NCAA FBS Team Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 11 648 2659 241.7 Texas 11 686 2722 247.5 Indiana 11 666 2871 261.0 Notre Dame 11 709 3004 273.1 Penn St. 11 656 3006 273.3 Tennessee 11 723 3127 284.3 Oregon 11 672 3163 287.5 N. Illinois 11 672 3167 287.9 Tulane 11 642 3202 291.1 Army 10 570 2927 292.7 Ohio 11 674 3288 298.9 Minnesota 11 676 3325 302.3 South Carolina 11 724 3327 302.5 Miami 11 670 3359 305.4 Oklahoma 11 721 3424 311.3 Georgia 11 696 3429 311.7 Iowa 11 684 3430 311.8 Washington 11 717 3440 312.7 Mississippi 11 773 3449 313.5 Miami (Ohio) 11 742 3450 313.6 Missouri 11 634 3454 314.0 Louisiana Tech 11 729 3477 316.1 Michigan 11 700 3479 316.3 Auburn 11 736 3516 319.6 Sam Houston St. 11 724 3525 320.5 Houston 11 691 3532 321.1 BYU 11 714 3554 323.1 Alabama 11 751 3572 324.7 Utah 11 699 3577 325.2 Rice 11 724 3584 325.8 Bowling Green 11 695 3601 327.4 Iowa St. 11 677 3603 327.5 James Madison 11 738 3617 328.8 Michigan St. 11 673 3619 329.0 Nebraska 11 661 3621 329.2 SMU 11 775 3659 332.6 Kentucky 11 646 3660 332.7 California 11 755 3681 334.6 Wisconsin 11 686 3738 339.8 Kansas St. 11 702 3739 339.9 Georgia Tech 11 663 3746 340.5 Air Force 11 624 3747 340.6 Louisiana-Lafayette 11 704 3766 342.4 Arizona St. 11 721 3780 343.6 Texas State 11 757 3798 345.3 UCLA 11 698 3809 346.3 Duke 11 800 3813 346.6 UNLV 11 762 3832 348.4 Clemson 11 723 3855 350.5 UCF 11 736 3873 352.1 Liberty 10 633 3521 352.1 Memphis 11 697 3893 353.9 Toledo 11 796 3902 354.7 TCU 11 765 3911 355.5 Fresno St. 11 793 3912 355.6 Texas A&M 11 722 3917 356.1 Uconn 11 770 3921 356.5 Syracuse 11 653 3926 356.9 LSU 11 662 3952 359.3 Northwestern 11 728 3959 359.9 Vanderbilt 11 674 3962 360.2 Louisville 11 761 3993 363.0 Boston College 11 720 4004 364.0 Southern Cal 11 708 4023 365.7 Illinois 11 727 4027 366.1 Arkansas 11 743 4031 366.5 Cent. Michigan 11 701 4031 366.5 Boise St. 11 718 4036 366.9 Hawaii 11 712 4042 367.5 Virginia Tech 11 753 4042 367.5 Umass 11 656 4060 369.1 North Carolina 11 731 4062 369.3 FIU 11 786 4074 370.4 Colorado 11 772 4097 372.5 Baylor 11 769 4102 372.9 Pittsburgh 11 814 4104 373.1 Troy 11 675 4113 373.9 Kansas 11 691 4121 374.6 Maryland 11 732 4125 375.0 NC State 11 718 4142 376.5 Nevada 12 780 4570 380.8 UTSA 11 731 4199 381.7 Louisiana-Monroe 11 752 4209 382.6 Navy 10 683 3835 383.5 Colorado St. 11 748 4254 386.7 E. Michigan 11 678 4254 386.7 Florida St. 11 743 4263 387.5 South Alabama 11 738 4269 388.1 Marshall 11 777 4274 388.5 W. Kentucky 11 739 4277 388.8 Cincinnati 11 695 4282 389.3 UTEP 11 746 4287 389.7 San Jose St. 11 839 4289 389.9 Arizona 11 720 4313 392.1 Oregon St. 11 655 4334 394.0 Rutgers 11 714 4336 394.2 Jacksonville St. 11 771 4359 396.3 UAB 11 762 4370 397.3 West Virginia 11 699 4371 397.4 East Carolina 11 835 4385 398.6 Coastal Carolina 11 772 4439 403.5 Virginia 11 753 4444 404.0 Florida 11 804 4468 406.2 Akron 11 733 4508 409.8 Kennesaw St. 11 747 4515 410.5 Old Dominion 11 784 4515 410.5 Stanford 11 705 4519 410.8 Georgia St. 11 733 4549 413.5 W. Michigan 11 724 4557 414.3 Temple 11 745 4574 415.8 Appalachian St. 10 633 4198 419.8 Wyoming 11 707 4642 422.0 Buffalo 11 796 4643 422.1 FAU 11 747 4649 422.6 San Diego St. 11 798 4652 422.9 South Florida 11 805 4689 426.3 Charlotte 11 750 4761 432.8 Washington St. 11 780 4825 438.6 Georgia Southern 11 751 4841 440.1 Purdue 11 728 4850 440.9 Wake Forest 11 809 4887 444.3 Middle Tennessee 11 742 4927 447.9 Southern Miss. 11 722 4931 448.3 Arkansas St. 11 734 4978 452.5 Ball St. 11 724 4984 453.1 Texas Tech 11 779 5018 456.2 New Mexico St. 11 784 5064 460.4 Mississippi St. 11 789 5084 462.2 North Texas 11 818 5134 466.7 Utah St. 11 796 5187 471.5 Tulsa 11 775 5296 481.5 New Mexico 11 782 5319 483.5 Oklahoma St. 11 811 5539 503.5 Kent St. 11 811 5746 522.4

