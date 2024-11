NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Miami 10 713 5448 544.8 Mississippi 10 711 5396 539.6 North Texas 10…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 10 713 5448 544.8 Mississippi 10 711 5396 539.6 North Texas 10 716 4984 498.4 Boise St. 10 694 4922 492.2 New Mexico 11 767 5330 484.5 Texas State 10 712 4696 469.6 UCF 10 687 4646 464.6 Utah St. 10 730 4639 463.9 Washington St. 10 689 4616 461.6 Clemson 10 738 4607 460.7 Arkansas 10 695 4581 458.1 Jacksonville St. 10 691 4555 455.5 Tennessee 10 747 4553 455.3 Penn St. 10 642 4541 454.1 Indiana 10 657 4532 453.2 Louisiana-Lafayette 10 649 4527 452.7 UTSA 10 815 4516 451.6 Ohio St. 10 635 4514 451.4 Texas 10 697 4502 450.2 Oregon 11 751 4924 447.6 Louisville 10 653 4468 446.8 South Alabama 10 669 4467 446.7 Syracuse 10 790 4456 445.6 SMU 10 687 4453 445.3 Memphis 11 794 4851 441.0 Texas Tech 10 772 4410 441.0 Liberty 9 627 3962 440.2 North Carolina 10 729 4401 440.1 TCU 10 687 4396 439.6 Alabama 10 645 4382 438.2 Southern Cal 10 688 4381 438.1 UNLV 10 661 4351 435.1 Tulane 11 734 4778 434.4 Iowa St. 10 696 4342 434.2 San Jose St. 10 663 4325 432.5 LSU 10 714 4319 431.9 Cincinnati 10 678 4299 429.9 Appalachian St. 9 644 3868 429.8 East Carolina 10 680 4291 429.1 Baylor 10 667 4286 428.6 Auburn 10 636 4285 428.5 Pittsburgh 10 690 4285 428.5 Kansas St. 10 649 4215 421.5 Maryland 10 750 4214 421.4 Army 9 555 3779 419.9 Georgia Tech 10 678 4171 417.1 Notre Dame 10 646 4157 415.7 Georgia 10 673 4146 414.6 Texas A&M 10 671 4128 412.8 James Madison 10 687 4123 412.3 Kansas 10 634 4039 403.9 N. Illinois 10 707 4027 402.7 Uconn 10 710 4022 402.2 West Virginia 10 675 4007 400.7 Arizona St. 10 685 3994 399.4 Colorado 10 668 3992 399.2 BYU 10 652 3973 397.3 California 10 696 3971 397.1 Washington 11 715 4360 396.4 W. Michigan 10 628 3953 395.3 Wake Forest 10 718 3937 393.7 UAB 10 703 3909 390.9 W. Kentucky 10 650 3894 389.4 Virginia 10 699 3884 388.4 Ohio 10 643 3882 388.2 South Carolina 10 685 3872 387.2 South Florida 10 702 3871 387.1 Arkansas St. 10 726 3864 386.4 Oregon St. 10 708 3861 386.1 Mississippi St. 10 674 3858 385.8 Missouri 10 713 3855 385.5 Tulsa 10 727 3847 384.7 Oklahoma St. 10 675 3833 383.3 Coastal Carolina 10 645 3832 383.2 Marshall 10 643 3828 382.8 Rutgers 10 693 3822 382.2 Bowling Green 10 633 3804 380.4 E. Michigan 10 765 3795 379.5 Nevada 11 702 4168 378.9 Florida 10 601 3789 378.9 Old Dominion 10 673 3766 376.6 Georgia St. 10 680 3736 373.6 Colorado St. 10 624 3732 373.2 Toledo 10 677 3721 372.1 Arizona 10 645 3710 371.0 Virginia Tech 10 637 3699 369.9 Navy 10 591 3677 367.7 Sam Houston St. 10 703 3664 366.4 Miami (Ohio) 10 598 3652 365.2 FAU 10 667 3648 364.8 Wisconsin 10 676 3631 363.1 Georgia Southern 10 680 3628 362.8 NC State 10 626 3621 362.1 Boston College 10 648 3601 360.1 Troy 10 627 3595 359.5 Illinois 10 633 3573 357.3 Ball St. 10 677 3544 354.4 Utah 10 664 3538 353.8 Nebraska 10 670 3508 350.8 Fresno St. 10 641 3505 350.5 Cent. Michigan 10 627 3477 347.7 Iowa 10 592 3470 347.0 Hawaii 11 735 3804 345.8 Michigan St. 10 630 3455 345.5 Louisiana Tech 10 700 3442 344.2 Buffalo 10 662 3419 341.9 Kentucky 10 643 3405 340.5 Umass 10 679 3402 340.2 Middle Tennessee 10 627 3395 339.5 Duke 10 663 3369 336.9 Rice 10 623 3348 334.8 FIU 10 608 3337 333.7 Minnesota 10 625 3333 333.3 UTEP 10 673 3321 332.1 Vanderbilt 10 623 3313 331.3 Charlotte 10 628 3297 329.7 Oklahoma 10 689 3272 327.2 Wyoming 10 669 3268 326.8 Stanford 10 666 3249 324.9 San Diego St. 10 657 3247 324.7 UCLA 10 609 3207 320.7 Purdue 10 565 3186 318.6 Akron 10 631 3138 313.8 Temple 10 655 3071 307.1 Air Force 10 687 3043 304.3 Houston 10 597 2961 296.1 Louisiana-Monroe 10 575 2950 295.0 New Mexico St. 10 655 2943 294.3 Michigan 10 600 2901 290.1 Northwestern 10 607 2844 284.4 Southern Miss. 10 590 2810 281.0 Florida St. 10 604 2589 258.9 Kennesaw St. 10 623 2506 250.6 Kent St. 10 584 2310 231.0

