NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Miami 10 713 5448 544.8 Mississippi 10 711 5396 539.6 North Texas 9 655 4504 500.4 Boise St. 9 623 4466 496.2 Arkansas 9 636 4350 483.3 New Mexico 10 693 4796 479.6 Clemson 9 668 4261 473.4 Tennessee 9 675 4234 470.4 Texas 9 624 4187 465.2 UCF 10 687 4646 464.6 Louisiana-Lafayette 9 584 4114 457.1 South Alabama 9 605 4114 457.1 Oregon 10 680 4570 457.0 Jacksonville St. 9 615 4110 456.7 Ohio St. 9 578 4094 454.9 Indiana 10 657 4532 453.2 Washington St. 9 622 4069 452.1 Utah St. 9 656 4059 451.0 North Carolina 9 654 4039 448.8 Louisville 9 587 4036 448.4 SMU 9 622 4015 446.1 Penn St. 9 581 4002 444.7 Texas State 9 646 3993 443.7 Syracuse 9 706 3985 442.8 Liberty 8 563 3539 442.4 Tulane 10 672 4420 442.0 Texas Tech 10 772 4410 441.0 TCU 10 687 4396 439.6 Iowa St. 9 627 3956 439.6 Cincinnati 9 621 3946 438.4 Southern Cal 9 621 3940 437.8 LSU 9 622 3927 436.3 Memphis 10 720 4325 432.5 Alabama 9 568 3874 430.4 Appalachian St. 9 644 3868 429.8 Pittsburgh 9 603 3847 427.4 San Jose St. 9 591 3842 426.9 UNLV 9 582 3836 426.2 UTSA 9 724 3835 426.1 Kansas St. 9 584 3803 422.6 Kansas 9 582 3797 421.9 Army 9 555 3779 419.9 Auburn 9 561 3778 419.8 Baylor 9 597 3774 419.3 Maryland 9 668 3757 417.4 East Carolina 9 601 3755 417.2 Georgia Tech 10 678 4171 417.1 Notre Dame 9 575 3709 412.1 James Madison 9 613 3698 410.9 Georgia 9 602 3693 410.3 Oregon St. 9 663 3686 409.6 W. Kentucky 9 602 3679 408.8 W. Michigan 9 559 3661 406.8 Washington 10 656 4055 405.5 Uconn 10 710 4022 402.2 BYU 9 589 3619 402.1 Arizona St. 9 613 3596 399.6 N. Illinois 9 649 3588 398.7 Colorado 9 607 3587 398.6 Virginia 9 631 3584 398.2 Wake Forest 9 649 3583 398.1 California 9 638 3578 397.6 Marshall 9 580 3574 397.1 Navy 9 545 3564 396.0 Texas A&M 9 594 3563 395.9 UAB 9 639 3557 395.2 E. Michigan 9 701 3529 392.1 West Virginia 9 587 3508 389.8 Arkansas St. 9 660 3506 389.6 Missouri 9 645 3474 386.0 Mississippi St. 10 674 3858 385.8 Rutgers 9 626 3452 383.6 Florida 9 558 3450 383.3 Oklahoma St. 10 675 3833 383.3 Ohio 9 579 3449 383.2 Tulsa 9 658 3448 383.1 Coastal Carolina 9 569 3441 382.3 Toledo 9 616 3422 380.2 Nevada 11 702 4168 378.9 South Carolina 9 619 3410 378.9 Wisconsin 9 614 3405 378.3 Old Dominion 9 615 3403 378.1 Bowling Green 9 577 3402 378.0 Arizona 9 574 3373 374.8 Georgia Southern 9 631 3370 374.4 FAU 9 600 3331 370.1 Virginia Tech 10 637 3699 369.9 Georgia St. 9 608 3325 369.4 South Florida 9 637 3320 368.9 Colorado St. 9 562 3286 365.1 Sam Houston St. 9 628 3282 364.7 Utah 9 593 3266 362.9 NC State 10 626 3621 362.1 Cent. Michigan 9 563 3241 360.1 Illinois 9 570 3204 356.0 Nebraska 9 607 3198 355.3 Boston College 9 573 3184 353.8 Miami (Ohio) 9 536 3175 352.8 Louisiana Tech 9 636 3167 351.9 Fresno St. 10 641 3505 350.5 Troy 9 554 3154 350.4 Hawaii 10 668 3495 349.5 Iowa 10 592 3470 347.0 Michigan St. 9 562 3112 345.8 Middle Tennessee 10 627 3395 339.5 Duke 10 663 3369 336.9 Wyoming 9 612 3031 336.8 Ball St. 9 604 3024 336.0 Rice 10 623 3348 334.8 Minnesota 10 625 3333 333.3 UTEP 10 673 3321 332.1 Vanderbilt 10 623 3313 331.3 San Diego St. 9 599 2977 330.8 Umass 9 607 2976 330.7 Charlotte 9 554 2950 327.8 Buffalo 9 584 2949 327.7 Oklahoma 10 689 3272 327.2 FIU 9 540 2906 322.9 UCLA 9 532 2888 320.9 Purdue 9 506 2884 320.4 Akron 9 555 2883 320.3 Stanford 9 595 2843 315.9 Kentucky 9 564 2823 313.7 Louisiana-Monroe 9 523 2732 303.6 New Mexico St. 9 594 2729 303.2 Temple 9 575 2723 302.6 Houston 9 535 2635 292.8 Air Force 9 615 2634 292.7 Southern Miss. 9 521 2616 290.7 Michigan 10 600 2901 290.1 Northwestern 9 541 2593 288.1 Florida St. 10 604 2589 258.9 Kennesaw St. 9 564 2263 251.4 Kent St. 9 520 2121 235.7

