NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Miami 5 181 130 4 1,963 19 392.60 Mississippi 5 170 123 2 1,952 14 390.40 Syracuse 4 181 116 5 1,490 14 372.50 TCU 5 208 146 4 1,824 15 364.80 North Texas 5 193 128 6 1,743 16 348.60 LSU 5 203 143 4 1,689 15 337.80 San Jose St. 4 161 99 4 1,323 14 330.75 Pittsburgh 4 148 99 2 1,321 14 329.50 Colorado 5 199 138 3 1,630 14 326.00 Texas 5 161 115 4 1,610 17 322.00 Oklahoma St. 5 214 124 6 1,603 11 320.60 Southern Cal 4 175 114 2 1,264 8 316.00 Wake Forest 4 157 103 2 1,242 5 310.50 Ohio St. 4 130 87 2 1,231 10 307.75 Appalachian St. 4 166 93 5 1,230 6 307.50 Texas Tech 5 209 132 3 1,527 15 305.40 Maryland 5 189 136 2 1,524 12 304.80 Indiana 5 139 99 2 1,512 12 302.40 Georgia 4 144 93 3 1,209 10 302.25 Oregon 4 140 113 1 1,207 9 301.75 Cincinnati 5 167 111 1 1,506 12 301.00 Washington St. 5 160 95 5 1,490 14 298.00 Washington 5 163 122 0 1,481 11 296.20 Auburn 5 148 90 9 1,474 16 294.80 Louisville 4 129 87 1 1,188 11 294.50 Texas State 4 150 104 3 1,176 12 292.25 Arkansas 5 178 100 5 1,415 5 283.00 W. Kentucky 5 185 125 6 1,409 10 281.80 Fresno St. 5 175 115 8 1,405 8 281.00 Florida 4 111 77 5 1,114 8 278.50 Clemson 4 133 86 2 1,111 12 277.75 Georgia Tech 5 150 109 1 1,380 7 276.00 East Carolina 5 176 106 11 1,365 7 273.00 Tennessee 4 113 78 3 1,092 9 273.00 Memphis 5 197 126 2 1,353 7 270.60 Georgia St. 4 158 94 4 1,073 8 268.25 Missouri 4 151 108 1 1,063 4 265.75 Hawaii 4 162 99 5 1,061 8 265.25 Middle Tennessee 5 172 111 4 1,326 5 265.20 Alabama 4 99 71 1 1,060 10 265.00 Arizona 4 130 82 4 1,060 7 265.00 Louisiana-Lafayette 4 124 85 3 1,055 9 263.75 New Mexico 5 193 110 6 1,309 6 261.80 Virginia 4 129 86 5 1,042 7 260.50 Nebraska 5 153 108 2 1,291 9 258.20 South Alabama 5 159 100 0 1,291 11 258.20 James Madison 4 103 67 1 1,028 12 257.00 UTSA 5 201 121 5 1,275 9 255.00 North Carolina 5 165 96 5 1,235 8 247.00 BYU 5 151 92 5 1,233 11 246.60 Duke 5 178 108 4 1,233 12 246.60 Utah St. 4 142 83 7 984 7 246.00 Penn St. 4 90 64 2 983 11 245.75 Cent. Michigan 5 168 99 7 1,225 8 245.00 Bowling Green 4 136 88 4 977 5 244.25 Mississippi St. 5 147 93 1 1,218 8 243.60 Louisiana Tech 4 135 78 5 973 4 243.25 UTEP 4 143 91 5 968 6 242.00 Liberty 4 106 68 1 961 7 240.25 Charlotte 5 170 98 4 1,194 8 238.80 Michigan St. 5 151 87 8 1,187 5 237.40 Iowa St. 4 115 76 3 945 7 236.25 N. Illinois 4 121 70 3 945 7 236.25 Jacksonville St. 4 105 69 4 941 5 235.25 Utah 5 151 86 7 1,176 13 235.20 Toledo 4 114 71 2 939 12 234.75 Georgia Southern 5 183 115 1 1,170 8 234.00 Tulane 5 119 77 2 1,159 10 231.80 Tulsa 5 176 102 4 1,148 8 229.60 West Virginia 4 115 66 5 914 7 228.50 California 4 130 86 2 913 5 228.25 Arkansas St. 4 146 80 5 912 6 228.00 Minnesota 5 160 105 4 1,129 7 225.80 Baylor 5 142 83 4 1,113 9 222.60 FIU 5 146 92 4 1,113 9 222.60 Southern Miss. 4 108 63 7 889 4 222.25 Uconn 5 138 75 3 1,104 12 220.80 Miami (Ohio) 4 137 77 6 883 3 220.75 Boise St. 4 120 71 2 879 7 219.75 UCF 4 96 58 3 869 7 217.25 E. Michigan 5 151 100 0 1,081 6 216.20 Temple 5 152 95 6 1,079 10 215.80 Illinois 5 135 93 1 1,076 11 215.20 SMU 5 136 84 2 1,069 9 213.80 Arizona St. 4 110 65 2 855 3 213.75 Florida St. 5 161 84 6 1,065 4 213.00 Coastal Carolina 4 100 54 2 842 6 210.50 Ball St. 4 149 99 5 829 8 207.25 Rice 5 186 115 6 1,025 7 205.00 UCLA 4 122 69 6 820 3 205.00 UAB 4 119 82 5 819 6 204.75 Umass 5 151 89 3 1,017 5 203.40 NC State 5 146 96 4 997 6 199.40 Stanford 4 131 80 6 786 8 196.50 Akron 5 175 105 7 959 7 191.80 Virginia Tech 5 142 84 4 953 6 190.60 Rutgers 4 96 59 1 761 7 190.25 South Florida 5 160 92 2 946 4 189.20 Troy 5 119 77 1 945 7 189.00 Nevada 5 130 89 4 928 7 185.60 Vanderbilt 4 86 55 0 738 7 184.50 Marshall 4 120 67 1 737 10 184.25 Boston College 5 105 66 3 920 11 184.00 San Diego St. 4 110 61 2 733 5 183.25 Wisconsin 4 120 69 1 727 3 181.75 Kansas St. 5 131 80 4 901 9 180.20 South Carolina 4 85 51 2 718 5 179.50 Navy 4 53 34 2 715 8 178.75 Ohio 5 114 72 5 886 4 177.20 Purdue 4 101 66 4 689 7 172.25 Notre Dame 5 140 90 2 858 5 171.60 Kansas 5 136 74 8 856 6 171.20 Kentucky 5 118 69 3 852 4 170.40 Oklahoma 5 140 85 3 846 8 169.20 FAU 5 129 77 6 814 2 162.80 Sam Houston St. 5 119 70 5 810 8 162.00 Texas A&M 5 123 66 2 810 8 162.00 Kent St. 5 124 63 3 804 7 160.80 W. Michigan 4 84 50 2 643 4 160.75 Northwestern 4 124 66 3 634 2 158.50 Houston 5 124 80 6 775 3 155.00 Colorado St. 4 112 67 5 617 2 154.25 Oregon St. 4 94 61 0 613 2 153.25 Iowa 4 103 65 2 590 4 147.50 UNLV 4 67 37 1 588 9 147.00 Old Dominion 4 113 60 4 583 4 145.75 Kennesaw St. 4 101 52 4 572 1 143.00 Wyoming 5 127 65 3 707 3 141.40 Buffalo 5 119 60 2 665 4 133.00 Michigan 5 108 68 7 577 5 115.40 New Mexico St. 5 132 54 6 542 4 108.40 Louisiana-Monroe 4 67 37 3 408 2 102.00 Army 4 31 18 0 293 4 73.25 Air Force 4 55 21 3 265 0 66.25

