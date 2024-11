Butterfield Bermuda Championship Scores

Sunday At Port Royal Golf Course Southampton, Bermuda Purse: $6.9 million Yardage: 6,828; Par: 71 Final Round Rafael Campos 70-65-62-68—265…

Rafael Campos 70-65-62-68—265 Andrew Novak 67-68-62-71—268 Adrien Dumont De Chassart 69-66-68-66—269 Mark Hubbard 68-67-68-66—269 Justin Lower 65-65-68-72—270 Sam Ryder 71-62-68-69—270 Vince Whaley 67-68-67-68—270 Ben Griffin 69-68-66-68—271 David Lipsky 68-66-68-70—272 Patrick Rodgers 66-71-65-70—272 Greyson Sigg 67-67-69-69—272 Jacob Bridgeman 68-70-66-69—273 Pierceson Coody 68-69-67-69—273 Lanto Griffin 67-68-69-69—273 Michael Kim 68-71-68-66—273 Troy Merritt 68-67-66-72—273 Wesley Bryan 67-72-61-74—274 Garrick Higgo 69-68-67-70—274 Rico Hoey 70-66-69-69—274 Maverick McNealy 70-67-70-67—274 Francesco Molinari 68-66-70-70—274 Robby Shelton 68-64-71-71—274 Christo Lamprecht 73-67-66-69—275 Ryan Moore 67-65-70-73—275 Seamus Power 72-68-70-65—275 Nick Watney 72-66-68-69—275 Tom Whitney 72-67-65-71—275 Brandon Wu 71-67-66-71—275 Joseph Bramlett 66-72-67-71—276 Tyler Duncan 71-66-67-72—276 Nicolas Echavarria 69-70-68-69—276 Ryo Hisatsune 73-67-68-68—276 Kevin Kisner 67-66-70-73—276 Chad Ramey 70-67-65-74—276 Alex Smalley 70-66-66-74—276 Carl Yuan 69-70-64-73—276 Trace Crowe 67-70-68-72—277 Martin Laird 68-68-68-73—277 William McGirt 70-66-69-72—277 Hayden Springer 65-70-67-75—277 Callum Tarren 69-68-68-72—277 Kevin Dougherty 65-73-71-69—278 Lucas Glover 68-67-66-77—278 Seonghyeon Kim 71-66-69-72—278 David Skinns 70-70-68-70—278 Richy Werenski 73-67-65-73—278 Tyson Alexander 73-65-68-73—279 Kevin Chappell 74-65-67-73—279 Will Gordon 71-67-65-76—279 Chez Reavie 71-66-67-75—279 Ben Taylor 71-69-71-68—279 Camilo Villegas 72-68-66-73—279 Dylan Wu 68-71-71-69—279 Norman Xiong 73-67-69-70—279 Russell Knox 68-68-75-69—280 Austin Smotherman 72-67-68-73—280 Ben Kohles 70-65-72-74—281 Henrik Norlander 70-69-72-70—281 Brendon Todd 73-67-72-69—281 Jhonattan Vegas 67-69-70-75—281 Matti Schmid 70-64-73-75—282 Daniel Berger 73-67-70-73—283 Seung-Yul Noh 70-69-67-77—283 Carson Young 68-72-70-73—283 Hayden Buckley 73-67-66-78—284 Connor Jones 72-68-71-73—284 Blaine Hale 69-69-76-71—285 Mackenzie Hughes 68-69-71-77—285 Sam Stevens 68-72-71-74—285 Aaron Baddeley 73-66-73-74—286 Chris Baker 75-65-72-74—286 Robert Streb 71-69-71-75—286 Ben Crane 71-68-71-79—289 Cody Gribble 69-71-68-81—289 Egor Eroshenko 72-67-73-81—293

