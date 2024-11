NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg N.Nash, San Jose St. 11 96 1291 8.7 H.Fannin, Bowling Green 11…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg N.Nash, San Jose St. 11 96 1291 8.7 H.Fannin, Bowling Green 11 92 1294 8.4 T.Felton, Maryland 11 92 1097 8.4 J.Royals, Utah St. 7 55 834 7.9 T.Koziol, Ball St. 11 84 751 7.6 T.Harris, Mississippi 8 60 1030 7.5 D.Jackson, Minnesota 2 15 207 7.5 T.Hunter, Colorado 11 82 1036 7.5 B.Presley, Oklahoma St. 11 81 722 7.4 J.Pritchett, South Alabama 11 81 1042 7.4 J.Kelly, Texas Tech 11 80 873 7.3 T.Johnson, Oregon 9 64 649 7.1 T.McMillan, Arizona 11 78 1251 7.1 J.Higgins, Iowa St. 11 77 1015 7.0 T.Walker, Oregon St. 11 77 849 7.0 A.Armstrong, Arkansas 10 69 1012 6.9 T.Warren, Penn St. 11 75 910 6.8 D.Wright, Temple 9 61 792 6.8 T.Pena, Syracuse 11 73 743 6.6 D.Ross, Troy 11 71 973 6.5 R.White, UNLV 11 70 965 6.4 D.Burks, Oklahoma 5 31 245 6.2 K.Coleman, Mississippi St. 11 68 814 6.2 G.Jackson, Washington 11 68 663 6.2 D.McCuin, UTSA 6 37 279 6.2 T.Edwards, Louisiana Tech 11 67 813 6.1 J.Tyson, Arizona St. 11 67 958 6.1 D.Jackson, Minnesota 9 54 595 6.0 J.Meeks, Syracuse 11 66 801 6.0 L.Wysong, New Mexico 10 60 771 6.0 J.Hobert, Texas State 10 59 581 5.9 K.Robinson, Appalachian St. 9 53 840 5.9 O.Gadsden, Syracuse 11 64 798 5.8 O.Singleton, E. Michigan 11 64 639 5.8 S.Atkins, South Florida 11 62 585 5.6 K.Benjamin, Tulsa 11 62 755 5.6 J.Noel, Iowa St. 11 62 976 5.6 D.Sheffield, North Texas 11 62 775 5.6 J.Vandeross, Toledo 11 62 679 5.6 C.Loveland, Michigan 10 56 582 5.6 J.Brooks, Louisville 11 61 1013 5.5 L.Burden, Missouri 11 60 665 5.5 I.Paige, Old Dominion 11 60 802 5.5 X.Restrepo, Miami 11 60 979 5.5 K.Thomas, UTEP 8 43 442 5.4 J.Bech, TCU 11 59 1007 5.4 L.Wester, Colorado 11 59 705 5.4 P.Ashlock, Hawaii 10 53 550 5.3 O.Kelly, Middle Tennessee 10 53 869 5.3 D.Connors, Rice 11 58 381 5.3 K.Shanks, UAB 11 58 632 5.3 M.Sykes, Rice 11 58 677 5.3 J.Smith, UTEP 4 21 177 5.2 T.Horton, Colorado St. 5 26 353 5.2 D.Boston, Washington 11 57 764 5.2 K.Johnson, W. Kentucky 11 57 779 5.2 C.Owen, Ohio 11 57 890 5.2 C.Rucker, Arkansas St. 11 57 831 5.2 A.Williams, Clemson 11 57 687 5.2 S.Williams, TCU 11 57 596 5.2 E.Mosley, Stanford 8 41 424 5.1 N.Cenacle, Hawaii 11 56 628 5.1 E.Egbuka, Ohio St. 11 56 692 5.1 X.Henderson, Cincinnati 11 56 692 5.1 T.Morin, Wake Forest 11 56 709 5.1 J.Newton, Toledo 11 56 868 5.1 A.Thomas, UAB 11 56 610 5.1 K.Williams, Washington St. 11 56 967 5.1 L.Allen, Syracuse 11 55 423 5.0 L.Bond, Boston College 11 55 545 5.0 K.Lacy, LSU 11 55 825 5.0 K.Prather, Maryland 11 55 599 5.0 E.Rivers, FIU 11 55 1055 5.0 M.Rutherford, Georgia Tech 11 55 627 5.0 I.Horton, Miami 11 54 603 4.9 R.Taylor, Memphis 11 54 738 4.9 E.Ayomanor, Stanford 11 53 722 4.8 M.Fields, Virginia 11 53 788 4.8 D.Miller, Rutgers 11 53 683 4.8 D.Taylor, Minnesota 10 48 320 4.8 E.Wilson, Florida 4 19 266 4.8 A.Anderson, LSU 11 52 778 4.7 C.Douglas, Texas Tech 11 52 715 4.7 J.Smith, Ohio St. 11 52 899 4.7 M.Taylor, LSU 11 52 518 4.7 D.Reid, Pittsburgh 10 47 564 4.7 R.Sharpe, Fresno St. 10 47 488 4.7 M.Dalena, Fresno St. 11 51 894 4.6 E.Pancol, Duke 11 51 721 4.6 T.Wease, Missouri 11 51 709 4.6 P.Bryant, Illinois 11 50 914 4.5 K.Concepcion, NC State 11 50 416 4.5 J.Richardson, TCU 11 50 630 4.5 D.Singer, Utah 11 50 687 4.5 D.Stribling, Oklahoma St. 11 50 882 4.5 C.Braham, Nevada 12 54 668 4.5 W.Wright, East Carolina 10 45 492 4.5 J.Barney, Nebraska 11 49 402 4.5 D.Burgess, Georgia Southern 11 49 584 4.5 D.Cobb, Georgia Southern 11 49 544 4.5 R.Davis, New Mexico 11 49 684 4.5 A.Henning, Northwestern 11 49 484 4.5 K.Hutson, Washington St. 11 49 621 4.5 J.Smith, Nevada 12 53 757 4.4 D.Ward, North Texas 8 35 615 4.4 J.Endries, California 11 48 555 4.4 Z.Franklin, Illinois 11 48 559 4.4 L.Grimm, Kansas 11 48 617 4.4 T.Hurst, Georgia St. 11 48 830 4.4 J.Lockhart, San Jose St. 11 48 925 4.4 D.Lovett, Georgia 11 48 524 4.4 E.Singleton, Georgia Tech 11 48 668 4.4 J.Williams, Texas State 11 48 644 4.4 T.Harris, Virginia 3 13 201 4.3 D.Lassiter, BYU 10 43 679 4.3 D.Fleming, Georgia St. 11 47 540 4.3 D.Key, Kentucky 11 47 715 4.3 W.Marks, Southern Cal 11 47 321 4.3 C.Roberts, BYU 11 47 718 4.3 E.Stewart, Oregon 11 47 609 4.3 J.Tracy, Miami (Ohio) 11 47 669 4.3 H.Willis, Middle Tennessee 11 47 748 4.3 D.Amador, UTSA 4 17 191 4.2 K.Womack, W. Michigan 8 34 456 4.2 C.McDonald, Miami (Ohio) 9 38 507 4.2 W.Pauling, Wisconsin 10 42 407 4.2 M.Foster, Michigan St. 11 46 588 4.2 M.Klare, Purdue 11 46 649 4.2 Y.Knight, James Madison 11 46 559 4.2 C.Lee, Mississippi 11 46 790 4.2 D.Patterson, FIU 11 46 588 4.2 T.Sheffield, Uconn 11 46 443 4.2 S.Bell, Uconn 11 45 759 4.1 C.Camper, Boise St. 11 45 738 4.1 T.Carter, Louisiana-Lafayette 11 45 662 4.1 J.George, Miami 11 45 607 4.1 J.Keeney-James, Umass 11 45 771 4.1 T.Lockett, E. Michigan 11 45 651 4.1 J.Moore, Duke 11 45 700 4.1 J.Poke, San Diego St. 11 45 403 4.1 M.Allen, E. Michigan 10 40 592 4.0 M.Anderson, Memphis 11 44 294 4.0 J.Bowick, Ball St. 5 20 383 4.0 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 4.0 J.Moss, Fresno St. 11 44 549 4.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 11 44 669 4.0 K.Odom, UTEP 11 44 712 4.0 E.Stowers, Vanderbilt 11 44 568 4.0 Z.Branch, Southern Cal 11 43 458 3.9 T.Goodman, UTEP 11 43 425 3.9 T.Johnson, Cincinnati 11 43 428 3.9 J.Napier, San Diego St. 11 43 440 3.9 A.Norton, Akron 11 43 831 3.9 J.Royer, Cincinnati 11 43 489 3.9 V.Snow, Buffalo 11 43 511 3.9 C.Daniels, LSU 10 39 456 3.9 O.Hayes, FAU 10 39 590 3.9 N.Marsh, Michigan St. 10 39 636 3.9 B.Kuithe, Utah 9 35 505 3.9 G.Helm, Texas 11 42 544 3.8 K.Lambert-Smith, Auburn 11 42 865 3.8 K.White, Utah St. 11 42 517 3.8 R.Williams, Alabama 11 42 804 3.8 J.Briningstool, Clemson 10 38 403 3.8 M.Jackson, Appalachian St. 10 38 588 3.8 C.Sowell, East Carolina 9 34 678 3.8 C.Lacy, Louisville 4 15 179 3.8 E.Sarratt, Indiana 11 41 725 3.7 B.Sharp, Oklahoma 11 41 320 3.7 W.Sheppard, Colorado 11 41 550 3.7 E.Spencer, Minnesota 11 41 528 3.7 M.Williams, Tulane 11 41 701 3.7 B.Kirtz, Northwestern 10 37 573 3.7 M.Lemon, Southern Cal 10 37 532 3.7 J.Watkins, Mississippi 10 37 687 3.7 J.Horn, Colorado 9 33 434 3.7 D.Blankumsee, Memphis 11 40 545 3.6 M.Dukes, Georgia St. 11 40 339 3.6 L.Floriea, Kent St. 11 40 661 3.6 A.Hawkins, Baylor 11 40 499 3.6 K.Hudson, UCF 11 40 691 3.6 L.LeGendre, Louisiana-Lafayette 11 40 699 3.6 C.McCray, Kent St. 11 40 705 3.6 E.Messer, W. Kentucky 11 40 558 3.6 C.Pickett, Ball St. 11 40 409 3.6 A.Smith, Georgia 11 40 695 3.6 K.Wilson, Texas State 11 40 567 3.6 H.Clement, West Virginia 10 36 535 3.6 G.Bernard, Alabama 11 39 603 3.5 J.Brown, Kansas St. 11 39 657 3.5 C.Eakin, Texas Tech 11 39 557 3.5 M.Johnson, Bowling Green 11 39 425 3.5 K.Johnson, Pittsburgh 11 39 457 3.5 E.Badger, Florida 10 35 778 3.5 D.Bell, Georgia 10 35 405 3.5 L.Brown, San Diego St. 10 35 560 3.5 C.Tate, Ohio St. 10 35 525 3.5 S.Hagans, Duke 11 38 374 3.5 T.Harden, UCLA 11 38 373 3.5 K.Taylor, West Virginia 11 38 396 3.5

