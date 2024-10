NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 6 273 1637 21 272.8 UAB 6 275 1549 20…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 6 273 1637 21 272.8 UAB 6 275 1549 20 258.2 New Mexico 6 244 1538 19 256.3 Oklahoma St. 6 258 1410 12 235.0 UTEP 6 273 1405 15 234.2 Temple 6 263 1403 15 233.8 Utah St. 6 242 1402 15 233.7 New Mexico St. 5 203 1166 16 233.2 Purdue 6 256 1373 19 228.8 Arkansas St. 6 230 1368 14 228.0 Southern Miss. 6 244 1326 16 221.0 Appalachian St. 6 222 1272 15 212.0 FAU 6 238 1260 9 210.0 FIU 6 246 1211 17 201.8 Mississippi St. 6 236 1211 12 201.8 Coastal Carolina 6 243 1200 10 200.0 Oregon St. 6 184 1186 13 197.7 Akron 7 287 1376 17 196.6 Jacksonville St. 5 227 982 11 196.4 Georgia Southern 6 202 1158 14 193.0 Air Force 6 228 1151 17 191.8 Bowling Green 6 233 1125 6 187.5 Ball St. 6 191 1124 14 187.3 Kennesaw St. 5 186 931 14 186.2 Rutgers 6 206 1097 12 182.8 Florida St. 6 248 1094 7 182.3 Charlotte 6 212 1092 13 182.0 Troy 6 214 1091 12 181.8 TCU 6 245 1081 10 180.2 Wake Forest 6 220 1067 11 177.8 Cent. Michigan 6 225 1057 10 176.2 Georgia St. 5 189 874 12 174.8 Marshall 6 243 1047 13 174.5 Umass 7 248 1202 16 171.7 Wyoming 6 229 1028 9 171.3 Virginia Tech 6 238 1025 9 170.8 Middle Tennessee 6 209 1007 14 167.8 W. Michigan 6 228 1007 15 167.8 Florida 6 262 1006 11 167.7 Miami (Ohio) 6 220 1005 10 167.5 San Diego St. 6 239 1003 8 167.2 Washington St. 6 190 999 10 166.5 San Jose St. 6 250 997 12 166.2 Cincinnati 6 200 982 2 163.7 Tulsa 6 219 971 13 161.8 W. Kentucky 6 228 970 9 161.7 Baylor 6 257 969 6 161.5 Colorado 6 237 965 9 160.8 North Carolina 7 260 1122 13 160.3 Kansas 6 221 956 6 159.3 Navy 5 188 791 7 158.2 Old Dominion 6 258 947 11 157.8 Rice 6 242 946 8 157.7 North Texas 6 223 915 7 152.5 Southern Cal 6 191 911 9 151.8 Duke 6 240 910 5 151.7 Louisiana-Monroe 6 228 909 9 151.5 Illinois 6 197 903 5 150.5 East Carolina 6 257 891 9 148.5 Texas Tech 6 208 889 14 148.2 Uconn 6 214 886 7 147.7 NC State 7 223 1030 13 147.1 Arizona 6 195 882 7 147.0 Nevada 7 224 1026 13 146.6 Louisiana-Lafayette 6 195 868 10 144.7 South Florida 6 221 860 12 143.3 Washington 7 237 1003 7 143.3 Fresno St. 6 192 859 6 143.2 Wisconsin 6 193 852 8 142.0 Clemson 6 187 846 6 141.0 Buffalo 6 220 838 9 139.7 Iowa St. 6 198 838 3 139.7 Hawaii 6 200 836 7 139.3 Colorado St. 6 188 806 9 134.3 Houston 6 199 800 5 133.3 South Alabama 6 190 792 10 132.0 Michigan St. 6 220 785 7 130.8 Tulane 6 184 783 8 130.5 West Virginia 6 219 781 9 130.2 Alabama 6 233 775 6 129.2 Sam Houston St. 6 186 775 9 129.2 LSU 6 198 766 9 127.7 Texas State 6 224 766 9 127.7 E. Michigan 6 202 765 6 127.5 Syracuse 6 166 758 6 126.3 Auburn 6 220 746 8 124.3 Virginia 6 199 740 7 123.3 Minnesota 7 227 859 9 122.7 Vanderbilt 6 184 736 8 122.7 Notre Dame 6 212 728 2 121.3 BYU 6 197 722 6 120.3 Georgia 6 197 721 5 120.2 Louisville 6 205 717 9 119.5 Utah 6 186 712 4 118.7 Oklahoma 6 230 705 4 117.5 California 6 192 703 8 117.2 Missouri 6 196 698 6 116.3 Texas A&M 6 180 687 5 114.5 Stanford 6 176 670 10 111.7 Liberty 5 172 550 9 110.0 South Carolina 6 212 660 10 110.0 Ohio 6 190 659 9 109.8 Toledo 6 209 658 6 109.7 Pittsburgh 6 232 651 4 108.5 James Madison 6 186 648 4 108.0 Oregon 6 172 648 9 108.0 Arkansas 6 184 639 5 106.5 Maryland 6 199 638 8 106.3 Boise St. 6 206 634 8 105.7 Boston College 6 202 628 2 104.7 Texas 6 208 624 2 104.0 Georgia Tech 7 201 726 4 103.7 Arizona St. 6 195 620 5 103.3 Memphis 6 172 619 9 103.2 UNLV 6 181 594 8 99.0 N. Illinois 6 188 583 4 97.2 Iowa 6 173 578 1 96.3 SMU 6 196 576 5 96.0 UTSA 6 208 572 10 95.3 Penn St. 6 178 569 3 94.8 Louisiana Tech 5 160 465 5 93.0 UCLA 6 175 555 7 92.5 UCF 6 169 547 5 91.2 Miami 6 162 538 6 89.7 Kentucky 6 175 536 4 89.3 Northwestern 6 181 525 4 87.5 Ohio St. 6 192 516 4 86.0 Nebraska 6 187 505 0 84.2 Indiana 6 167 503 4 83.8 Tennessee 6 213 478 3 79.7 Army 6 151 470 2 78.3 Michigan 6 160 458 4 76.3 Kansas St. 6 170 430 5 71.7 Mississippi 7 238 466 1 66.6

