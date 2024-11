NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Texas 10 631 2490 249.0 Ohio St. 10 589 2508 250.8 Indiana 10…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Texas 10 631 2490 249.0 Ohio St. 10 589 2508 250.8 Indiana 10 611 2555 255.5 Penn St. 10 597 2725 272.5 Army 9 523 2465 273.9 Notre Dame 10 642 2771 277.1 N. Illinois 10 620 2843 284.3 Oregon 11 672 3163 287.5 Tennessee 10 649 2897 289.7 Tulane 11 642 3202 291.1 Minnesota 10 615 2964 296.4 Louisiana Tech 10 652 3023 302.3 Auburn 10 649 3052 305.2 Ohio 10 623 3076 307.6 Georgia 10 639 3078 307.8 South Carolina 10 666 3080 308.0 Mississippi 10 710 3105 310.5 Missouri 10 584 3116 311.6 Washington 11 717 3440 312.7 BYU 10 645 3153 315.3 Miami 10 613 3166 316.6 Utah 10 621 3172 317.2 Oklahoma 10 664 3190 319.0 Sam Houston St. 10 654 3193 319.3 Iowa 10 627 3203 320.3 Houston 10 619 3207 320.7 Miami (Ohio) 10 667 3208 320.8 Nebraska 10 606 3214 321.4 Kentucky 10 568 3219 321.9 Rice 10 667 3220 322.0 Alabama 10 689 3247 324.7 James Madison 10 677 3256 325.6 Wisconsin 10 612 3265 326.5 Michigan St. 10 607 3281 328.1 Texas State 10 688 3294 329.4 Georgia Tech 10 604 3346 334.6 Bowling Green 10 633 3347 334.7 Michigan 10 651 3352 335.2 Kansas St. 10 633 3365 336.5 Louisiana-Lafayette 10 626 3372 337.2 Iowa St. 10 632 3379 337.9 Uconn 10 690 3381 338.1 Air Force 10 564 3385 338.5 Arizona St. 10 660 3389 338.9 Duke 10 715 3410 341.0 California 10 686 3422 342.2 Texas A&M 10 650 3448 344.8 UCLA 10 633 3463 346.3 Clemson 10 657 3468 346.8 SMU 10 709 3486 348.6 Fresno St. 10 712 3490 349.0 Vanderbilt 10 605 3491 349.1 Liberty 9 572 3153 350.3 Umass 10 584 3510 351.0 Toledo 10 723 3535 353.5 Memphis 11 697 3893 353.9 UCF 10 661 3554 355.4 Northwestern 10 658 3563 356.3 Syracuse 10 588 3574 357.4 Colorado 10 694 3577 357.7 TCU 10 696 3586 358.6 Pittsburgh 10 741 3599 359.9 Illinois 10 646 3640 364.0 North Carolina 10 652 3642 364.2 LSU 10 614 3644 364.4 Virginia Tech 10 696 3646 364.6 Southern Cal 10 653 3647 364.7 Hawaii 11 712 4042 367.5 Troy 10 619 3695 369.5 FIU 10 716 3716 371.6 Boise St. 10 654 3717 371.7 UNLV 10 715 3720 372.0 W. Kentucky 10 664 3721 372.1 Louisville 10 699 3728 372.8 NC State 10 646 3751 375.1 Marshall 10 700 3761 376.1 Maryland 10 660 3781 378.1 Boston College 10 665 3792 379.2 Arkansas 10 667 3802 380.2 Kansas 10 649 3813 381.3 UTEP 10 678 3827 382.7 Navy 10 683 3835 383.5 Cent. Michigan 10 650 3847 384.7 Louisiana-Monroe 10 687 3852 385.2 Cincinnati 10 632 3854 385.4 E. Michigan 10 609 3858 385.8 Arizona 10 653 3863 386.3 Baylor 10 718 3863 386.3 Nevada 11 710 4252 386.5 Rutgers 10 652 3905 390.5 UTSA 10 662 3910 391.0 Colorado St. 10 687 3911 391.1 East Carolina 10 751 3938 393.8 Oregon St. 10 604 3950 395.0 San Jose St. 10 754 3951 395.1 South Alabama 10 659 3963 396.3 Florida St. 10 682 3988 398.8 Florida 10 727 4004 400.4 Virginia 10 685 4010 401.0 West Virginia 10 644 4023 402.3 UAB 10 688 4033 403.3 Temple 10 679 4045 404.5 Old Dominion 10 718 4046 404.6 Coastal Carolina 10 695 4055 405.5 Georgia St. 10 652 4090 409.0 Jacksonville St. 10 705 4100 410.0 Kennesaw St. 10 686 4115 411.5 Stanford 10 637 4148 414.8 San Diego St. 10 726 4164 416.4 Buffalo 10 726 4198 419.8 FAU 10 693 4207 420.7 South Florida 10 724 4211 421.1 Appalachian St. 9 559 3798 422.0 Akron 10 685 4227 422.7 W. Michigan 10 658 4250 425.0 Wyoming 10 651 4290 429.0 Charlotte 10 677 4303 430.3 Washington St. 10 701 4341 434.1 Wake Forest 10 739 4379 437.9 Texas Tech 10 711 4510 451.0 Middle Tennessee 10 688 4545 454.5 Southern Miss. 10 671 4551 455.1 Purdue 10 659 4557 455.7 Georgia Southern 10 695 4561 456.1 North Texas 10 737 4581 458.1 Tulsa 10 684 4581 458.1 Arkansas St. 10 674 4585 458.5 Mississippi St. 10 713 4612 461.2 New Mexico St. 10 711 4617 461.7 Ball St. 10 653 4622 462.2 Utah St. 10 722 4775 477.5 New Mexico 11 782 5319 483.5 Oklahoma St. 10 719 4996 499.6 Kent St. 10 734 5219 521.9

