2025 Gold Glove Finalists

P – Jacob deGrom, Texas Rangers; Max Fried, New York Yankees; Luis Severino, The Athletics.
C – Dillon Dingler, Detroit Tigers; Alejandro Kirk, Toronto Blue Jays; Carlos Narváez, Boston Red Sox.
1B – Ty France, Minnesota/Toronto; Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays; Carlos Santana, Cleveland Guardians.
2B – Andrés Giménez, Cleveland Guardians; Luis Rengifo, Los Angeles Angels; Marcus Semien, Texas Rangers.
3B – Ernie Clement, Toronto Blue Jays; Maikel Garcia, Kansas City Royals; José Ramírez, Cleveland Guardians.
SS – Corey Seager, Texas Rangers; Taylor Walls, Tampa Bay Rays; Bobby Witt Jr., Kansas City Royals.
LF – Steven Kwan, Cleveland Guardians; Wyatt Langford, Texas Rangers; Tyler Soderstrom, The Athletics.
CF – Kyle Isbel, Kansas City Royals; Ceddanne Rafaela, Boston Red Sox; Julio Rodríguez, Seattle Mariners.
RF – Wilyer Abreu, Boston Red Sox; Adolis García, Texas Rangers; Cam Smith, Houston Astros.
UT – Ernie Clement, Toronto Blue Jays; Mauricio Dubón, Houston Astros; Daniel Schneemann, Cleveland Guardians.
P – Matthew Boyd, Chicago Cubs; David Peterson, New York Mets; Logan Webb, San Francisco Giants.
C – Patrick Bailey, San Francisco Giants; Carson Kelly, Chicago Cubs; Luis Torrens, New York Mets.
1B – Bryce Harper, Philadelphia Phillies; Matt Olson, Atlanta Braves; Spencer Steer, Cincinnati Reds.
2B – Xavier Edwards, Florida Marlins; Nico Hoerner, Chicago Cubs; Brice Turang, Milwaukee Brewers.
3B – Ke’Bryan Hayes, Pittsburg/Cincinnati; Ryan McMahon, Colorado/NY Yankees; Matt Shaw, Chicago Cubs.
SS – Nick Allen, Atlanta Braves; Mookie Betts, Los Angeles Dodgers; Masyn Winn, St. Louis Cardinals.
LF – Ian Happ, Chicago Cubs; Tommy Pham, Pittsburgh Pirates; Kyle Stowers, Florida Marlins.
CF – Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs; Victor Scott II, St. Louis Cardinals; Jacob Young, Washington Nationals.
RF – Corbin Carroll, Arizona Diamondbacks; Sal Frelick, Milwaukee Brewers; Fernando Tatis Jr., San Diego Padres.
UT Miguel Rojas, Los Angeles Dodgers; Javier Sanoja, Florida Marlins; Jared Triolo, Pittsburgh Pirates.
Winners announced Nov. 2.
