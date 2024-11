New York City Marathon Results

Sunday At New York Men 1. Abdi Nageeye (NED), 2:07:39 2. Evans Chebet (KEN), 2:07:45 3. Albert Korir (KEN), 2:08:00…

Sunday

At New York

Men

1. Abdi Nageeye (NED), 2:07:39

2. Evans Chebet (KEN), 2:07:45

3. Albert Korir (KEN), 2:08:00

4. Tamirat Tola (ETH), 2:08:12

5. Geoffrey Kamworor (KEN), 2:08:50

6. Conner Mantz (USA), 2:09:00

7. Clayton Young (USA), 2:09:21

8. Abel Kipchumba (KEN), 2:10:39

9. Bashir Abdi (BEL), 2:10:39

10. CJ Albertson (USA), 2:10:57

Women

1. Sheila Chepkirui (KEN), 2:24:35

2. Hellen Obiri (KEN), 2:24:49

3. Vivian Cheruiyot (KEN), 2:25:21

4. Eunice Chumba (BRN), 2:25:58

5. Fabienne Schlumpf (SUI), 2:26:31

6. Sara Vaughn (USA), 2:26:56

7. Senbere Teferi (ETH), 2:27:14

8. Jessica McClain (USA), 2:27:19

9. Sharon Lokedi (KEN), 2:27:45

10. Kellyn Taylor (USA), 2:27:59

Wheelchair

Men

1. Daniel Romanchuk (USA), 1:36:31

2. David Weir (GBR), 1:36:36

3. Tomoki Suzuki (JPN), 1:36:44

4. Marcel Hug (SUI), 1:40:10

5. Sho Watanabe (JPN), 1:41:04

Women

1. Susannah Scaroni (USA), 1:48:05

2. Tatyana McFadden (USA), 1:58:47

3. Manuela Schär (SUI), 1:59:20

4. Eden Rainbow-Cooper (GBR), 2:00:21

5. Madison de Rozario (AUS), 2:00:57

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.