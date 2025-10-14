Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

October 14, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
R.Eckley, Michigan St. 6 20 51.4
C.Maynard, W. Kentucky 6 25 50.2
E.Crenshaw, Troy 6 28 48.9
G.Miller, Oklahoma 5 19 48.8
P.Williams, Baylor 6 14 48.6
J.Stonehouse, Syracuse 6 25 48.5
E.Pulliam, Mississippi St. 6 20 48.3
G.Chadwick, LSU 6 25 48.0
N.Haberer, Vanderbilt 6 10 48.0
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 4 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 6 15 47.9
J.McCallister, Purdue 6 19 47.7
R.Chandley, Georgia St. 6 29 47.7
L.Freer, Air Force 6 11 47.6
B.Hansen, Colorado St. 6 25 47.6
B.Thorson, Georgia 5 15 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 6 2 47.5
T.Carrizosa, San Jose St. 6 24 47.3
L.Lupo, FAU 6 14 47.3
L.Akers, Northwestern 6 15 46.9
M.Tomasek, E. Michigan 7 29 46.9
J.Bouwmeester, Texas 6 23 46.9
B.McFerson, Maryland 6 30 46.7
D.Bale, Arkansas 6 15 46.3
A.Laros, Kentucky 5 21 46.3
J.Chance, Louisiana Tech 6 40 46.3
D.Drennan, Buffalo 6 30 46.3
K.Andrews, Umass 6 39 46.3
E.Slibeck, Virginia 5 11 46.2
H.Green, San Diego St. 6 28 46.2
A.Clark, Tulane 6 25 46.2
N.Botsford, UTEP 6 33 46.0
D.Hughes, New Mexico 6 14 46.0
D.Sparks, Virginia 6 4 46.0
S.McDonald, Missouri St. 6 18 45.9
C.Leon, South Florida 6 22 45.8
F.Lappin, Kansas 6 27 45.8
T.Weston, Minnesota 6 26 45.8
C.Noonkester, NC State 7 28 45.8
O.Bird, Mississippi 6 16 45.7
G.Nwosu, Penn St. 6 14 45.5
B.Gowers, Hawaii 7 26 45.4
W.Pahl, Oklahoma St. 6 37 45.2
A.Winsor, Oregon St. 7 35 45.1
K.Crimmins, Illinois 7 22 45.1
M.Fletcher, Cincinnati 6 19 45.1
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
A.Bacchetta, Rice 7 33 45.0
T.White, Texas A&M 6 26 44.9
L.Dougherty, Houston 6 26 44.9
M.Love, South Carolina 6 24 44.8
J.Anderson, Rutgers 5 11 44.8
B.Edmiston, Wyoming 6 29 44.8
B.Ettridge, Nevada 6 23 44.8
M.Kern, California 3 9 44.8
J.Rendell, Notre Dame 5 12 44.8
A.Logan, Middle Tennessee 6 32 44.7
O.Doyle, Boise St. 6 18 44.6
T.Doman, Florida 6 28 44.6
J.Carlson, Navy 6 15 44.6
N.Totten, Marshall 6 32 44.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 7 28 44.5
K.Floyd, Arizona St. 6 11 44.4
C.Hogan, UTSA 6 29 44.3
S.Johnson, Southern Cal 6 7 44.3
C.Junko, Pittsburgh 6 20 44.2
J.Ross, Tennessee 6 19 44.1
L.Rehkow, Utah St. 6 33 44.1
A.Flintoft, Stanford 6 29 44.1
B.Long, Charlotte 6 29 44.1
L.Carrigan, Memphis 6 18 44.0
A.Davies, Tulsa 6 28 44.0
C.Gerrand, Sam Houston St. 6 32 44.0
B.Johnson, Akron 7 8 43.9
T.Perkins, Iowa St. 7 23 43.9
J.Castle, Akron 7 30 43.9
S.Vander Haar, BYU 6 14 43.9
M.Chiumento, Florida St. 6 12 43.7
R.Dakin, Iowa 6 17 43.6
C.Brown, UNLV 6 18 43.6
I.Lovison, Arizona 4 13 43.5
M.Haines, Ohio 6 23 43.4
O.Phillips, Utah 6 13 43.4
J.Wagenseller, Army 5 15 43.3
S.McClannan, Kansas St. 7 28 43.3
M.Dean, New Mexico St. 5 26 43.2
M.Morgan, Liberty 6 25 43.2
K.Reynoldson, Duke 6 16 43.1
T.Wilhoit, FIU 5 21 43.1
E.Sebafundi, Coastal Carolina 6 34 43.1
C.Weselman, Missouri 6 15 43.1
G.Addison, Kansas 7 3 43.0
J.Smith, Clemson 6 16 42.9
D.Greaves, Colorado 7 34 42.9
D.Vuckovic, N. Illinois 4 14 42.8
I.Ratliff, Appalachian St. 6 24 42.8
D.Joyce, Miami 5 17 42.6
W.McSparron, SMU 6 22 42.6
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 6 12 42.6
A.Bertrams, Wisconsin 6 30 42.5
J.Burgess, Texas Tech 6 17 42.5
O.Straw, West Virginia 6 31 42.5
A.Smith, Georgia Southern 6 32 42.4
C.Stutz, Uconn 6 25 42.4
M.Kern, California 3 13 42.4
J.Huiet, Kennesaw St. 6 28 42.4
J.Waller, Arkansas St. 6 27 42.3
R.Millmore, W. Michigan 7 32 42.3
I.Brandt, Old Dominion 6 19 42.3
N.Torney, Louisiana-Lafayette 6 28 42.2
H.Hollenbeck, Michigan 6 22 42.1
H.Kaak, Auburn 6 27 42.0
A.Quinn, Boston College 4 1 42.0
C.Durkin, Kent St. 6 25 42.0
A.Saul, Ball St. 6 38 41.8
S.Evans, North Texas 6 16 41.8
J.Ference, N. Illinois 1 4 41.8
B.Honore, California 6 3 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 6 6 41.7
D.Vuckovic, N. Illinois 2 11 41.6
C.Schwartz, Louisville 5 8 41.2
P.Foley, UAB 6 18 41.2
D.Duley, Cent. Michigan 6 24 41.0
J.McGuire, Ohio St. 6 13 40.9
E.Duran, Toledo 6 31 40.8
S.Florio, Boston College 6 26 40.8
E.Craw, TCU 6 18 40.7
W.Karoll, UCLA 6 16 40.5
T.Maginness, North Carolina 5 23 40.5
A.Venneri, UCF 6 19 40.4
B.Doud, Alabama 6 12 40.4
A.Pulkkinen, South Alabama 6 19 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 3 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 5 7 40.3
P.Rea, James Madison 6 20 40.2
D.Atton, Temple 6 30 40.1
J.Henderson, Bowling Green 6 33 40.1
R.Harris, Washington St. 6 25 40.1
P.Stainton, Miami (Ohio) 6 28 40.0
R.Leavy, East Carolina 6 15 40.0
N.Verdugo, Fresno St. 7 19 39.9
D.Nunez, Texas State 6 18 39.8
T.O’Halloran, East Carolina 2 6 39.8
R.Harradine, Southern Miss. 6 14 39.5
J.McFadden, Nevada 6 2 39.5
L.Dunne, Washington 6 9 39.4
M.McCarthy, Indiana 4 10 39.4
B.Lach, Delaware 5 12 39.2
C.Donaghy, Jacksonville St. 6 18 39.1
J.Murley, Southern Miss. 5 14 37.8
C.Joseph, Wake Forest 6 32 37.4
M.Ryan, Louisiana-Monroe 6 32 37.3
A.Wilson, Nebraska 5 13 37.2
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
R.Kessinger, E. Michigan 7 1 36.0
M.McKenzie, Arizona St. 4 8 36.0
L.Goater, South Florida 1 2 35.5
N.Tiyce, Mississippi St. 5 6 34.8
J.Gilbert, Iowa St. 2 1 33.0
D.Chapeau, Louisville 5 10 32.6
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
N.Hauser, Clemson 6 2 27.5
B.Abbe, Umass 0 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
T.Alvano, Nebraska 2 0 0.0
M.Arenas, North Texas 3 0 0.0
J.Armbruster, Navy 0 0 0.0
H.Arnold, Baylor 0 0 0.0
O. Baker-DUP, Indiana 0 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
U.Bellenfant, Texas Tech 5 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 0 0 0.0
A.Bennett, Charlotte 0 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0.0
E.Black, TCU 4 0 0.0
A.Britton, Army 6 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 6 0 0.0
T.Butkowski, Pittsburgh 6 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 6 0 0.0
C.Calvert, Wake Forest 6 0 0.0
J.Cannon, W. Kentucky 6 0 0.0
S.Carpenter, Pittsburgh 6 0 0.0
J.Cheek, Utah 1 0 0.0
C.Chittenden, Southern Cal 1 0 0.0
J.Cleaver, UTEP 4 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0.0
M.Connington, Michigan St. 5 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 1 0 0.0
A.Corbello, LSU 0 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
D.Curtis, Utah 6 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
C.Davis, Miami 5 0 0.0
B.Denaburg, Minnesota 6 0 0.0
J.Dewers, Vanderbilt 3 0 0.0
C.DiLeva, Arkansas 0 0 0.0
P.Domschke, W. Michigan 7 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
P.Durkin, Tulane 6 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 5 0 0.0
K.Emmett, Nevada 6 0 0.0
C.Everett, Appalachian St. 0 0 0.0
C.Ferguson, Georgia 1 0 0.0
K.Ferrie, Mississippi St. 6 0 0.0
N.Flower, West Virginia 1 0 0.0
C.Forrest, Jacksonville St. 0 0 0.0
K.Francone, New Mexico St. 0 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 3 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 6 0 0.0
E.Gota, Rice 7 0 0.0
A.Grace, FAU 0 0 0.0
R.Hammond, Toledo 3 0 0.0
B.Hargett, LSU 0 0 0.0
T.Hartley, Georgia Southern 1 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 6 0 0.0
O.Hautanen, Buffalo 0 0 0.0
E.Head, West Virginia 6 0 0.0
G.Helm, Wyoming 5 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 6 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 6 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
M.James, Texas State 6 0 0.0
W.Joyce, South Carolina 6 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 5 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 6 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 3 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 6 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
M.Lye, Umass 6 0 0.0
L.Marjan, Kansas 7 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 2 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
J.McGuire, Auburn 0 0 0.0
C.McVay, Appalachian St. 6 0 0.0
J.Medina, Air Force 6 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
E.Moczulski, Washington 6 0 0.0
J.Moore, Appalachian St. 0 0 0.0
C.Munguia, New Mexico 0 0 0.0
K.Nguma, North Texas 6 0 0.0
T.Nissen, Iowa 6 0 0.0
E.Noel, Florida 0 0 0.0
S.Olvera-Harle, Hawaii 4 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 5 0 0.0
G.Panikowski, Oklahoma St. 0 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
M.Pavlovich, Syracuse 0 0 0.0
J.Perez, UTSA 0 0 0.0
N.Perez, East Carolina 1 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 2 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
J.Ploszay, Wake Forest 0 0 0.0
S.Porath, Purdue 6 0 0.0
E.Post, Florida St. 2 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 5 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 2 0 0.0
B.Reus, Florida St. 4 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
B.Richter, Minnesota 0 0 0.0
T.Ryan, Sam Houston St. 0 0 0.0
C.Salas, Duke 0 0 0.0
R.Sanchez, Southern Cal 0 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 6 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 6 0 0.0
J.Scardina, Army 0 0 0.0
R.Schuback, Alabama 1 0 0.0
O.Simpson, UAB 6 0 0.0
T.Smack, Florida 6 0 0.0
G.Smith, FAU 6 0 0.0
G.Spetic, Memphis 6 0 0.0
A.Stire, West Virginia 0 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
A.Stoyanovich, Colorado 0 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 5 0 0.0
S.Sullins, Uconn 2 0 0.0
P.Tarpley, Oklahoma 0 0 0.0
B.Taylor, Indiana 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 6 0 0.0
R.Thompson, Penn St. 6 0 0.0
S.Turner, Purdue 6 0 0.0
C.Voss, Michigan St. 1 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
A.Welch, Oklahoma 2 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 4 0 0.0
W.Wilkinson, Mississippi St. 1 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
B.Woodman, Middle Tennessee 6 0 0.0
P.Woodring, Georgia 6 0 0.0
T.Woody, Syracuse 6 0 0.0
D.Zvada, Michigan 6 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

