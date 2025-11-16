Live Radio
Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

The Associated Press

November 16, 2025, 7:49 PM

Sunday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

Final Round

Stewart Cink, $528,000 64-68-65-67—264
Steven Alker, $300,000 66-65-65-70—266
Tommy Gainey, $214,000 66-67-68-68—269
Fredrik Jacobson, $214,000 68-67-68-66—269
Jerry Kelly, $214,000 65-69-68-67—269
Alex Cejka, $135,750 68-68-67-67—270
Steve Flesch, $135,750 66-71-66-67—270
Tag Ridings, $97,500 68-70-64-69—271
Vijay Singh, $97,500 69-69-68-65—271
Steve Allan, $73,500 71-67-67-67—272
Thomas Bjorn, $73,500 68-68-67-69—272
Miguel Angel Jimenez, $73,500 69-65-70-68—272
Cameron Percy, $73,500 70-70-64-68—272
Bernhard Langer, $66,000 69-67-65-72—273
Matt Gogel, $61,500 70-68-64-72—274
Soren Kjeldsen, $61,500 70-70-65-69—274
Doug Barron, $53,000 68-68-71-68—275
Greg Chalmers, $53,000 71-66-72-66—275
Richard Green, $53,000 68-69-65-73—275
Angel Cabrera, $37,000 68-71-70-67—276
K.J. Choi, $37,000 70-72-68-66—276
Charlie Wi, $37,000 67-73-68-68—276
Jason Caron, $27,000 66-71-71-69—277
Darren Clarke, $27,000 70-66-73-68—277
Ernie Els, $27,000 70-69-70-68—277
Padraig Harrington, $27,000 73-67-66-71—277
Y.E. Yang, $27,000 69-70-67-71—277
Mark Hensby, $22,125 72-68-67-72—279
Boo Weekley, $22,125 70-70-67-72—279
Timothy O’Neal, $21,000 79-67-68-66—280
Michael Wright, $20,250 74-70-67-70—281
Retief Goosen, $19,125 72-70-70-71—283
Justin Leonard, $19,125 74-71-70-68—283
Tim Petrovic, $17,625 71-74-71-68—284
Paul Stankowski, $17,625 73-70-69-72—284
Ricardo Gonzalez, $16,500 73-72-70-71—286

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

