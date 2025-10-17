Live Radio
The Associated Press

October 17, 2025

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
LA Rams 3 (44½) at JACKSONVILLE
New England 7 (42½) at TENNESSEE
at KANSAS CITY 11½ 11½ (45½) Las Vegas
at CLEVELAND (36½) Miami
at CHICAGO (46½) New Orleans
Philadelphia (43½) at MINNESOTA
Carolina (42½) at NY JETS
at LA CHARGERS (48½) Indianapolis
at DENVER 7 (40½) NY Giants
Washington (54½) at DALLAS
Green Bay (44½) at ARIZONA
at SAN FRANCISCO (46½) Atlanta

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT (52½) Tampa Bay
at SEATTLE (40½) Houston

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (FL) 15½ 13½ (50½) Louisville
Nebraska (47½) at MINNESOTA
at UTAH STATE (61½) San Jose State
at CAL 10½ (47½) North Carolina

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BOWLING GREEN (43½) Central Michigan
at MIAMI (OH) 11½ 12½ (47½) Eastern Michigan
at TULANE 12½ (45½) Army
at TCU (64½) Baylor
Arizona (47½) at HOUSTON
at BOSTON COLLEGE (57½) UConn
at VANDERBILT (48½) LSU
at MICHIGAN 10½ (50½) Washington
at DUKE (60½) Georgia Tech
Oklahoma (43½) at SOUTH CAROLINA
at UCF (46½) West Virginia
at TOLEDO 24½ 26½ (51½) Kent State
Buffalo 17½ 16½ (46½) at UMASS
Troy (46½) at UL MONROE
at NORTHWESTERN (46½) Purdue
Texas State (65½) at MARSHALL
at INDIANA 24½ 27½ (51½) Michigan State
Texas A&M (59½) at ARKANSAS
at BALL STATE (42½) Akron
at BOISE STATE 12½ 12½ (62½) UNLV
at OHIO 13½ 11½ (41½) Northern Illinois
at CLEMSON 10½ (50½) SMU
Ohio State 26½ 25½ (41½) at WISCONSIN
Old Dominion (47½) at JAMES MADISON
at NORTH TEXAS (66½) UTSA
at GEORGIA 10½ (55½) Ole Miss
at AIR FORCE (57½) Wyoming
Temple 12½ 11½ (47½) at CHARLOTTE
at APPALACHIAN STATE 11½ 10½ (48½) Coastal Carolina
Texas Tech (51½) at ARIZONA STATE
Memphis 21½ 21½ (63½) at UAB
at FLORIDA 11½ (50½) Mississippi State
Southern Miss (54½) at LOUISIANA
Oregon 16½ 17½ (59½) at RUTGERS
at VIRGINIA 16½ 17½ (55½) Washington State
at GEORGIA SOUTHERN (59½) Georgia State
at UCLA (52½) Maryland
at COLORADO STATE (53½) Hawaii
Texas 13½ 12½ (43½) at KENTUCKY
at IOWA 10½ (40½) Penn State
Pittsburgh 11½ 10½ (54½) at SYRACUSE
at ALABAMA (58½) Tennessee
at NOTRE DAME 10½ (61½) USC
at SOUTH FLORIDA 20½ 21½ (73½) Florida Atlantic
Missouri (43½) at AUBURN
Cincinnati 21½ 21½ (57½) at OKLAHOMA STATE
Utah (49½) at BYU
at NEW MEXICO 10½ 13½ (49½) Nevada
at OREGON STATE 20½ 22½ (54½) Lafayette
Florida State 16½ 17½ (54½) at STANFORD

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -116 at SEATTLE -102

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at LA DODGERS -196 Milwaukee +164

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -130 Minnesota +108
Tampa Bay -160 at DETROIT +132
Vancouver -146 at CHICAGO +122
at UTAH -255 San Jose +205

