NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 4 82 845 13 211.2 K.Johnson, Iowa 4 82…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg A.Jeanty, Boise St. 4 82 845 13 211.2 K.Johnson, Iowa 4 82 685 9 171.2 K.Monangai, Rutgers 4 97 589 6 147.2 T.Brooks, Texas Tech 4 103 551 4 137.8 O.Hampton, North Carolina 5 114 658 6 131.6 R.Harvey, UCF 4 75 525 8 131.2 B.Daily, Army 4 82 492 8 123.0 D.Giddens, Kansas St. 5 83 604 2 120.8 M.Cooper, San Diego St. 4 96 474 3 118.5 B.Horvath, Navy 4 47 450 8 112.5 D.Sampson, Tennessee 4 69 449 10 112.2 N.Noel, Missouri 4 69 441 2 110.2 M.Bernard, Utah 5 82 547 1 109.4 C.Skattebo, Arizona St. 4 86 433 5 108.2 K.Mullings, Michigan 5 77 540 6 108.0 B.Tuten, Virginia Tech 5 86 532 8 106.4 D.Reid, Pittsburgh 3 44 319 1 106.3 J.Coleman, Washington 5 72 521 4 104.2 J.Griffin, Oregon St. 4 67 413 4 103.2 D.Neal, Kansas 5 86 513 4 102.6 N.Singleton, Penn St. 4 53 408 3 102.0 J.Jackson, Arkansas 5 79 509 9 101.8 B.Smith, SMU 5 70 509 7 101.8 A.Tyus, Ohio 5 87 500 4 100.0 R.Faison, Utah St. 4 67 395 1 98.8 H.Parrish, Mississippi 5 70 489 8 97.8 Q.Judkins, Ohio St. 4 47 390 5 97.5 M.Hughes, Tulane 5 94 485 5 97.0 J.James, Oregon 4 64 386 4 96.5 S.Thomas, Duke 5 99 480 3 96.0 L.Moss, Texas A&M 5 76 471 3 94.2 A.Hankerson, Oregon St. 4 75 372 7 93.0 Q.Cooley, Liberty 4 53 371 4 92.8 J.Mateer, Washington St. 5 77 453 5 90.6 J.Nixon, W. Michigan 4 54 360 3 90.0 T.Stewart, Bowling Green 3 47 270 4 90.0 A.Brown, N. Illinois 4 80 355 2 88.8 M.Anderson, Memphis 5 76 438 8 87.6 J.Hunter, Auburn 5 65 437 2 87.4 P.Mafah, Clemson 4 43 342 2 85.5 D.Claiborne, Wake Forest 4 61 335 4 83.8 W.Marks, Southern Cal 4 61 334 3 83.5 C.Kiner, Cincinnati 5 67 413 2 82.6 Q.Conley, Arizona 4 55 322 4 80.5 D.Mockobee, Purdue 4 49 317 1 79.2 S.Red, Nevada 5 54 394 3 78.8 C.Porter, Northwestern 3 44 234 3 78.0 I.Mahdi, Texas State 4 68 307 1 76.8 R.Leonard, Notre Dame 5 59 374 7 74.8 J.Love, Notre Dame 5 57 373 5 74.6 A.Hardy, Louisiana-Monroe 4 71 298 3 74.5 K.Udoh, Army 4 51 297 4 74.2 D.Connors, Rice 5 55 369 5 73.8 K.Allen, Penn St. 4 53 289 1 72.2 L.Allen, Syracuse 4 54 287 1 71.8 R.Sanders, South Carolina 4 57 286 4 71.5 C.Donaldson, West Virginia 4 51 284 3 71.0 B.Sloan, Ball St. 4 59 282 2 70.5 A.Young, Old Dominion 4 70 280 2 70.0 R.Harris, East Carolina 5 88 349 3 69.8 D.Pavia, Vanderbilt 4 71 279 2 69.8 J.Milroe, Alabama 4 52 273 8 68.2 J.Ellison, Indiana 5 50 341 5 68.2 H.Watson, Sam Houston St. 5 70 338 4 67.6 J.Marshall, Colorado St. 4 63 270 1 67.5 L.Beebe, UAB 4 56 269 3 67.2 T.Huff, Jacksonville St. 4 48 269 2 67.2 D.Taylor, Troy 5 57 336 2 67.2 O.Gordon, Oklahoma St. 5 88 334 4 66.8 F.Brock, Georgia St. 4 49 266 2 66.5 T.Green, Arkansas 5 72 331 4 66.2 B.Lucas, Liberty 4 57 264 4 66.0 A.Barnett, James Madison 4 41 263 3 65.8 W.Parker, Washington St. 5 62 325 2 65.0 S.McGowan, New Mexico St. 5 59 324 2 64.8 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 5 70 321 3 64.2 R.Hemby, Maryland 5 60 318 3 63.6 D.Mimms, E. Michigan 5 69 314 5 62.8 A.Daniels, Stanford 4 50 250 0 62.5 C.Campbell, FAU 5 60 308 5 61.6 K.Feagin, Illinois 5 67 306 3 61.2 K.Lynch-Adams, Michigan St. 5 58 306 1 61.2 J.Blue, Texas 4 51 239 4 59.8 M.Johnson, Florida 4 48 234 3 58.5 Z.Mobley, FAU 5 54 291 4 58.2 C.Mellusi, Wisconsin 4 56 232 3 58.0 A.Sama, Iowa St. 4 40 225 1 56.2 C.Washington, Coastal Carolina 4 52 224 4 56.0 J.Ducker, Sam Houston St. 5 57 278 4 55.6 D.Dowdell, Nebraska 5 60 277 4 55.4 T.Lawton, Indiana 5 58 277 6 55.4 T.Stewart, Jacksonville St. 4 41 220 4 55.0 B.Lewis, Nevada 5 66 272 1 54.4 S.Alexander, Vanderbilt 4 51 217 3 54.2 F.Chalk, San Jose St. 4 47 216 4 54.0 B.Brown, South Florida 5 68 269 3 53.8 J.Jackson, UTEP 4 55 214 0 53.5 E.Vasko, Coastal Carolina 4 42 214 2 53.5 K.Jefferson, UCF 4 49 211 2 52.8 K.Pace, Virginia 4 42 210 2 52.5 G.Greene, West Virginia 4 45 209 2 52.2 K.Drones, Virginia Tech 5 61 261 2 52.2 C.Cook, TCU 5 73 259 6 51.8 D.Edwards, Michigan 5 59 258 2 51.6 D.Martinez, Miami 5 54 250 4 50.0 M.Sherrod, Fresno St. 4 60 196 4 49.0 L.Sellers, South Carolina 3 40 145 3 48.3 J.Haynes, Georgia Tech 5 58 238 5 47.6 J.White, Georgia Southern 5 60 235 7 47.0 N.Carter, Michigan St. 5 53 234 1 46.8 E.Sanders, New Mexico 5 50 231 0 46.2 G.Williams, N. Illinois 4 41 182 0 45.5 T.Phommachanh, Umass 5 73 226 1 45.2 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 4 43 180 2 45.0 J.Ott, California 3 40 133 2 44.3 C.Fancher, FAU 5 52 219 1 43.8 E.Young, W. Kentucky 5 63 218 2 43.6 J.Waters, NC State 5 52 214 2 42.8 J.John, Umass 5 60 210 1 42.0 R.Clark, Southern Miss. 4 49 167 1 41.8 S.Earle, Marshall 4 45 162 0 40.5 I.Jacobs, UAB 4 41 162 0 40.5 D.Jones, Wyoming 4 57 162 0 40.5 J.Barnes, Oklahoma 5 57 199 2 39.8 M.Washington, New Mexico St. 5 56 197 2 39.4 D.Booth, Mississippi St. 5 54 192 2 38.4 J.Raynor, Arkansas St. 4 44 143 2 35.8 A.Colandrea, Virginia 4 41 135 2 33.8 Z.Wallace, Arkansas St. 4 40 134 2 33.5 J.Busha, Air Force 4 57 128 0 32.0 T.Harden, UCLA 4 41 125 1 31.2 K.Salter, Liberty 4 40 123 0 30.8 E.Svoboda, Wyoming 5 51 131 4 26.2 D.Bryson, Kennesaw St. 4 42 89 0 22.2 C.Snyder, E. Michigan 5 52 109 2 21.8 B.Vandagriff, Kentucky 5 51 56 0 11.2

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.