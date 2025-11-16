Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

Sunday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
Final Round
|Stewart Cink, $528,000
|64-68-65-67—264
|Steven Alker, $300,000
|66-65-65-70—266
|Tommy Gainey, $214,000
|66-67-68-68—269
|Fredrik Jacobson, $214,000
|68-67-68-66—269
|Jerry Kelly, $214,000
|65-69-68-67—269
|Alex Cejka, $135,750
|68-68-67-67—270
|Steve Flesch, $135,750
|66-71-66-67—270
|Tag Ridings, $97,500
|68-70-64-69—271
|Vijay Singh, $97,500
|69-69-68-65—271
|Steve Allan, $73,500
|71-67-67-67—272
|Thomas Bjorn, $73,500
|68-68-67-69—272
|Miguel Angel Jimenez, $73,500
|69-65-70-68—272
|Cameron Percy, $73,500
|70-70-64-68—272
|Bernhard Langer, $66,000
|69-67-65-72—273
|Matt Gogel, $61,500
|70-68-64-72—274
|Soren Kjeldsen, $61,500
|70-70-65-69—274
|Doug Barron, $53,000
|68-68-71-68—275
|Greg Chalmers, $53,000
|71-66-72-66—275
|Richard Green, $53,000
|68-69-65-73—275
|Angel Cabrera, $37,000
|68-71-70-67—276
|K.J. Choi, $37,000
|70-72-68-66—276
|Charlie Wi, $37,000
|67-73-68-68—276
|Jason Caron, $27,000
|66-71-71-69—277
|Darren Clarke, $27,000
|70-66-73-68—277
|Ernie Els, $27,000
|70-69-70-68—277
|Padraig Harrington, $27,000
|73-67-66-71—277
|Y.E. Yang, $27,000
|69-70-67-71—277
|Mark Hensby, $22,125
|72-68-67-72—279
|Boo Weekley, $22,125
|70-70-67-72—279
|Timothy O’Neal, $21,000
|79-67-68-66—280
|Michael Wright, $20,250
|74-70-67-70—281
|Retief Goosen, $19,125
|72-70-70-71—283
|Justin Leonard, $19,125
|74-71-70-68—283
|Tim Petrovic, $17,625
|71-74-71-68—284
|Paul Stankowski, $17,625
|73-70-69-72—284
|Ricardo Gonzalez, $16,500
|73-72-70-71—286
