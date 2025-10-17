NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG LA Rams 3½ 3 (44½) at JACKSONVILLE New England 6½ 7 (42½) at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|LA Rams
|3½
|3
|(44½)
|at JACKSONVILLE
|New England
|6½
|7
|(42½)
|at TENNESSEE
|at KANSAS CITY
|11½
|11½
|(45½)
|Las Vegas
|at CLEVELAND
|2½
|2½
|(36½)
|Miami
|at CHICAGO
|6½
|4½
|(46½)
|New Orleans
|Philadelphia
|2½
|2½
|(43½)
|at MINNESOTA
|Carolina
|2½
|1½
|(42½)
|at NY JETS
|at LA CHARGERS
|1½
|1½
|(48½)
|Indianapolis
|at DENVER
|8½
|7
|(40½)
|NY Giants
|Washington
|2½
|1½
|(54½)
|at DALLAS
|Green Bay
|4½
|6½
|(44½)
|at ARIZONA
|at SAN FRANCISCO
|3½
|1½
|(46½)
|Atlanta
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|5½
|(52½)
|Tampa Bay
|at SEATTLE
|2½
|3½
|(40½)
|Houston
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI (FL)
|15½
|13½
|(50½)
|Louisville
|Nebraska
|5½
|7½
|(47½)
|at MINNESOTA
|at UTAH STATE
|3½
|3½
|(61½)
|San Jose State
|at CAL
|10½
|9½
|(47½)
|North Carolina
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BOWLING GREEN
|5½
|3½
|(43½)
|Central Michigan
|at MIAMI (OH)
|11½
|12½
|(47½)
|Eastern Michigan
|at TULANE
|12½
|9½
|(45½)
|Army
|at TCU
|2½
|2½
|(64½)
|Baylor
|Arizona
|1½
|1½
|(47½)
|at HOUSTON
|at BOSTON COLLEGE
|2½
|1½
|(57½)
|UConn
|at VANDERBILT
|1½
|2½
|(48½)
|LSU
|at MICHIGAN
|10½
|5½
|(50½)
|Washington
|at DUKE
|1½
|1½
|(60½)
|Georgia Tech
|Oklahoma
|4½
|5½
|(43½)
|at SOUTH CAROLINA
|at UCF
|9½
|7½
|(46½)
|West Virginia
|at TOLEDO
|24½
|26½
|(51½)
|Kent State
|Buffalo
|17½
|16½
|(46½)
|at UMASS
|Troy
|5½
|5½
|(46½)
|at UL MONROE
|at NORTHWESTERN
|4½
|2½
|(46½)
|Purdue
|Texas State
|3½
|2½
|(65½)
|at MARSHALL
|at INDIANA
|24½
|27½
|(51½)
|Michigan State
|Texas A&M
|7½
|7½
|(59½)
|at ARKANSAS
|at BALL STATE
|1½
|1½
|(42½)
|Akron
|at BOISE STATE
|12½
|12½
|(62½)
|UNLV
|at OHIO
|13½
|11½
|(41½)
|Northern Illinois
|at CLEMSON
|10½
|5½
|(50½)
|SMU
|Ohio State
|26½
|25½
|(41½)
|at WISCONSIN
|Old Dominion
|1½
|1½
|(47½)
|at JAMES MADISON
|at NORTH TEXAS
|3½
|3½
|(66½)
|UTSA
|at GEORGIA
|10½
|7½
|(55½)
|Ole Miss
|at AIR FORCE
|5½
|4½
|(57½)
|Wyoming
|Temple
|12½
|11½
|(47½)
|at CHARLOTTE
|at APPALACHIAN STATE
|11½
|10½
|(48½)
|Coastal Carolina
|Texas Tech
|5½
|7½
|(51½)
|at ARIZONA STATE
|Memphis
|21½
|21½
|(63½)
|at UAB
|at FLORIDA
|11½
|9½
|(50½)
|Mississippi State
|Southern Miss
|3½
|3½
|(54½)
|at LOUISIANA
|Oregon
|16½
|17½
|(59½)
|at RUTGERS
|at VIRGINIA
|16½
|17½
|(55½)
|Washington State
|at GEORGIA SOUTHERN
|6½
|6½
|(59½)
|Georgia State
|at UCLA
|5½
|2½
|(52½)
|Maryland
|at COLORADO STATE
|1½
|2½
|(53½)
|Hawaii
|Texas
|13½
|12½
|(43½)
|at KENTUCKY
|at IOWA
|10½
|2½
|(40½)
|Penn State
|Pittsburgh
|11½
|10½
|(54½)
|at SYRACUSE
|at ALABAMA
|8½
|8½
|(58½)
|Tennessee
|at NOTRE DAME
|10½
|9½
|(61½)
|USC
|at SOUTH FLORIDA
|20½
|21½
|(73½)
|Florida Atlantic
|Missouri
|1½
|1½
|(43½)
|at AUBURN
|Cincinnati
|21½
|21½
|(57½)
|at OKLAHOMA STATE
|Utah
|1½
|3½
|(49½)
|at BYU
|at NEW MEXICO
|10½
|13½
|(49½)
|Nevada
|at OREGON STATE
|20½
|22½
|(54½)
|Lafayette
|Florida State
|16½
|17½
|(54½)
|at STANFORD
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Toronto
|-116
|at SEATTLE
|-102
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at LA DODGERS
|-196
|Milwaukee
|+164
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-130
|Minnesota
|+108
|Tampa Bay
|-160
|at DETROIT
|+132
|Vancouver
|-146
|at CHICAGO
|+122
|at UTAH
|-255
|San Jose
|+205
