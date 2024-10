NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 5 146 113 2 1815 13 208.5 J.Milroe, Alabama…

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts J.Dart, Mississippi 5 146 113 2 1815 13 208.5 J.Milroe, Alabama 4 85 62 1 964 10 204.7 A.Manning, Texas 4 78 55 2 900 9 200.4 C.Ward, Miami 5 161 113 4 1782 18 195.1 D.Allar, Penn St. 4 79 56 1 864 8 193.6 K.Rourke, Indiana 5 127 93 2 1372 11 189.4 A.Barnett, James Madison 4 102 66 1 1022 12 185.7 D.Gabriel, Oregon 4 135 110 1 1192 9 176.2 Q.Ewers, Texas 3 79 58 2 691 8 175.2 N.Iamaleava, Tennessee 4 88 61 2 881 7 175.1 W.Rogers, Washington 5 147 110 0 1354 10 174.7 T.Shough, Louisville 4 117 76 1 1114 11 174.3 C.Klubnik, Clemson 4 110 73 2 984 12 173.9 W.Howard, Ohio St. 4 105 72 2 1039 8 173.0 E.Holstein, Pittsburgh 4 129 87 2 1186 12 172.3 D.Mensah, Tulane 5 112 72 2 1122 9 171.4 G.Lopez, South Alabama 4 114 73 0 1014 10 167.7 B.Shapen, Mississippi St. 4 108 74 1 974 8 166.9 P.Thorne, Auburn 4 102 61 6 1038 10 165.9 B.Sorsby, Cincinnati 5 163 108 1 1481 12 165.6 E.Simon, Temple 3 82 53 2 680 9 165.6 H.King, Georgia Tech 5 138 102 1 1274 6 164.4 L.Altmyer, Illinois 5 130 91 1 1047 11 164.0 J.Hoover, TCU 5 199 139 4 1774 14 163.9 K.Jefferson, UCF 4 86 52 3 847 7 163.1 K.Salter, Liberty 4 103 66 1 949 7 162.0 B.Wooldridge, Louisiana-Lafayette 4 115 79 3 992 9 161.8 J.McCloud, Texas State 4 140 97 3 1141 12 161.7 C.Morris, North Texas 5 187 123 6 1643 16 161.4 G.Nussmeier, LSU 5 199 139 4 1656 15 160.6 D.Raiola, Nebraska 5 141 99 2 1211 9 160.6 S.Sanders, Colorado 5 197 138 3 1630 14 160.0 B.Edwards, Maryland 5 177 128 2 1444 11 159.1 T.Huff, Jacksonville St. 4 91 62 4 880 5 158.7 J.Mateer, Washington St. 5 153 89 5 1429 13 158.1 D.Pavia, Vanderbilt 4 85 54 0 721 6 158.1 T.Gleason, Toledo 4 108 65 2 862 11 157.1 C.Veltkamp, W. Kentucky 4 108 76 4 883 8 156.1 R.Becht, Iowa St. 4 107 71 2 896 7 154.5 C.Beck, Georgia 4 132 83 3 1119 10 154.5 K.McCord, Syracuse 4 177 114 5 1459 14 154.1 E.Brown, San Jose St. 4 158 98 4 1297 13 153.1 A.Colandrea, Virginia 4 123 84 4 1032 7 151.0 A.Kaliakmanis, Rutgers 4 96 59 1 761 7 150.0 K.Jennings, SMU 5 93 59 1 733 6 148.8 J.Retzlaff, BYU 5 146 89 5 1206 11 148.4 B.Morton, Texas Tech 5 192 122 2 1426 14 147.9 H.Bachmeier, Wake Forest 4 144 96 1 1159 5 144.3 S.Robertson, Baylor 5 98 59 2 787 6 143.8 N.Fifita, Arizona 4 130 82 4 1060 7 143.2 P.Navarro, Ohio 4 91 62 4 751 4 143.2 M.Reed, Texas A&M 4 79 43 0 585 6 141.7 K.Jenkins, FIU 5 145 91 4 1104 9 141.7 M.Moss, Southern Cal 4 162 106 2 1198 8 141.4 M.Keene, Fresno St. 5 167 111 6 1356 7 141.3 E.Hampton, N. Illinois 4 111 65 3 879 7 140.5 H.Card, Purdue 4 91 60 4 627 7 140.4 H.Wolff, W. Michigan 4 81 50 2 643 4 139.8 A.Bowman, Oklahoma St. 5 195 117 6 1537 11 138.7 G.Greene, West Virginia 4 111 63 4 902 7 138.6 F.Mendoza, California 4 123 83 2 892 5 138.6 B.Lewis, Nevada 5 125 85 4 868 7 138.4 E.Vasko, Coastal Carolina 4 84 45 2 734 4 137.9 J.Criswell, North Carolina 4 111 64 3 889 6 137.4 N.Vattiato, Middle Tennessee 5 163 107 4 1285 5 137.1 A.Johnson, Kansas St. 5 126 77 4 879 9 136.9 M.Madsen, Boise St. 4 110 64 2 800 7 136.6 M.Murphy, Duke 5 177 107 4 1226 12 136.5 B.Cook, Missouri 4 134 92 1 946 4 136.3 J.Zeno, UAB 4 118 82 5 819 6 136.1 D.O’Neil, San Diego St. 3 80 47 0 567 4 134.8 M.Brosmer, Minnesota 5 154 102 4 1094 6 133.6 C.Bazelak, Bowling Green 4 133 87 4 975 5 133.4 S.Henigan, Memphis 5 195 125 2 1339 7 131.6 B.Vandagriff, Kentucky 5 107 64 2 793 4 130.7 C.Snyder, E. Michigan 5 144 94 0 957 4 130.3 K.Semonza, Ball St. 4 140 96 5 826 8 129.8 S.Leavitt, Arizona St. 4 110 65 2 855 3 129.7 J.French, Georgia Southern 5 177 112 1 1122 7 128.4 C.Veilleux, Georgia St. 4 158 94 4 1073 8 128.2 J.Aguilar, Appalachian St. 4 164 93 3 1230 6 128.1 G.McCall, NC State 3 75 50 2 476 3 127.8 O.McCown, UTSA 5 164 101 2 1052 7 127.1 B.Schager, Hawaii 4 161 98 5 1056 8 126.2 K.Drones, Virginia Tech 5 140 83 4 954 6 125.0 J.Labas, Cent. Michigan 5 151 88 7 1078 7 124.3 J.Garcia, East Carolina 5 173 103 11 1315 7 124.0 S.Earle, Marshall 4 98 54 1 537 7 122.7 S.Locklear, UTEP 4 104 66 4 710 3 122.6 A.Chiles, Michigan St. 5 135 76 8 1058 5 122.5 T.Phommachanh, Umass 5 151 89 3 1017 5 122.5 T.Green, Arkansas 5 162 88 5 1236 5 122.4 G.McCoy, Oregon St. 4 87 56 0 550 1 121.3 T.Rodemaker, Southern Miss. 4 71 44 4 436 4 120.9 J.Arnold, Oklahoma 4 102 61 3 538 7 120.9 T.Van Dyke, Wisconsin 3 68 43 0 422 1 120.2 R.Leonard, Notre Dame 5 126 82 2 750 3 119.8 K.Francis, Tulsa 5 154 90 4 980 6 119.6 B.Barnes, Utah St. 3 79 45 4 524 4 119.3 D.Dampier, New Mexico 5 193 110 6 1309 6 118.0 I.Wilson, Utah 5 122 68 7 830 6 117.6 B.Brown, South Florida 5 132 78 0 836 2 117.3 C.McNamara, Iowa 4 102 64 2 588 3 117.0 D.Smith, Houston 5 107 70 5 681 2 115.7 H.Watson, Sam Houston St. 5 103 59 5 635 5 115.4 G.Wilson, Old Dominion 3 86 48 3 507 4 113.7 E.Garbers, UCLA 4 117 67 6 808 3 113.5 E.Warner, Rice 5 177 108 6 955 7 112.6 B.Finley, Akron 5 153 89 6 855 7 112.4 D.Uiagalelei, Florida St. 5 156 84 6 1065 4 112.0 C.Ogbonna, Buffalo 5 108 56 1 624 4 110.8 B.Gabbert, Miami (Ohio) 4 132 75 6 866 3 110.3 A.Daniels, Stanford 4 115 68 6 633 5 109.3 C.Fancher, FAU 5 115 69 5 707 2 108.7 B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 4 106 64 4 602 2 106.8 D.Kargman, Kent St. 4 82 45 2 432 3 106.3 J.Daniels, Kansas 5 130 69 8 805 5 105.5 J.Raynor, Arkansas St. 4 128 69 5 780 3 105.0 M.Wright, Northwestern 3 66 38 1 354 0 99.6 D.Bryson, Kennesaw St. 4 97 51 3 540 1 96.6 E.Svoboda, Wyoming 5 114 56 3 628 2 95.9

