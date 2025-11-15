Live Radio
DP World Tour Championship Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 8:14 AM

Saturday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Third Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 66-69-68—203
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-67-68—203
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-67-67—204
Laurie Canter, England 68-68-68—204
Matt Fitzpatrick, England 69-69-66—204
Tommy Fleetwood, England 65-71-68—204
Tyrrell Hatton, England 70-67-67—204
Rasmus Hojgaard, Denmark 70-69-65—204
Ludvig Aberg, Sweden 72-66-67—205
Nicolai Hojgaard, Denmark 67-65-73—205
Justin Rose, England 68-67-70—205
Thriston Lawrence, South Africa 66-72-68—206
Hao-Tong Li, China 74-66-66—206
Shane Lowry, Ireland 68-67-71—206
Robert MacIntyre, Scotland 69-67-70—206
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-72-66—206
Daniel Hillier, New Zealand 67-68-72—207
Keita Nakajima, Japan 70-69-69—208
Alex Noren, Sweden 68-68-72—208
John Parry, England 71-67-70—208
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-72-67—208
Jordan L. Smith, England 75-70-64—209
Johannes Veerman, United States 72-71-66—209
Daniel Brown, England 68-73-69—210
Kazuma Kobori, New Zealand 70-70-70—210
Tom McKibbin, Northern Ireland 70-70-70—210
Patrick Reed, United States 72-68-70—210
Adrien Saddier, France 73-68-69—210
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70-70—210
Marcus Armitage, England 71-72-68—211
Grant Forrest, Scotland 68-71-72—211
Michael Kim, United States 64-76-71—211
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70-70—211
Brandon Robinson-Thompson, England 67-74-70—211
Andy Sullivan, England 66-74-71—211
Ewen Ferguson, Scotland 70-69-73—212
Marco Penge, England 74-70-68—212
Calum Hill, Scotland 72-70-71—213
Matthew Jordan, England 68-72-73—213
Oliver Lindell, Finland 72-71-70—213
Kristoffer Reitan, Norway 74-71-68—213
Connor Syme, Scotland 69-74-70—213
Elvis Smylie, Australia 74-68-72—214
Jorge Campillo, Spain 70-72-73—215
Joakim Lagergren, Sweden 75-71-69—215
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-70-73—215
Joost Luiten, Netherlands 71-73-71—215
Richard Mansell, England 72-74-69—215
Martin Couvra, France 73-70-73—216
Aaron Rai, England 73-71-72—216
Shaun Norris, South Africa 74-71-75—220
Nacho Elvira, Spain 70-77-75—222

