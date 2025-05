French Open Results

Tuesday At Stade Roland Garros Paris Purse: €20,509,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Tuesday from French Open at…

Tuesday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €20,509,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Tuesday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Alexander Shevchenko, Russia, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-2, 6-4, 7-6 (4).

Alex de Minaur (9), Australia, def. Laslo Djere, Serbia, 6-3, 6-4, 7-6 (6).

Federico Agustin Gomez, Argentina, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 4-6, 6-4, 6-4, 6-1.

Ethan Quinn, United States, def. Grigor Dimitrov (16), Bulgaria, 2-6, 3-6, 6-2, ret.

Alexander Bublik, Kazakhstan, def. James Duckworth, Australia, 6-2, 6-4, 6-4.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Learner Tien, United States, 6-3, 6-3, 6-4.

Cameron Norrie, Britain, def. Daniil Medvedev (11), Russia, 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5.

Jesper De Jong, Netherlands, def. Francesco Passaro, Italy, 3-6, 6-7 (7), 6-4, 7-6 (1), 6-1.

Novak Djokovic (6), Serbia, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-3, 6-3, 6-3.

Jakub Mensik (19), Czechia, def. Alexandre Muller, France, 7-5, 6-7 (5), 7-5, 6-3.

Adam Walton, Australia, def. Maximilian Marterer, Germany, 7-6 (3), 4-6, 6-3, 2-6, 6-2.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Benjamin Bonzi, France, 7-5, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2.

Andrey Rublev (17), Russia, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-4, 4-6, 6-3, 6-1.

Flavio Cobolli, Italy, def. Marin Cilic, Croatia, 6-2, 6-1, 6-3.

Henrique Rocha, Portugal, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (0), 2-6, 7-6 (9), 2-6, 6-2.

Jack Draper (5), Britain, def. Mattia Bellucci, Italy, 3-6, 6-1, 6-4, 6-2.

Corentin Moutet, France, def. Clement Tabur, France, 6-3, 7-6 (6), 6-3.

Joao Fonseca, Brazil, def. Hubert Hurkacz (30), Poland, 6-2, 6-4, 6-2.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Felix Auger-Aliassime (29), Canada, 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Gael Monfils, France, def. Hugo Dellien, Bolivia, 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (4), 6-1.

Women’s Singles

First Round

Victoria Azarenka, Belarus, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-0, 6-0.

Nao Hibino, Japan, def. Moyuka Uchijima, Japan, 6-1, 7-5.

Mirra Andreeva (6), Russia, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-4, 6-3.

Marketa Vondrousova, Czechia, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 6-4, 6-4.

Sofia Kenin (31), United States, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-3, 6-1.

Hailey Baptiste, United States, def. Beatriz Haddad Maia (23), Brazil, 4-6, 6-3, 6-1.

Coco Gauff (2), United States, def. Olivia Gadecki, Australia, 6-2, 6-2.

Anhelina Kalinina, Ukraine, def. Elina Avanesyan, Russia, 6-1, 6-2.

Ashlyn Krueger, United States, def. Suzan Lamens, Netherlands, 6-3, 6-4.

Tereza Valentova, Czechia, def. Chloe Paquet, France, 4-6, 6-3, 7-5.

Jessica Pegula (3), United States, def. Anca Alexia Todoni, Romania, 6-2, 6-4.

Elsa Jacquemot, France, def. Maria Sakkari, Greece, 6-3, 7-6 (4).

Magdalena Frech (25), Poland, def. Ons Jabeur, Tunisia, 7-6 (4), 6-0.

Sonay Kartal, Britain, def. Erika Andreeva, Russia, 6-0, 6-2.

Lois Boisson, France, def. Elise Mertens (24), Belgium, 6-4, 4-6, 6-3.

Ann Li, United States, def. Maria Carle, Argentina, 6-4, 6-0.

Yulia Putintseva (32), Kazakhstan, def. Solana Sierra, Argentina, 7-6 (4), 6-2.

Joanna Garland, Taiwan, def. Katie Volynets, United States, 6-3, 3-6, 6-4.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Anna Kalinskaya (30), Russia, 6-4, 7-5.

Alycia Parks, United States, def. Karolina Muchova (14), Czechia, 6-3, 2-6, 6-1.

Men’s Doubles

First Round

Guido Andreozzi, Argentina, and Theo Arribage, France, def. Sebastian Baez and Francisco Comesana, Argentina, 6-4, 6-4.

Lloyd Glasspool and Julian Cash (6), Britain, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, and Rinky Hijikata, Australia, 4-6, 6-2, 6-3.

Michael Venus, New Zealand, and Nikola Mektic (7), Croatia, def. Gregoire Jacq, France, and Matthew Christopher Romios, Australia, 6-4, 1-6, 6-4.

Neal Skupski and Joe Salisbury (8), Britain, def. Andreas Mies, Germany, and Roman Safiullin, Russia, 6-2, 6-4.

Albano Olivetti and Quentin Halys, France, def. Jason Kubler and Jordan Thompson, Australia, 7-6 (5), 7-6 (3).

Alexander Erler, Austria, and Constantin Frantzen, Germany, def. Diego Hidalgo, Ecuador, and Luciano Darderi, Italy, 2-6, 6-3, 7-6 (5).

Jakob Schnaitter and Mark Wallner, Germany, def. Tallon Griekspoor and Bart Stevens, Netherlands, 6-2, 3-6, 6-3.

Santiago Gonzalez, Mexico, and Austin Krajicek, United States, def. Jackson Withrow and Nathaniel Lammons (11), United States, 4-6, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles

First Round

Yuan Yue, China, and Lulu Sun, New Zealand, def. Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz, Egypt, and Anna Blinkova, Russia, 6-2, 5-7, 6-3.

Anastasia Detiuc, Czechia, and Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Emeline Dartron and Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, France, 5-7, 6-1, 6-2.

Ulrikke Eikeri, Norway, and Eri Hozumi, Japan, def. Tatjana Maria and Eva Lys, Germany, 6-0, 6-2.

Caroline Garcia and Diane Parry, France, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (16), Japan, 6-4, 6-2.

Olga Danilovic, Serbia, and Anastasia Potapova, Russia, def. Desirae Krawczyk and Caroline Dolehide (7), United States, 1-6, 6-4, 7-5.

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Magda Linette, Poland, and Bernarda Pera, United States, 6-7 (3), 6-1, 6-4.

Renata Zarazua, Mexico, and Alexandra Eala, Philippines, def. Yvonne Cavalle-Reimers, Spain, and Emily Appleton, Britain, 7-5, 6-4.

Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova (12), Slovakia, def. Clara Tauson, Denmark, and Linda Noskova, Czechia, 6-3, 4-6, 7-6 (6).

