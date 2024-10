NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 6 52 885 147.5 N.Nash, San Jose St. 5 55…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD T.Harris, Mississippi 6 52 885 147.5 N.Nash, San Jose St. 5 55 712 142.4 H.Fannin, Bowling Green 5 46 676 135.2 T.McMillan, Arizona 5 37 664 132.8 T.Felton, Maryland 5 46 642 128.4 J.Bech, TCU 6 39 702 117.0 T.Hunter, Colorado 5 46 561 112.2 A.Armstrong, Arkansas 5 38 552 110.4 R.Williams, Alabama 5 19 544 108.8 D.Stribling, Oklahoma St. 5 27 502 100.4 M.Dalena, Fresno St. 5 22 501 100.2 J.Royals, Utah St. 5 34 491 98.2 J.Brooks, Louisville 5 25 489 97.8 X.Restrepo, Miami 6 32 585 97.5 E.Wilson, Florida 2 13 191 95.5 O.Kelly, Middle Tennessee 5 24 471 94.2 K.Robinson, Appalachian St. 5 32 469 93.8 C.Owen, Ohio 5 31 466 93.2 K.Williams, Washington St. 5 25 464 92.8 D.Ross, Troy 6 31 555 92.5 L.Wysong, New Mexico 5 35 454 90.8 X.Henderson, Cincinnati 5 32 453 90.6 J.Smith, Ohio St. 5 23 453 90.6 J.Noel, Iowa St. 5 24 451 90.2 E.Heidenreich, Navy 5 20 449 89.8 T.Sibley, Liberty 4 16 357 89.2 J.Pritchett, South Alabama 6 36 532 88.7 C.Rucker, Arkansas St. 5 25 437 87.4 T.Hurst, Georgia St. 4 19 349 87.2 E.Egbuka, Ohio St. 5 30 433 86.6 D.Wright, Temple 6 42 517 86.2 J.Kelly, Texas Tech 6 44 514 85.7 P.Ashlock, Hawaii 5 40 428 85.6 E.Sarratt, Indiana 6 29 513 85.5 K.Mumpfield, Pittsburgh 5 23 426 85.2 K.Lambert-Smith, Auburn 6 24 510 85.0 S.Bell, Uconn 6 22 508 84.7 M.Fields, Virginia 5 28 412 82.4 J.Keeney-James, Umass 6 24 493 82.2 D.Boston, Washington 6 35 492 82.0 J.Higgins, Iowa St. 5 33 403 80.6 D.Reid, Pittsburgh 4 24 322 80.5 G.Jackson, Washington 6 38 479 79.8 T.Johnson, Oregon 5 43 395 79.0 M.Rutherford, Georgia Tech 6 37 474 79.0 K.Benjamin, Tulsa 6 39 471 78.5 K.Johnson, W. Kentucky 5 29 392 78.4 T.Koziol, Ball St. 5 38 391 78.2 R.White, UNLV 5 30 388 77.6 T.Pena, Syracuse 5 34 383 76.6 C.McDonald, Miami (Ohio) 5 29 382 76.4 K.Hutson, Washington St. 5 25 379 75.8 A.Anderson, LSU 5 27 371 74.2 J.Moore, Duke 6 30 443 73.8 D.Key, Kentucky 5 23 369 73.8 J.Williams, Texas State 5 27 365 73.0 I.Bond, Texas 5 20 364 72.8 C.Horn, Appalachian St. 4 15 291 72.8 K.Hudson, UCF 5 16 363 72.6 D.Ward, North Texas 4 16 288 72.0 O.Gadsden, Syracuse 5 26 359 71.8 K.Odom, UTEP 5 18 359 71.8 D.Singer, Utah 5 26 359 71.8 T.Wease, Missouri 5 28 359 71.8 J.Newton, Toledo 5 24 358 71.6 E.Rivers, FIU 5 19 353 70.6 K.Lacy, LSU 5 25 352 70.4 L.Brown, San Diego St. 5 21 349 69.8 T.Horton, Colorado St. 4 19 278 69.5 E.Badger, Florida 5 17 346 69.2 T.Morin, Wake Forest 5 26 345 69.0 M.Williams, Tulane 6 23 414 69.0 K.Coleman, Mississippi St. 5 28 344 68.8 J.Meeks, Syracuse 5 27 343 68.6 P.Bryant, Illinois 5 22 342 68.4 J.Smith, Nevada 6 27 407 67.8 L.Burden, Missouri 5 26 339 67.8 D.Greene, Wake Forest 4 16 271 67.8 C.Roberts, BYU 5 21 336 67.2 T.Harris, Virginia 3 13 201 67.0 E.Stowers, Vanderbilt 5 25 333 66.6 R.Taylor, Memphis 5 23 333 66.6 C.Camper, Boise St. 5 18 330 66.0 I.Horton, Miami 6 31 395 65.8 J.Horn, Colorado 5 23 327 65.4 J.Lockhart, San Jose St. 5 19 325 65.0 J.McVay, Vanderbilt 1 1 65 65.0 J.Vandeross, Toledo 5 26 324 64.8 N.Marsh, Michigan St. 5 16 320 64.0 H.Willis, Middle Tennessee 5 20 320 64.0 J.Moss, Fresno St. 5 21 319 63.8 E.Ayomanor, Stanford 5 24 317 63.4 D.Sheffield, North Texas 5 23 317 63.4 E.Singleton, Georgia Tech 6 27 380 63.3 K.Thomas, UTEP 5 31 315 63.0 O.Cooper, Indiana 6 18 375 62.5 O.Singleton, E. Michigan 5 31 311 62.2 A.Norton, Akron 6 20 373 62.2 A.Wells, Mississippi 6 17 371 61.8 S.Atkins, South Florida 5 27 309 61.8 C.McCray, Kent St. 5 17 309 61.8 W.McCoy, UTSA 5 15 304 60.8 J.Hobert, Texas State 5 32 303 60.6 D.Jackson, Minnesota 6 32 362 60.3 K.White, Utah St. 5 19 301 60.2 O.Dollison, James Madison 5 12 299 59.8 L.Bond, Boston College 6 30 358 59.7 C.Sowell, East Carolina 5 19 298 59.6 A.Henning, Northwestern 5 31 296 59.2 L.Grimm, Kansas 6 33 354 59.0 D.Lassiter, BYU 4 16 235 58.8 M.Sykes, Rice 5 24 293 58.6 Z.Franklin, Illinois 5 25 292 58.4 L.Floriea, Kent St. 5 19 291 58.2 R.Davis, New Mexico 5 22 290 58.0 B.Presley, Oklahoma St. 5 33 289 57.8 T.Warren, Penn St. 5 23 289 57.8 H.Clement, West Virginia 4 14 231 57.8 J.Meredith, Washington St. 5 19 286 57.2 A.Sambucci, W. Michigan 5 22 286 57.2 J.Tyson, Arizona St. 5 20 285 57.0 D.Thornton, Tennessee 5 8 284 56.8 T.Walker, Oregon St. 5 30 284 56.8 R.Owens, Oklahoma St. 5 18 283 56.6 O.Hayes, FAU 5 19 282 56.4 M.Taylor, LSU 5 28 280 56.0 A.Williams, Clemson 5 19 280 56.0 A.Smith, Georgia 5 18 278 55.6 K.Womack, W. Michigan 2 13 111 55.5 J.Brown, Kansas St. 5 17 277 55.4 C.Dike, Florida 5 15 277 55.4 J.Richardson, TCU 6 29 332 55.3 T.Holden, Oregon 5 19 274 54.8 C.Tate, Ohio St. 4 14 219 54.8 S.Williams, TCU 6 31 328 54.7 J.Royer, Cincinnati 5 21 272 54.4 J.Lane, Virginia Tech 6 24 325 54.2 B.Kuithe, Utah 5 17 269 53.8 K.Prather, Maryland 5 26 269 53.8 E.McAlister, TCU 6 16 322 53.7 B.Kirtz, Northwestern 5 22 268 53.6 I.Paige, Old Dominion 5 23 268 53.6 C.Douglas, Texas Tech 6 21 320 53.3 C.Eakin, Texas Tech 6 19 319 53.2 D.Miller, Rutgers 5 17 262 52.4 B.Wesco, Clemson 5 11 262 52.4 C.Loveland, Michigan 5 29 261 52.2 J.Joly, NC State 6 20 313 52.2 T.Edwards, Louisiana Tech 4 17 208 52.0 I.Sategna, Arkansas 6 21 312 52.0 L.Wester, Colorado 5 21 260 52.0 T.Ferguson, Oregon 5 16 259 51.8 D.Patterson, FIU 5 21 259 51.8 J.Tucker, Coastal Carolina 5 13 259 51.8 C.Braham, Nevada 6 29 310 51.7 J.Douglas, Florida St. 6 18 306 51.0 L.LeGendre, Louisiana-Lafayette 5 14 255 51.0 D.Fleming, Georgia St. 4 16 203 50.8 D.Fleming, Tulane 6 17 304 50.7 R.Maryland, SMU 6 22 304 50.7 E.Boyd, Cent. Michigan 5 17 253 50.6 D.Lovett, Georgia 5 22 252 50.4 D.Burks, Oklahoma 4 26 201 50.2 C.Fitzpatrick, Marshall 5 15 250 50.0 J.Jones, North Carolina 6 18 300 50.0 C.Ross, James Madison 5 17 249 49.8 R.Sharpe, Fresno St. 5 25 249 49.8 M.Pettway, Jacksonville St. 5 13 248 49.6 J.Tracy, Miami (Ohio) 5 21 248 49.6 C.Lee, Mississippi 6 18 297 49.5 W.Sheppard, Colorado 5 17 247 49.4 R.Wingo, Texas 5 11 247 49.4 J.Mack, Charlotte 6 14 295 49.2 D.Burgess, Georgia Southern 5 19 245 49.0 E.Pancol, Duke 6 23 294 49.0 M.Lauter, Boise St. 5 17 243 48.6 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 48.5 I.Neyor, Nebraska 6 17 291 48.5 C.Wright, Coastal Carolina 5 12 242 48.4 J.George, Miami 6 21 290 48.3 C.Daniels, LSU 5 20 239 47.8 E.Arroyo, Miami 6 14 286 47.7 M.Craver, Mississippi St. 5 9 238 47.6 C.Dawn, Texas State 5 14 237 47.4 A.Smith, East Carolina 6 18 284 47.3 E.Messer, W. Kentucky 5 20 236 47.2 J.Banks, Nebraska 6 21 283 47.2 J.Farooq, Oklahoma 1 1 47 47.0 L.Simmons, Southern Miss. 5 14 235 47.0 Q.Humphreys, Sam Houston St. 6 12 281 46.8 J.Lane, Southern Cal 5 21 234 46.8 R.Flores Jr., UCLA 4 12 187 46.8 W.Wright, East Carolina 6 25 280 46.7 T.Thompson, James Madison 5 17 232 46.4 J.Cameron, Baylor 6 18 277 46.2 S.Gosnell, Virginia Tech 6 15 276 46.0 C.Lee, Pittsburgh 5 16 230 46.0 T.Lockett, E. Michigan 5 22 230 46.0 H.Wallace, Penn St. 5 14 230 46.0 M.Jackson, Louisiana Tech 4 11 183 45.8

