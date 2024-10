NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg J.Thomas, UNLV 4 1 90 90.00 N.Williams, California 4 1 80 80.00 M.McLean, Uconn…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg J.Thomas, UNLV 4 1 90 90.00 N.Williams, California 4 1 80 80.00 M.McLean, Uconn 5 1 49 49.00 N.Whittington, Oregon 4 3 146 48.67 J.Stuart, Toledo 4 4 177 44.25 J.Himon, Northwestern 4 5 213 42.60 S.Bracey, Cent. Michigan 2 3 118 39.33 K.Law, Alabama 4 2 77 38.50 M.Simmons, Auburn 5 1 37 37.00 J.Bell, Baylor 5 6 216 36.00 D.Kaufman, NC State 5 1 35 35.00 C.Seldon, Tennessee 2 1 35 35.00 M.White, Iowa 4 1 35 35.00 D.McCray, Texas Tech 5 8 279 34.88 G.Pettaway, James Madison 4 1 34 34.00 R.Pleasant, Tulane 5 5 168 33.60 A.Brown, Michigan St. 1 1 33 33.00 J.Horn, Colorado 5 3 99 33.00 T.King, Wyoming 5 8 258 32.25 M.Matthews, Tennessee 2 1 32 32.00 C.Ross, James Madison 4 1 32 32.00 Z.Branch, Southern Cal 4 2 63 31.50 J.Hawkins, Memphis 5 1 31 31.00 V.Anthony, Wisconsin 4 5 154 30.80 J.Baugh, Florida 4 4 120 30.00 L.Avant, Tulsa 5 7 209 29.86 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 4 6 179 29.83 I.Foster, Marshall 4 3 89 29.67 J.Pegues, Bowling Green 4 9 263 29.22 X.Brown, Virginia 4 2 58 29.00 J.Cobb, Auburn 5 6 170 28.33 I.Mahdi, Texas State 4 5 140 28.00 M.Mews, Houston 5 1 28 28.00 J.Sherrill, Vanderbilt 4 3 84 28.00 T.Webb, Florida 4 1 28 28.00 C.Johnson, Miami 5 6 167 27.83 D.Buchannon, Georgia Southern 5 11 306 27.82 J.Jacobs, New Mexico 5 2 55 27.50 D.Ross, Memphis 5 2 55 27.50 K.Wetjen, Iowa 4 4 110 27.50 T.Bachmeier, Stanford 4 1 27 27.00 J.De Jesus, UNLV 4 2 54 27.00 M.Gillie, Ball St. 4 3 81 27.00 M.Johnson, Missouri 4 3 80 26.67 W.Wright, East Carolina 5 9 239 26.56 J.Price, North Texas 2 7 185 26.43 J.Bates, San Jose St. 4 5 131 26.20 J.Limar, Oregon 3 1 26 26.00 D.Mbadinga, Georgia Southern 5 1 26 26.00 W.McCoy, UTSA 5 4 104 26.00 D.McCray, W. Kentucky 5 1 26 26.00 L.Smithson, Washington St. 5 10 257 25.70 B.Smith, SMU 5 5 128 25.60 D.Booth, Mississippi St. 5 6 153 25.50 Y.Willis, Syracuse 4 2 51 25.50 S.Clayton-Johnson, Tulane 4 6 152 25.33 J.Brown, Uconn 1 2 50 25.00 J.Lyle, Miami 5 1 25 25.00 W.Philord, FAU 5 1 25 25.00 G.Sands, FAU 4 1 25 25.00 J.Harrison, Notre Dame 5 5 124 24.80 D.Martin, Kent St. 5 5 124 24.80 M.Ashley, Nevada 2 4 99 24.75 K.Marion, BYU 5 8 198 24.75 K.Mullings, Michigan 5 3 74 24.67 I.Bryant, Navy 4 5 123 24.60 C.Washington, Coastal Carolina 4 5 123 24.60 Z.Thomas, LSU 5 10 242 24.20 Q.Jackson, Rice 5 9 217 24.11 T.Wallace, Kennesaw St. 4 10 241 24.10 S.Beebe, UAB 2 1 24 24.00 S.Benjamin, W. Kentucky 5 1 24 24.00 T.Crowe, Boise St. 4 1 24 24.00 D.Griffin-Taylor, Louisiana Tech 4 8 192 24.00 D.Harris, North Texas 3 1 24 24.00 A.Sambucci, W. Michigan 4 1 24 24.00 H.Rutledge, Charlotte 5 9 215 23.89 B.Tuten, Virginia Tech 5 3 71 23.67 J.Haynes, Clemson 4 4 94 23.50 J.Patterson, Arizona 4 11 257 23.36 S.Vanhorse, Indiana 5 3 70 23.33 M.Golden, Texas 5 6 139 23.17 X.Townsend, UCF 4 7 162 23.14 B.Chatman, Navy 4 1 23 23.00 A.Evans, Georgia 4 3 69 23.00 J.Royals, Utah St. 4 1 23 23.00 I.Sategna, Arkansas 5 2 46 23.00 K.Smith, SMU 5 1 23 23.00 B.Stockton, Georgia Tech 5 1 23 23.00 C.Tyree, Virginia 4 5 114 22.80 M.Washington, New Mexico St. 5 3 68 22.67 G.Benyard, Kennesaw St. 2 1 22 22.00 T.Morin, Wake Forest 4 3 66 22.00 D.Sheffield, North Texas 5 4 88 22.00 T.Pearson, Ohio 5 9 196 21.78 A.Goodwin, UAB 2 2 43 21.50 M.Pettway, Jacksonville St. 4 2 43 21.50 P.Prioleau, Virginia Tech 5 4 86 21.50 C.Stewart, Temple 5 2 43 21.50 T.Bussey, Texas A&M 5 3 64 21.33 A.Simpson, Umass 2 3 64 21.33 L.Sperling, Buffalo 4 3 64 21.33 M.James, Syracuse 3 4 85 21.25 C.Jnopierre, FIU 4 4 85 21.25 J.Brown, Kansas St. 5 2 42 21.00 M.Brown, Uconn 5 2 42 21.00 L.Floriea, Kent St. 5 4 84 21.00 S.Franklin, Oklahoma 5 2 42 21.00 J.Newton, Toledo 4 2 42 21.00 J.Payne, TCU 5 1 21 21.00 D.Wright, Mississippi 5 1 21 21.00 N.McCollum, North Carolina 4 7 146 20.86 J.Ford, Georgia St. 4 5 104 20.80 M.Watkins, New Mexico St. 5 16 331 20.69 J.Gray, Liberty 1 3 62 20.67 K.Joiner, South Florida 5 3 62 20.67 L.Tennison, UCF 4 3 62 20.67 J.Barney, Nebraska 5 7 144 20.57 J.Cross, Arkansas St. 4 9 185 20.56 L.Brockington, Minnesota 5 2 41 20.50 K.Odom, UTEP 4 2 41 20.50 G.Freeman, Oklahoma St. 4 8 163 20.38 K.Johnson, Pittsburgh 4 12 244 20.33 D.Ross, Troy 5 3 61 20.33 T.Kekahuna, Wisconsin 4 7 142 20.29 B.Presley, Oklahoma St. 5 4 81 20.25 K.Roberts, Appalachian St. 4 8 162 20.25 B.Golden, Akron 5 5 101 20.20 J.Green, North Carolina 4 5 100 20.00 M.Harrison, Arkansas 3 1 20 20.00 J.Mattord, E. Michigan 3 1 20 20.00 W.Rodriguez, Kentucky 5 1 20 20.00 D.Wells, Louisiana-Monroe 4 2 40 20.00 T.Williams, Virginia Tech 5 1 20 20.00 T.Wilson, Kansas 5 10 199 19.90 L.Wilson, Cincinnati 5 7 139 19.86 R.Freeman, Utah St. 4 5 99 19.80 E.Jackson, Purdue 4 5 99 19.80 T.Worthy, Temple 5 10 198 19.80 K.Wilcher, Illinois 5 4 79 19.75 C.Azema, Northwestern 4 3 59 19.67 J.Houston, Marshall 4 3 59 19.67 D.Claiborne, Wake Forest 4 4 78 19.50 R.Daniels, SMU 5 2 39 19.50 T.Keith, South Florida 5 3 58 19.33 O.Smith, Maryland 5 3 58 19.33 P.Jones, Duke 5 7 135 19.29 K.Reynolds, Washington 5 7 135 19.29 Z.Card, Oregon St. 4 5 96 19.20 K.Jones, UCLA 4 5 96 19.20 B.Black, Rutgers 4 2 38 19.00 K.Crawford, Nevada 5 1 19 19.00 P.Mafah, Clemson 4 1 19 19.00 N.Singleton, Penn St. 4 4 76 19.00 K.Austin, Liberty 4 7 132 18.86 B.Brown, Kentucky 5 7 132 18.86 E.Messer, W. Kentucky 5 6 113 18.83 K.Johnson, Colorado St. 4 6 112 18.67 M.Sherrod, Fresno St. 4 3 56 18.67 Q.Conley, Arizona 4 2 37 18.50 M.Davis, Mississippi 5 2 37 18.50 R.Fournet, FIU 5 5 92 18.40 R.Peppins, UAB 2 5 92 18.40 D.Edwards, Kansas St. 5 3 55 18.33 E.Wilson, Temple 4 3 55 18.33 B.Massey, Houston 5 10 183 18.30 K.Davis, Miami (Ohio) 4 8 145 18.12 J.Nixon, W. Michigan 4 8 145 18.12 K.Stewart, Middle Tennessee 5 12 217 18.08 J.Bailey, TCU 4 4 72 18.00 J.Banks, Memphis 5 1 18 18.00 C.Bates, Boise St. 3 1 18 18.00 J.Brown, Texas Tech 5 1 18 18.00 C.Brown, Nevada 4 2 36 18.00 S.Galban, Umass 5 1 18 18.00 J.Godfrey, Louisiana-Monroe 4 1 18 18.00 J.Gray, Southern Miss. 4 8 144 18.00 D.Latulas, Louisiana Tech 3 1 18 18.00 J.Lucas, Florida St. 2 2 36 18.00 J.Noel, Iowa St. 4 1 18 18.00 J.Smith, South Florida 5 1 18 18.00 M.Thomas, Virginia Tech 5 1 18 18.00 T.Hines, Hawaii 4 8 143 17.88 M.Tucker, FAU 5 5 89 17.80 K.Chan, Boise St. 2 4 71 17.75 D.Spann, Florida St. 4 4 71 17.75 K.Perich, Minnesota 5 6 106 17.67 T.Ray, West Virginia 4 6 106 17.67 K.Wilson, Texas State 4 5 88 17.60 C.Leary, Georgia Tech 4 2 35 17.50 M.Phillips, Sam Houston St. 3 4 70 17.50 D.Brown, E. Michigan 4 5 87 17.40 J.McDowell, South Carolina 4 5 87 17.40 J.McGowan, Boston College 5 3 52 17.33 M.Lukes, Cent. Michigan 4 12 205 17.08 C.Dickey, Texas Tech 5 2 34 17.00 B.Domino, Uconn 1 1 17 17.00 J.Hawes, Georgia Tech 5 1 17 17.00 A.Khan, UTSA 1 1 17 17.00 J.Marshall, Michigan 1 3 51 17.00 H.Smothers, NC State 4 3 51 17.00 M.Haywood, Appalachian St. 4 5 84 16.80 J.Awolowo, Kent St. 4 2 33 16.50 D.Brune, Ohio 5 2 33 16.50 A.Brawley, Ohio 5 1 16 16.00 B.Buckhaulter, UAB 3 1 16 16.00 D.Davis, Pittsburgh 4 1 16 16.00 K.Drake, Memphis 5 1 16 16.00 R.Hill, Arkansas 5 1 16 16.00 D.Johnson, TCU 5 2 32 16.00 A.Johnson, Michigan St. 5 2 32 16.00 J.Manning, Missouri 4 1 16 16.00 S.Sandgren, South Alabama 5 4 64 16.00 K.Thomas, UTEP 4 7 112 16.00 E.Waller, UAB 4 1 16 16.00 H.Wilson, Charlotte 5 3 48 16.00 T.Harding, Umass 4 7 111 15.86 D.Roche, Old Dominion 3 4 63 15.75 K.Harris, Michigan 5 3 47 15.67 M.Scott, Buffalo 3 2 31 15.50 I.Brown, Louisville 4 4 61 15.25 J.Lovett, Troy 2 4 61 15.25 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 4 1 15 15.00 C.Adams, Alabama 3 1 15 15.00 M.Allen, Baylor 3 1 15 15.00 L.Benson, Army 4 2 30 15.00 C.Francisco, Rice 5 1 15 15.00 B.Graves, Coastal Carolina 4 1 15 15.00 A.Jones, Temple 5 1 15 15.00 T.Sudderth, Middle Tennessee 5 1 15 15.00 L.Wysong, New Mexico 5 3 45 15.00 J.Poke, San Diego St. 4 4 57 14.25 M.Anderson, Memphis 5 1 14 14.00 M.Everhart, TCU 1 2 28 14.00 Q.Redding, Minnesota 2 1 14 14.00 D.Sumo-Karngbaye, Kentucky 5 3 42 14.00 J.Williams, LSU 5 1 14 14.00 N.Wright, South Florida 5 2 28 14.00 T.Watson, UAB 3 5 68 13.60 C.Cabbiness, Oklahoma St. 5 1 13 13.00 C.Carpenter, UTSA 5 1 13 13.00 R.Clark, Southern Miss. 4 1 13 13.00 J.Mayes, Army 4 1 13 13.00 M.Parks, Utah 5 4 51 12.75 B.Buckman, Uconn 4 1 12 12.00 L.Dippre, Charlotte 5 1 12 12.00 J.Golday, Cincinnati 5 1 12 12.00 T.Lee, SMU 5 1 12 12.00 T.Monday, Arizona St. 4 1 12 12.00 M.Thomas, Pittsburgh 4 1 12 12.00 J.Ballard, Ohio St. 3 2 23 11.50 D.Ford, Notre Dame 5 2 23 11.50 T.Taylor, Coastal Carolina 4 2 23 11.50 B.Campbell, Umass 4 1 11 11.00 B.Farrell, Stanford 1 1 11 11.00 P.Higgins, Troy 5 1 11 11.00 Z.Hrbacek, Sam Houston St. 5 1 11 11.00 T.Low, Texas Tech 5 1 11 11.00 J.Platt, Texas A&M 3 1 11 11.00 I.Schoenfeld, Wyoming 5 1 11 11.00 O.Wiggins, Louisiana Tech 4 1 11 11.00 J.Smith, Arizona St. 4 3 31 10.33 J.Bearns, Charlotte 5 1 10 10.00 B.Bowman, Oklahoma 5 1 10 10.00 Q.Boyd, Duke 3 1 10 10.00 O.Hammond, North Texas 5 1 10 10.00 B.Wisloski, Maryland 5 1 10 10.00 J.Patterson, East Carolina 5 2 19 9.50 B.Duke, Old Dominion 4 3 28 9.33 T.Shelton, Buffalo 5 3 28 9.33 N.Dean, Kennesaw St. 4 1 9 9.00 A.Hayes, Nevada 5 2 18 9.00 K.Raphael, NC State 5 1 9 9.00 J.Cameron, Baylor 5 1 8 8.00 D.Donley, Texas State 4 1 8 8.00 R.Goede, Georgia Tech 5 2 16 8.00 M.Lemon, Southern Cal 3 1 8 8.00 M.Riley, Auburn 5 1 8 8.00 J.Casey, Kansas 5 2 14 7.00 E.Dennis, Ohio 3 1 7 7.00 R.Hanafin, Clemson 4 1 7 7.00 M.Jones, Mississippi 5 1 7 7.00 J.McKithen, Old Dominion 3 1 7 7.00 R.Williams, Alabama 4 2 14 7.00 M.Dukes, Georgia St. 4 1 6 6.00 G.Greenwald, South Florida 5 1 6 6.00 L.McGary, Tulsa 5 1 6 6.00 J.Stewart, San Jose St. 4 2 12 6.00 T.Williams, Georgia St. 4 1 6 6.00 B.Brewton, Middle Tennessee 2 2 10 5.00 B.Jackson, New Mexico St. 2 1 5 5.00 N.Kurisky, Louisville 4 1 5 5.00 K.Lynch-Adams, Michigan St. 5 1 5 5.00 A.Rappleyea, Penn St. 1 1 5 5.00 L.Wadle, Georgia St. 4 1 5 5.00 K.Ballungay, UNLV 4 2 9 4.50 S.Clark, Louisville 4 1 4 4.00 J.Endries, California 4 1 4 4.00 K.Johnson, Baylor 4 1 4 4.00 H.Willis, Middle Tennessee 5 1 4 4.00

