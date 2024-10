DP World Tour Schedule

Nov. 23-26 _ Joburg Open (Dean Burmester) Nov. 23-26 _ Fortinet Australian PGA Championship (Min Woo Lee) Nov. 30-Dec. 3…

Nov. 23-26 _ Joburg Open (Dean Burmester)

Nov. 23-26 _ Fortinet Australian PGA Championship (Min Woo Lee)

Nov. 30-Dec. 3 _ Investec South African Open Championship (Dean Burmester)

Nov. 30-Dec. 3 _ ISPS Handa Australian Open (Joaquin Niemann)

Dec. 7-10 _ Alfred Dunhill Championship (Louis Oosthuizen)

Dec. 14-17 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (Louis Oosthuizen)

Jan. 11-14 _ Dubai Invitational (Tommy Fleetwood)

Jan. 18-21 _ Hero Dubai Desert Classic (Rory McIlroy)

Jan. 25-28 _ Ras Al Khaimah Championship (Thorbjorn Olesen)

Feb. 1-4 _ Bahrain Championship presented by Bapco Energies (Dylan Frittelli)

Feb. 8-11 _ Commercial Bank Qatar Masters (Rikuya Hoshino)

Feb. 22-25 _ Magical Kenya Open (Darius Van Driel)

Feb. 29-March 3 _ SDC Championship (Jordan Gumberg)

March 7-10 _ Jonsson Workwear Open (Matteo Manassero)

March 21-24 _ Porsche Singapore Classic (Jesper Svensson)

March 28-31 _ Hero Indian Open (Keita Nakajima)

April 11-14 _ Masters Tournament (Scottie Scheffler)

April 25-28 _ ISPS HANDA – Championship (Yuto Katsuragawa)

May 2-5 _ Volvo China Open (Adrian Otaegui)

May 16-19 _ PGA Championship (Xander Schauffele)

May 23-26 _ Soudal Open (Nacho Elvira)

May 30-June 2 _ European Open (Laurie Canter)

June 6-9 _ Volvo Car Scandinavian Mixed (Linn Grant)

June 13-16 _ U.S. Open (Bryson DeChambeau)

June 20-23 _ KLM Open (Guido Migliozzi)

June 27-30 _ Italian Open (Marcel Siem)

July 4-7 _ BMW International Open (Ewen Ferguson)

July 11-14 _ ISCO Championship (Harry Hall)

July 11-14 _ Genesis Scottish Open (Robert Macintyre)

July 18-21 _ The Open Championship (Xander Schauffele)

July 18-21 _ Barracuda Championship (Nick Dunlap)

Aug. 15-18 _ D+D Real Czech Masters (David Ravetto)

Aug. 22-25 _ Danish Golf Championship (Frederic Lacroix)

Aug. 29-Sept. 1 _ Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo (Niklas Norgaard Moller)

Sept. 5-8 _ Omega European Masters (Matt Wallace)

Sept. 12-15 _ Amgen Irish Open (Rasmus Hojgaard)

Sept. 19-22 _ BMW PGA Championship (Billy Horschel)

Sept. 26-29 _ acciona Open de España presented by Madrid (Angel Hidalgo)

Oct. 3-6 _ Alfred Dunhill Links Championship (Tyrrell Hatton)

Oct. 10-13 _ FedEx Open de France, Guyancourt, France

Oct. 17-20 _ Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, Sotogrande, Spain

Oct. 24-27 _ Genesis Championship, Incheon, South Korea

Nov. 7-10 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nov. 14-17 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates

