DP World Tour Championship Scores

The Associated Press

November 13, 2025, 8:08 AM

Thursday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

First Round

Michael Kim, United States 33-31—64
Tommy Fleetwood, England 34-31—65
Thriston Lawrence, South Africa 32-34—66
Rory McIlroy, Northern Ireland 33-33—66
Andy Sullivan, England 33-33—66
Daniel Hillier, New Zealand 33-34—67
Nicolai Hojgaard, Denmark 35-32—67
Brandon Robinson-Thompson, England 33-34—67
Daniel Brown, England 35-33—68
Laurie Canter, England 32-36—68
Grant Forrest, Scotland 33-35—68
Matthew Jordan, England 34-34—68
Shane Lowry, Ireland 32-36—68
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 32-36—68
Alex Noren, Sweden 36-32—68
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-32—68
Justin Rose, England 34-34—68
Matt Fitzpatrick, England 32-37—69
Robert MacIntyre, Scotland 34-35—69
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-34—69
Connor Syme, Scotland 35-34—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 34-36—70
Jorge Campillo, Spain 36-34—70
Nacho Elvira, Spain 36-34—70
Ewen Ferguson, Scotland 36-34—70
Tyrrell Hatton, England 34-36—70
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-33—70
Kazuma Kobori, New Zealand 35-35—70
Tom McKibbin, Northern Ireland 36-34—70
Keita Nakajima, Japan 36-34—70
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 35-35—70
Marcus Armitage, England 36-35—71
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71
Joost Luiten, Netherlands 37-34—71
John Parry, England 33-38—71
Ludvig Aberg, Sweden 36-36—72
Calum Hill, Scotland 34-38—72
Oliver Lindell, Finland 35-37—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-37—72
Richard Mansell, England 36-36—72
Patrick Reed, United States 36-36—72
Johannes Veerman, United States 35-37—72
Martin Couvra, France 38-35—73
Aaron Rai, England 38-35—73
Adrien Saddier, France 38-35—73
Hao-Tong Li, China 38-36—74
Shaun Norris, South Africa 37-37—74
Marco Penge, England 36-38—74
Kristoffer Reitan, Norway 38-36—74
Elvis Smylie, Australia 39-35—74
Joakim Lagergren, Sweden 37-38—75
Jordan L. Smith, England 35-40—75

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

