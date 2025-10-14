NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|R.Eckley, Michigan St.
|6
|20
|51.4
|C.Maynard, W. Kentucky
|6
|25
|50.2
|E.Crenshaw, Troy
|6
|28
|48.9
|G.Miller, Oklahoma
|5
|19
|48.8
|P.Williams, Baylor
|6
|14
|48.6
|J.Stonehouse, Syracuse
|6
|25
|48.5
|E.Pulliam, Mississippi St.
|6
|20
|48.3
|G.Chadwick, LSU
|6
|25
|48.0
|N.Haberer, Vanderbilt
|6
|10
|48.0
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|4
|6
|48.0
|M.Nichols, Georgia Tech
|6
|15
|47.9
|J.McCallister, Purdue
|6
|19
|47.7
|R.Chandley, Georgia St.
|6
|29
|47.7
|L.Freer, Air Force
|6
|11
|47.6
|B.Hansen, Colorado St.
|6
|25
|47.6
|B.Thorson, Georgia
|5
|15
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|6
|2
|47.5
|T.Carrizosa, San Jose St.
|6
|24
|47.3
|L.Lupo, FAU
|6
|14
|47.3
|L.Akers, Northwestern
|6
|15
|46.9
|M.Tomasek, E. Michigan
|7
|29
|46.9
|J.Bouwmeester, Texas
|6
|23
|46.9
|B.McFerson, Maryland
|6
|30
|46.7
|D.Bale, Arkansas
|6
|15
|46.3
|A.Laros, Kentucky
|5
|21
|46.3
|J.Chance, Louisiana Tech
|6
|40
|46.3
|D.Drennan, Buffalo
|6
|30
|46.3
|K.Andrews, Umass
|6
|39
|46.3
|E.Slibeck, Virginia
|5
|11
|46.2
|H.Green, San Diego St.
|6
|28
|46.2
|A.Clark, Tulane
|6
|25
|46.2
|N.Botsford, UTEP
|6
|33
|46.0
|D.Hughes, New Mexico
|6
|14
|46.0
|D.Sparks, Virginia
|6
|4
|46.0
|S.McDonald, Missouri St.
|6
|18
|45.9
|C.Leon, South Florida
|6
|22
|45.8
|F.Lappin, Kansas
|6
|27
|45.8
|T.Weston, Minnesota
|6
|26
|45.8
|C.Noonkester, NC State
|7
|28
|45.8
|O.Bird, Mississippi
|6
|16
|45.7
|G.Nwosu, Penn St.
|6
|14
|45.5
|B.Gowers, Hawaii
|7
|26
|45.4
|W.Pahl, Oklahoma St.
|6
|37
|45.2
|A.Winsor, Oregon St.
|7
|35
|45.1
|K.Crimmins, Illinois
|7
|22
|45.1
|M.Fletcher, Cincinnati
|6
|19
|45.1
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|A.Bacchetta, Rice
|7
|33
|45.0
|T.White, Texas A&M
|6
|26
|44.9
|L.Dougherty, Houston
|6
|26
|44.9
|M.Love, South Carolina
|6
|24
|44.8
|J.Anderson, Rutgers
|5
|11
|44.8
|B.Edmiston, Wyoming
|6
|29
|44.8
|B.Ettridge, Nevada
|6
|23
|44.8
|M.Kern, California
|3
|9
|44.8
|J.Rendell, Notre Dame
|5
|12
|44.8
|A.Logan, Middle Tennessee
|6
|32
|44.7
|O.Doyle, Boise St.
|6
|18
|44.6
|T.Doman, Florida
|6
|28
|44.6
|J.Carlson, Navy
|6
|15
|44.6
|N.Totten, Marshall
|6
|32
|44.5
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|7
|28
|44.5
|K.Floyd, Arizona St.
|6
|11
|44.4
|C.Hogan, UTSA
|6
|29
|44.3
|S.Johnson, Southern Cal
|6
|7
|44.3
|C.Junko, Pittsburgh
|6
|20
|44.2
|J.Ross, Tennessee
|6
|19
|44.1
|L.Rehkow, Utah St.
|6
|33
|44.1
|A.Flintoft, Stanford
|6
|29
|44.1
|B.Long, Charlotte
|6
|29
|44.1
|L.Carrigan, Memphis
|6
|18
|44.0
|A.Davies, Tulsa
|6
|28
|44.0
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|6
|32
|44.0
|B.Johnson, Akron
|7
|8
|43.9
|T.Perkins, Iowa St.
|7
|23
|43.9
|J.Castle, Akron
|7
|30
|43.9
|S.Vander Haar, BYU
|6
|14
|43.9
|M.Chiumento, Florida St.
|6
|12
|43.7
|R.Dakin, Iowa
|6
|17
|43.6
|C.Brown, UNLV
|6
|18
|43.6
|I.Lovison, Arizona
|4
|13
|43.5
|M.Haines, Ohio
|6
|23
|43.4
|O.Phillips, Utah
|6
|13
|43.4
|J.Wagenseller, Army
|5
|15
|43.3
|S.McClannan, Kansas St.
|7
|28
|43.3
|M.Dean, New Mexico St.
|5
|26
|43.2
|M.Morgan, Liberty
|6
|25
|43.2
|K.Reynoldson, Duke
|6
|16
|43.1
|T.Wilhoit, FIU
|5
|21
|43.1
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|6
|34
|43.1
|C.Weselman, Missouri
|6
|15
|43.1
|G.Addison, Kansas
|7
|3
|43.0
|J.Smith, Clemson
|6
|16
|42.9
|D.Greaves, Colorado
|7
|34
|42.9
|D.Vuckovic, N. Illinois
|4
|14
|42.8
|I.Ratliff, Appalachian St.
|6
|24
|42.8
|D.Joyce, Miami
|5
|17
|42.6
|W.McSparron, SMU
|6
|22
|42.6
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|6
|12
|42.6
|A.Bertrams, Wisconsin
|6
|30
|42.5
|J.Burgess, Texas Tech
|6
|17
|42.5
|O.Straw, West Virginia
|6
|31
|42.5
|A.Smith, Georgia Southern
|6
|32
|42.4
|C.Stutz, Uconn
|6
|25
|42.4
|M.Kern, California
|3
|13
|42.4
|J.Huiet, Kennesaw St.
|6
|28
|42.4
|J.Waller, Arkansas St.
|6
|27
|42.3
|R.Millmore, W. Michigan
|7
|32
|42.3
|I.Brandt, Old Dominion
|6
|19
|42.3
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|6
|28
|42.2
|H.Hollenbeck, Michigan
|6
|22
|42.1
|H.Kaak, Auburn
|6
|27
|42.0
|A.Quinn, Boston College
|4
|1
|42.0
|C.Durkin, Kent St.
|6
|25
|42.0
|A.Saul, Ball St.
|6
|38
|41.8
|S.Evans, North Texas
|6
|16
|41.8
|J.Ference, N. Illinois
|1
|4
|41.8
|B.Honore, California
|6
|3
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|6
|6
|41.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|2
|11
|41.6
|C.Schwartz, Louisville
|5
|8
|41.2
|P.Foley, UAB
|6
|18
|41.2
|D.Duley, Cent. Michigan
|6
|24
|41.0
|J.McGuire, Ohio St.
|6
|13
|40.9
|E.Duran, Toledo
|6
|31
|40.8
|S.Florio, Boston College
|6
|26
|40.8
|E.Craw, TCU
|6
|18
|40.7
|W.Karoll, UCLA
|6
|16
|40.5
|T.Maginness, North Carolina
|5
|23
|40.5
|A.Venneri, UCF
|6
|19
|40.4
|B.Doud, Alabama
|6
|12
|40.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|6
|19
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|3
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|5
|7
|40.3
|P.Rea, James Madison
|6
|20
|40.2
|D.Atton, Temple
|6
|30
|40.1
|J.Henderson, Bowling Green
|6
|33
|40.1
|R.Harris, Washington St.
|6
|25
|40.1
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|6
|28
|40.0
|R.Leavy, East Carolina
|6
|15
|40.0
|N.Verdugo, Fresno St.
|7
|19
|39.9
|D.Nunez, Texas State
|6
|18
|39.8
|T.O’Halloran, East Carolina
|2
|6
|39.8
|R.Harradine, Southern Miss.
|6
|14
|39.5
|J.McFadden, Nevada
|6
|2
|39.5
|L.Dunne, Washington
|6
|9
|39.4
|M.McCarthy, Indiana
|4
|10
|39.4
|B.Lach, Delaware
|5
|12
|39.2
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|6
|18
|39.1
|J.Murley, Southern Miss.
|5
|14
|37.8
|C.Joseph, Wake Forest
|6
|32
|37.4
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|6
|32
|37.3
|A.Wilson, Nebraska
|5
|13
|37.2
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|R.Kessinger, E. Michigan
|7
|1
|36.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|4
|8
|36.0
|L.Goater, South Florida
|1
|2
|35.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|5
|6
|34.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|2
|1
|33.0
|D.Chapeau, Louisville
|5
|10
|32.6
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|N.Hauser, Clemson
|6
|2
|27.5
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|T.Alvano, Nebraska
|2
|0
|0.0
|M.Arenas, North Texas
|3
|0
|0.0
|J.Armbruster, Navy
|0
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|0
|0
|0.0
|O. Baker-DUP, Indiana
|0
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|U.Bellenfant, Texas Tech
|5
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|A.Bennett, Charlotte
|0
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|0
|0
|0.0
|E.Black, TCU
|4
|0
|0.0
|A.Britton, Army
|6
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|6
|0
|0.0
|T.Butkowski, Pittsburgh
|6
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|6
|0
|0.0
|C.Calvert, Wake Forest
|6
|0
|0.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|6
|0
|0.0
|S.Carpenter, Pittsburgh
|6
|0
|0.0
|J.Cheek, Utah
|1
|0
|0.0
|C.Chittenden, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|J.Cleaver, UTEP
|4
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|M.Connington, Michigan St.
|5
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|1
|0
|0.0
|A.Corbello, LSU
|0
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|D.Curtis, Utah
|6
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Miami
|5
|0
|0.0
|B.Denaburg, Minnesota
|6
|0
|0.0
|J.Dewers, Vanderbilt
|3
|0
|0.0
|C.DiLeva, Arkansas
|0
|0
|0.0
|P.Domschke, W. Michigan
|7
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|P.Durkin, Tulane
|6
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|5
|0
|0.0
|K.Emmett, Nevada
|6
|0
|0.0
|C.Everett, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|C.Ferguson, Georgia
|1
|0
|0.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|6
|0
|0.0
|N.Flower, West Virginia
|1
|0
|0.0
|C.Forrest, Jacksonville St.
|0
|0
|0.0
|K.Francone, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|G.Glasgow, New Mexico
|3
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|6
|0
|0.0
|E.Gota, Rice
|7
|0
|0.0
|A.Grace, FAU
|0
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|B.Hargett, LSU
|0
|0
|0.0
|T.Hartley, Georgia Southern
|1
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|6
|0
|0.0
|O.Hautanen, Buffalo
|0
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|6
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|5
|0
|0.0
|C.Holmer, Ball St.
|6
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|6
|0
|0.0
|D.Jackson, Minnesota
|1
|0
|0.0
|M.James, Texas State
|6
|0
|0.0
|W.Joyce, South Carolina
|6
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|5
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|6
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|D.Kinney, Kennesaw St.
|3
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|6
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|M.Lye, Umass
|6
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|7
|0
|0.0
|L.Matthews, Louisiana Tech
|2
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|J.McGuire, Auburn
|0
|0
|0.0
|C.McVay, Appalachian St.
|6
|0
|0.0
|J.Medina, Air Force
|6
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|6
|0
|0.0
|J.Moore, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|C.Munguia, New Mexico
|0
|0
|0.0
|K.Nguma, North Texas
|6
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|6
|0
|0.0
|E.Noel, Florida
|0
|0
|0.0
|S.Olvera-Harle, Hawaii
|4
|0
|0.0
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|G.Panikowski, Oklahoma St.
|0
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|M.Pavlovich, Syracuse
|0
|0
|0.0
|J.Perez, UTSA
|0
|0
|0.0
|N.Perez, East Carolina
|1
|0
|0.0
|E.Peters, California
|0
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|2
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|J.Ploszay, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|6
|0
|0.0
|E.Post, Florida St.
|2
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|5
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|2
|0
|0.0
|B.Reus, Florida St.
|4
|0
|0.0
|L. Ricci, Uconn
|0
|0
|0.0
|B.Richter, Minnesota
|0
|0
|0.0
|T.Ryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|0
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|0
|0
|0.0
|R.Sanchez, Southern Cal
|0
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|6
|0
|0.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|6
|0
|0.0
|J.Scardina, Army
|0
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|1
|0
|0.0
|O.Simpson, UAB
|6
|0
|0.0
|T.Smack, Florida
|6
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|6
|0
|0.0
|G.Spetic, Memphis
|6
|0
|0.0
|A.Stire, West Virginia
|0
|0
|0.0
|S.Stone, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Stoyanovich, Colorado
|0
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|5
|0
|0.0
|S.Sullins, Uconn
|2
|0
|0.0
|P.Tarpley, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Indiana
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|6
|0
|0.0
|R.Thompson, Penn St.
|6
|0
|0.0
|S.Turner, Purdue
|6
|0
|0.0
|C.Voss, Michigan St.
|1
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|A.Welch, Oklahoma
|2
|0
|0.0
|J.Welch, Navy
|1
|0
|0.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|4
|0
|0.0
|W.Wilkinson, Mississippi St.
|1
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Woodman, Middle Tennessee
|6
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|6
|0
|0.0
|T.Woody, Syracuse
|6
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|6
|0
|0.0
