NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 5 280 1012 202.4 Tennessee 5 299 1138 227.6 Texas 5 304 1141 228.2 Penn St. 5 291 1166 233.2 Kentucky 5 242 1221 244.2 Minnesota 6 351 1507 251.2 Indiana 6 348 1534 255.7 Washington 6 369 1536 256.0 Army 5 287 1301 260.2 N. Illinois 5 284 1317 263.4 Oregon 5 287 1317 263.4 Mississippi 6 425 1605 267.5 Iowa St. 5 308 1358 271.6 Nebraska 6 374 1635 272.5 Missouri 5 273 1388 277.6 Utah 5 301 1401 280.2 Miami 6 349 1695 282.5 Notre Dame 5 322 1420 284.0 Louisiana-Lafayette 5 275 1449 289.8 BYU 5 335 1463 292.6 Houston 6 356 1770 295.0 South Carolina 5 326 1484 296.8 Georgia 5 296 1490 298.0 Louisiana Tech 4 266 1198 299.5 Iowa 5 296 1503 300.6 Duke 6 435 1856 309.3 Arizona St. 5 329 1547 309.4 Hawaii 5 309 1547 309.4 Illinois 5 314 1551 310.2 Memphis 5 283 1552 310.4 Tulane 6 364 1873 312.2 Georgia Tech 6 343 1875 312.5 Louisville 5 304 1567 313.4 Liberty 4 256 1261 315.2 Southern Cal 5 282 1581 316.2 Rice 5 323 1585 317.0 Texas A&M 6 369 1908 318.0 Wisconsin 5 289 1590 318.0 Arkansas 6 372 1929 321.5 Boston College 6 399 1930 321.7 Umass 6 344 1945 324.2 Oklahoma 5 339 1621 324.2 Michigan St. 6 386 1982 330.3 Rutgers 5 310 1670 334.0 TCU 6 397 2007 334.5 Kansas St. 5 310 1680 336.0 Michigan 6 402 2017 336.2 SMU 6 395 2017 336.2 Alabama 5 372 1681 336.2 UCF 5 305 1685 337.0 Auburn 6 406 2026 337.7 Sam Houston St. 6 386 2028 338.0 Ohio 5 323 1693 338.6 Texas State 5 356 1693 338.6 Baylor 6 402 2032 338.7 Uconn 6 403 2035 339.2 Louisiana-Monroe 5 339 1701 340.2 Toledo 5 342 1705 341.0 James Madison 5 351 1717 343.4 Syracuse 5 306 1722 344.4 California 5 349 1725 345.0 UNLV 5 353 1730 346.0 Vanderbilt 5 305 1730 346.0 Northwestern 5 319 1737 347.4 Arizona 5 327 1754 350.8 Cent. Michigan 5 321 1768 353.6 LSU 5 302 1768 353.6 Virginia Tech 6 392 2130 355.0 FAU 5 322 1784 356.8 Pittsburgh 5 364 1784 356.8 Stanford 5 301 1786 357.2 San Jose St. 5 374 1788 357.6 Oregon St. 5 285 1794 358.8 Fresno St. 5 335 1811 362.2 Kansas 6 387 2175 362.5 E. Michigan 5 319 1829 365.8 Buffalo 5 377 1830 366.0 Air Force 5 312 1831 366.2 UAB 5 311 1849 369.8 Clemson 5 334 1857 371.4 NC State 6 384 2252 375.3 San Diego St. 5 369 1881 376.2 Nevada 6 381 2259 376.5 UTSA 5 334 1889 377.8 Virginia 5 339 1895 379.0 Miami (Ohio) 5 332 1897 379.4 Colorado 5 345 1898 379.6 Bowling Green 5 312 1901 380.2 Troy 6 368 2284 380.7 Maryland 5 339 1905 381.0 East Carolina 6 462 2293 382.2 North Carolina 6 396 2294 382.3 UCLA 5 336 1915 383.0 Marshall 5 362 1950 390.0 Navy 5 351 1970 394.0 Florida 5 361 1975 395.0 Coastal Carolina 5 345 1977 395.4 Colorado St. 5 345 1984 396.8 W. Kentucky 5 321 1984 396.8 Florida St. 6 413 2410 401.7 Temple 6 413 2413 402.2 Boise St. 5 351 2013 402.6 Wyoming 5 332 2036 407.2 FIU 5 379 2040 408.0 Cincinnati 5 321 2044 408.8 West Virginia 4 265 1642 410.5 Southern Miss. 5 336 2072 414.4 North Texas 5 374 2075 415.0 Georgia St. 4 269 1685 421.2 Akron 6 408 2536 422.7 Jacksonville St. 5 360 2125 425.0 Old Dominion 5 379 2133 426.6 Tulsa 6 379 2565 427.5 W. Michigan 5 345 2143 428.6 Kennesaw St. 5 333 2148 429.6 South Florida 5 339 2170 434.0 UTEP 5 357 2170 434.0 Purdue 5 329 2171 434.2 Charlotte 6 399 2609 434.8 Appalachian St. 5 311 2180 436.0 Arkansas St. 5 327 2183 436.6 Mississippi St. 5 352 2189 437.8 South Alabama 6 406 2654 442.3 Texas Tech 6 441 2738 456.3 Wake Forest 5 357 2301 460.2 New Mexico St. 5 356 2311 462.2 Washington St. 5 368 2343 468.6 Middle Tennessee 5 339 2380 476.0 Oklahoma St. 5 373 2403 480.6 Utah St. 5 369 2422 484.4 Georgia Southern 5 341 2459 491.8 New Mexico 5 333 2516 503.2 Ball St. 5 312 2564 512.8 Kent St. 5 393 2916 583.2

