F1 United States Grand Prix Results

1. (1) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 56 laps, 1:34:00.161, 25 points.
2. (2) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 56, +7.959 seconds, 18.
3. (3) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 56, +15.373, 15.
4. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 56, +28.536, 12.
5. (6) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 56, +29.678, 10.
6. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +33.456, 8.
7. (13) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 56, +52.714, 6.
8. (11) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 56, +57.249, 4.
9. (8) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +1:04.721, 2.
10. (10) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 56, +1:10.001, 1.
11. (12) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 56, +1:13.209.
12. (19) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 56, +1:14.778.
13. (7) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56, +1:15.745.
14. (18) Alexander Albon, Thailand, Williams, 56, +1:20.000.
15. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 56, +1:23.043.
16. (20) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 56, +1:32.807.
17. (15) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 55, 1L.
18. (16) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 55, 1L.
19. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 55, 1L.
20. (9) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, did not finish, 5, 51L.
Driver Standings
1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 346 points.
2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 332.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 306.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 252.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 192.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 142.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 89.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 41.
10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 39.
11. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 38.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 37.
13. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 30.
15. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
16. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 28.
17. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
18. Oliver Bearman, England, Haas, 20.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 18.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 678.
2. Mercedes, 341.
3. Ferrari, 334.
4. Red Bull Racing, 331.
5. Williams, 111.
6. Racing Bulls, 72.
7. Aston Martin, 69.
8. KICK Sauber, 59.
9. Haas, 48.
10. Alpine, 20.
