55
|K.Wetjen, Iowa
|10
|74
|151
|391
|338
|0
|57
|954
|95.40
|G.Benyard, Kennesaw St.
|10
|77
|668
|208
|0
|0
|76
|953
|95.30
|J.Marshall, Michigan
|10
|871
|82
|0
|0
|0
|151
|953
|95.30
|M.Brown, Uconn
|3
|159
|6
|0
|120
|0
|24
|285
|95.00
|D.Riley, Boise St.
|10
|824
|126
|0
|0
|0
|135
|950
|95.00
|K.Johnson, Pittsburgh
|10
|9
|603
|177
|159
|0
|60
|948
|94.80
|V.Snow, Buffalo
|10
|91
|622
|206
|29
|0
|78
|948
|94.80
|D.Robinson, Florida St.
|10
|0
|947
|0
|0
|0
|49
|947
|94.70
|B.Jackson, Ohio St.
|9
|725
|124
|0
|0
|0
|122
|849
|94.33
|E.McAlister, TCU
|10
|0
|941
|0
|0
|0
|53
|941
|94.10
|V.Brown, Florida
|8
|14
|473
|139
|122
|0
|51
|748
|93.50
|T.Hurst, Georgia St.
|10
|0
|928
|0
|0
|0
|64
|928
|92.80
|D.Boston, Washington
|9
|0
|730
|104
|0
|0
|60
|834
|92.67
|S.Hagans, Duke
|3
|0
|60
|0
|217
|0
|13
|277
|92.33
|K.Duff, Rutgers
|10
|0
|923
|0
|0
|0
|53
|923
|92.30
|D.Claiborne, Wake Forest
|10
|812
|110
|0
|0
|0
|179
|922
|92.20
|L.Szarka, Air Force
|10
|922
|0
|0
|0
|0
|190
|922
|92.20
|C.Hellums, Army
|9
|829
|0
|0
|0
|0
|210
|829
|92.11
|D.Mockobee, Purdue
|8
|521
|215
|0
|0
|0
|143
|736
|92.00
|D.Lacey, Marshall
|10
|143
|582
|191
|0
|0
|82
|916
|91.60
|J.Smith, Ohio St.
|10
|20
|902
|-6
|0
|0
|73
|916
|91.60
|M.Toney, Miami
|10
|43
|698
|175
|0
|0
|79
|916
|91.60
|S.Smith, Memphis
|11
|644
|92
|118
|152
|0
|131
|1006
|91.45
|C.Hansen, Iowa St.
|9
|721
|102
|0
|0
|0
|156
|823
|91.44
|N.Whittington, Oregon
|8
|623
|48
|0
|52
|0
|90
|723
|90.38
|J.Gant, Akron
|11
|946
|48
|0
|0
|0
|201
|994
|90.36
|J.Tyson, Arizona St.
|7
|4
|628
|0
|0
|0
|60
|632
|90.29
|M.Fletcher, Miami
|8
|636
|85
|0
|0
|0
|136
|721
|90.12
|D.Connors, Houston
|10
|725
|173
|0
|1
|0
|183
|899
|89.90
|H.King, Georgia Tech
|9
|807
|0
|0
|0
|0
|148
|807
|89.67
|C.Ross, Virginia
|10
|19
|458
|170
|248
|0
|71
|895
|89.50
|A.Smith, East Carolina
|6
|45
|492
|0
|0
|0
|31
|537
|89.50
|I.Strong, Rutgers
|8
|0
|716
|0
|0
|0
|48
|716
|89.50
|S.McGowan, Kentucky
|9
|693
|112
|0
|0
|0
|169
|805
|89.44
|D.Bishop, Tennessee
|10
|770
|121
|0
|0
|0
|130
|891
|89.10
|Q.Ashley, Ball St.
|9
|525
|105
|0
|170
|0
|136
|800
|88.89
|B.Wesco, Clemson
|7
|4
|537
|78
|0
|0
|42
|619
|88.43
|Z.Branch, Georgia
|10
|7
|583
|89
|205
|0
|82
|884
|88.40
|A.Henderson, Buffalo
|10
|702
|181
|0
|0
|0
|196
|883
|88.30
|C.Barkate, Duke
|10
|0
|869
|0
|0
|0
|54
|882
|88.20
|C.Barnes, Wake Forest
|9
|54
|504
|0
|234
|0
|51
|792
|88.00
|N.Sheppard, Duke
|10
|700
|157
|0
|22
|0
|137
|879
|87.90
|M.Davis, Utah St.
|10
|651
|157
|0
|68
|0
|133
|876
|87.60
|C.Brazzell, Tennessee
|10
|0
|873
|0
|0
|0
|52
|873
|87.30
|C.Brown, Georgia Southern
|10
|0
|872
|0
|0
|0
|51
|872
|87.20
|C.Bell, Louisville
|10
|0
|871
|0
|0
|0
|67
|871
|87.10
|K.Moulton, Iowa
|8
|612
|81
|0
|0
|0
|133
|693
|86.62
|J.Jackson, UAB
|10
|751
|115
|0
|0
|0
|145
|866
|86.60
|P.Kingston, BYU
|10
|97
|639
|130
|0
|0
|76
|866
|86.60
|K.Bullock, South Alabama
|10
|814
|48
|0
|2
|0
|193
|864
|86.40
|K.Brown, Louisville
|9
|592
|118
|0
|65
|0
|93
|775
|86.11
|M.Craver, Texas A&M
|10
|80
|781
|0
|0
|0
|57
|861
|86.10
|K.Raphael, California
|10
|695
|166
|0
|0
|0
|189
|861
|86.10
|J.Cameron, Baylor
|10
|0
|746
|114
|0
|0
|77
|860
|86.00
|T.Richard, Boston College
|10
|647
|213
|0
|0
|0
|159
|860
|86.00
|T.Richardson, Vanderbilt
|10
|58
|449
|0
|344
|0
|50
|851
|85.10
|B.Pegan, Utah St.
|10
|11
|819
|0
|0
|0
|54
|845
|84.50
|A.Evans, Mississippi St.
|11
|43
|751
|134
|0
|0
|80
|928
|84.36
|M.Allen, Marshall
|6
|353
|135
|0
|17
|0
|76
|505
|84.17
|B.Brown, South Florida
|10
|841
|0
|0
|0
|0
|146
|841
|84.10
|D.Taylor, Minnesota
|7
|411
|174
|0
|0
|0
|111
|585
|83.57
|I.Hooks, UAB
|10
|0
|735
|97
|1
|0
|66
|833
|83.30
|W.Parker, Utah
|10
|736
|95
|0
|0
|0
|112
|831
|83.10
|G.Desrosiers, Memphis
|9
|538
|209
|0
|0
|0
|122
|747
|83.00
|J.Brown, Kansas St.
|10
|116
|712
|0
|0
|0
|48
|828
|82.80
|L.Montgomery, East Carolina
|10
|637
|76
|0
|114
|0
|148
|827
|82.70
|B.Washington, Baylor
|10
|721
|93
|0
|0
|0
|160
|814
|81.40
|J.Harris, Hawaii
|9
|0
|731
|0
|0
|0
|42
|731
|81.22
|J.Ducker, Temple
|10
|729
|79
|0
|0
|0
|156
|808
|80.80
|K.Miller, Southern Cal
|10
|719
|44
|0
|45
|0
|109
|808
|80.80
|C.Tate, Ohio St.
|9
|16
|711
|0
|0
|0
|41
|727
|80.78
|A.Mohammed, Washington
|10
|304
|119
|0
|384
|0
|97
|807
|80.70
|D.Voisin, South Alabama
|10
|0
|688
|119
|0
|0
|63
|807
|80.70
|C.Komolafe, Northwestern
|10
|757
|49
|0
|0
|0
|162
|806
|80.60
|N.Biggins, Cent. Michigan
|10
|436
|175
|0
|193
|0
|113
|804
|80.40
|J.Scott, NC State
|10
|445
|124
|0
|234
|0
|103
|803
|80.30
|B.Thompson, Mississippi St.
|11
|14
|868
|0
|0
|0
|51
|882
|80.18
|I.Mahdi, Arizona
|10
|639
|79
|0
|82
|0
|109
|800
|80.00
|C.Porter, Northwestern
|2
|137
|23
|0
|0
|0
|21
|160
|80.00
|W.Young, North Texas
|10
|17
|781
|0
|0
|0
|50
|798
|79.80
|C.Dawn, Texas State
|9
|-2
|717
|0
|0
|0
|40
|715
|79.44
|J.Nicholas, Charlotte
|10
|36
|676
|82
|0
|0
|65
|794
|79.40
|J.Gray, Liberty
|8
|102
|218
|0
|313
|0
|46
|633
|79.12
|S.Lawrence, Missouri St.
|10
|707
|83
|0
|0
|0
|164
|790
|79.00
|M.Jackson, Purdue
|11
|-5
|504
|17
|351
|0
|81
|867
|78.82
|A.Tecza, Navy
|10
|669
|117
|0
|0
|0
|119
|786
|78.60
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|5
|272
|121
|0
|0
|0
|60
|393
|78.60
|J.Pittman, Southern Miss.
|8
|548
|80
|0
|0
|0
|139
|628
|78.50
|K.Duplessis, Delaware
|10
|19
|666
|73
|17
|0
|57
|775
|77.50
|G.Bernard, Alabama
|10
|97
|676
|0
|0
|0
|64
|773
|77.30
|A.Marsh, Michigan
|10
|13
|565
|12
|178
|0
|49
|768
|76.80
|T.Walker, Oregon St.
|11
|0
|762
|75
|6
|0
|72
|843
|76.64
|V.Anthony, Wisconsin
|10
|21
|299
|0
|446
|0
|49
|766
|76.60
|L.Bond, Boston College
|11
|3
|839
|0
|0
|0
|85
|842
|76.55
|M.Gillie, Coastal Carolina
|2
|0
|0
|0
|153
|0
|4
|153
|76.50
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|0
|608
|154
|1
|0
|71
|763
|76.30
|K.Coleman, Missouri
|10
|51
|600
|112
|0
|0
|74
|763
|76.30
|M.Ford, Stanford
|8
|493
|112
|0
|0
|0
|127
|605
|75.62
|B.Staley, Tennessee
|10
|0
|761
|-5
|0
|0
|59
|756
|75.60
|J.Vandeross, Toledo
|10
|5
|749
|0
|0
|0
|66
|754
|75.40
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|10
|516
|166
|0
|71
|0
|127
|753
|75.30
|J.Hudson, SMU
|8
|6
|595
|0
|0
|0
|43
|601
|75.12
|J.Bates, San Jose St.
|4
|192
|12
|0
|96
|0
|34
|300
|75.00
|C.Braham, Memphis
|11
|0
|824
|0
|0
|0
|59
|824
|74.91
|M.Henry, W. Kentucky
|10
|-6
|703
|0
|52
|0
|47
|749
|74.90
|E.Sanders, Southern Cal
|6
|264
|126
|0
|59
|0
|59
|449
|74.83
|J.Bradley, UNLV
|10
|0
|712
|36
|0
|0
|44
|748
|74.80
|J.Silver, Delaware
|9
|472
|200
|0
|0
|0
|124
|672
|74.67
|M.Montgomery, UCF
|10
|595
|151
|0
|0
|0
|132
|746
|74.60
|A.Thomas, Houston
|10
|9
|737
|0
|0
|0
|48
|746
|74.60
|M.Hawkins, Virginia Tech
|10
|677
|67
|0
|0
|0
|121
|744
|74.40
|L.Avant, Colorado St.
|10
|392
|98
|0
|251
|0
|100
|741
|74.10
|O.Cooper, Indiana
|11
|74
|740
|0
|0
|0
|58
|814
|74.00
|D.Williams, Maryland
|10
|409
|330
|0
|0
|0
|146
|739
|73.90
|Q.Wisner, Texas
|7
|375
|127
|0
|15
|0
|120
|517
|73.86
|C.Creel, Jacksonville St.
|10
|730
|4
|4
|0
|0
|115
|738
|73.80
|T.Brown, Old Dominion
|10
|0
|735
|0
|0
|0
|35
|735
|73.50
|A.Dendy, Bowling Green
|4
|268
|26
|0
|0
|0
|61
|294
|73.50
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|9
|602
|59
|0
|0
|0
|121
|661
|73.44
|M.Danzy, Florida St.
|10
|212
|522
|0
|0
|0
|34
|734
|73.40
|C.Bennett, Kennesaw St.
|10
|515
|216
|0
|0
|0
|122
|731
|73.10
|W.Henderson, UTSA
|10
|603
|93
|0
|34
|0
|102
|730
|73.00
|T.Johnson, N. Illinois
|10
|634
|96
|0
|0
|0
|126
|730
|73.00
|C.Ramseur, Nevada
|10
|500
|162
|0
|67
|0
|122
|729
|72.90
|S.Harris, Wyoming
|10
|546
|182
|0
|0
|0
|113
|728
|72.80
|K.Shoels, San Jose St.
|10
|0
|727
|0
|0
|0
|55
|727
|72.70
|C.Joseph, Old Dominion
|10
|721
|5
|0
|0
|0
|123
|726
|72.60
|K.Perry, Miami (Ohio)
|10
|0
|726
|0
|0
|0
|29
|726
|72.60
|O.Miller, Colorado
|9
|0
|652
|0
|0
|0
|34
|652
|72.44
