2025 Gold Glove Finalists

The Associated Press

October 15, 2025, 6:29 PM

P – Jacob deGrom, Texas Rangers; Max Fried, New York Yankees; Luis Severino, The Athletics.

C – Dillon Dingler, Detroit Tigers; Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays; Carlos Narváez, Boston Red Sox.

1B – Ty France, Minnesota/Toronto; Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays; Carlos Santana, Cleveland Guardians.

2B – Andrés Giménez, Cleveland Guardians; Luis Rengifo, Los Angeles Angels; Marcus Semien, Texas Rangers.

3B – Ernie Clement, Toronto Blue Jays; Maikel Garcia, Kansas City Royals; José Ramírez, Cleveland Guardians.

SS – Corey Seager, Texas Rangers; Taylor Walls, Tampa Bay Rays; Bobby Witt Jr., Kansas City Royals.

LF – Steven Kwan, Cleveland Guardians; Wyatt Langford, Texas Rangers; Tyler Soderstrom, The Athletics.

CF – Kyle Isbel, Kansas City Royals; Ceddanne Rafaela, Boston Red Sox; Julio Rodríguez, Seattle Mariners.

RF – Wilyer Abreu, Boston Red Sox; Adolis García, Texas Rangers; Cam Smith, Houston Astros.

UT – Ernie Clement, Toronto Blue Jays; Mauricio Dubón, Houston Astros; Daniel Schneemann, Cleveland Guardians.

P – Matthew Boyd, Chicago Cubs; David Peterson, New York Mets; Logan Webb, San Francisco Giants.

C – Patrick Bailey, San Francisco Giants; Carson Kelly, Chicago Cubs; Luis Torrens, New York Mets.

1B – Bryce Harper, Philadelphia Phillies; Matt Olson, Atlanta Braves; Spencer Steer, Cincinnati Reds.

2B – Xavier Edwards, Florida Marlins; Nico Hoerner, Chicago Cubs; Brice Turang, Milwaukee Brewers.

3B – Ke’Bryan Hayes, Pittsburg/Cincinnati; Ryan McMahon, Colorado/NY Yankees; Matt Shaw, Chicago Cubs.

SS – Nick Allen, Atlanta Braves; Mookie Betts, Los Angeles Dodgers; Masyn Winn, St. Louis Cardinals.

LF – Ian Happ, Chicago Cubs; Tommy Pham, Pittsburgh Pirates; Kyle Stowers, Florida Marlins.

CF – Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs; Victor Scott II, St. Louis Cardinals; Jacob Young, Washington Nationals.

RF – Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks; Sal Frelick, Milwaukee Brewers; Fernando Tatis Jr., San Diego Padres.

UT Miguel Rojas, Los Angeles Dodgers; Javier Sanoja, Florida Marlins; Jared Triolo, Pittsburgh Pirates.

Winners announced Nov. 2.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

