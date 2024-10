Black Desert Championship Scores

Sunday At Black Desert Golf Course Ivins, Utah Purse: $7.5 million Yardage: 7,371; Par: 71 Final Round Matthew McCarty (500),…

Sunday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $7.5 million

Yardage: 7,371; Par: 71

Final Round

Matthew McCarty (500), $1,350,000 62-68-64-67—261 Stephan Jaeger (0), $817,500 65-63-68-68—264 Lucas Glover (163), $442,500 69-66-68-62—265 Kevin Streelman (163), $442,500 64-69-63-69—265 Matti Schmid (110), $307,500 70-67-67-62—266 Harris English (95), $262,500 66-64-66-71—267 Joe Highsmith (95), $262,500 66-68-62-71—267 Nick Hardy (80), $219,375 66-71-66-65—268 Lee Hodges (80), $219,375 66-65-70-67—268 Henrik Norlander (80), $219,375 62-68-70-68—268 Nicolas Echavarria (55), $137,625 66-69-67-67—269 Ben Griffin (55), $137,625 67-66-69-67—269 Beau Hossler (55), $137,625 66-67-66-70—269 Seamus Power (55), $137,625 72-64-68-65—269 Patrick Rodgers (55), $137,625 68-69-67-65—269 Greyson Sigg (55), $137,625 67-69-67-66—269 Tom Whitney (55), $137,625 68-68-68-65—269 Carson Young (55), $137,625 65-67-69-68—269 Carl Yuan (55), $137,625 67-67-66-69—269 Max McGreevy (0), $137,625 68-68-64-69—269 Joseph Bramlett (40), $81,750 65-68-68-69—270 Wesley Bryan (40), $81,750 72-65-67-66—270 Rico Hoey (40), $81,750 66-69-68-67—270 Chad Ramey (40), $81,750 69-66-64-71—270 Tyler Duncan (29), $52,913 66-67-72-66—271 Doug Ghim (29), $52,913 65-70-66-70—271 Ryo Hisatsune (29), $52,913 67-70-67-67—271 Kurt Kitayama (29), $52,913 65-70-64-72—271 Mac Meissner (29), $52,913 66-69-70-66—271 Trey Mullinax (29), $52,913 68-67-69-67—271 Alex Smalley (29), $52,913 67-69-66-69—271 J.J. Spaun (29), $52,913 69-64-69-69—271 Adam Svensson (29), $52,913 60-69-71-71—271 Nick Taylor (29), $52,913 69-67-66-69—271 Daniel Berger (19), $37,350 72-65-65-70—272 Will Gordon (19), $37,350 67-70-67-68—272 Harry Hall (19), $37,350 65-69-64-74—272 Kevin Tway (19), $37,350 69-67-66-70—272 Chris Kirk (0), $37,350 66-68-70-68—272 Joel Dahmen (15), $31,125 67-67-69-70—273 Philip Knowles (15), $31,125 74-63-67-69—273 Sam Ryder (15), $31,125 64-66-74-69—273 Patton Kizzire (12), $26,625 66-71-66-71—274 Alejandro Tosti (12), $26,625 69-66-68-71—274 Erik Van Rooyen (12), $26,625 68-66-68-72—274 Jacob Bridgeman (9), $20,138 68-67-68-72—275 Cameron Champ (9), $20,138 65-69-70-71—275 Ryan Fox (9), $20,138 65-72-68-70—275 Wilson Furr (9), $20,138 66-70-72-67—275 Chan Kim (9), $20,138 65-70-66-74—275 Ben Kohles (9), $20,138 65-64-71-75—275 Kyoung-Hoon Lee (9), $20,138 67-69-71-68—275 Justin Suh (9), $20,138 67-69-70-69—275 Tyson Alexander (6), $17,400 70-67-69-70—276 Trace Crowe (6), $17,400 70-66-68-72—276 Lanto Griffin (6), $17,400 70-67-70-69—276 Raul Pereda (6), $17,400 68-68-70-70—276 Scott Piercy (6), $17,400 67-70-69-70—276 Chez Reavie (6), $17,400 70-63-71-72—276 Erik Barnes (5), $16,875 68-68-70-72—278 Nate Lashley (5), $16,650 68-68-71-72—279 Roger Sloan (5), $16,650 66-67-72-74—279 Norman Xiong (4), $16,425 69-68-74-69—280 Chesson Hadley (4), $16,200 67-68-77-69—281 Seonghyeon Kim (4), $16,200 68-69-70-74—281 Zac Blair (4), $15,975 68-69-70-75—282 Vince Whaley (4), $15,825 68-68-75-72—283 Alexander Bjork (3), $15,675 68-69-76-71—284 Dylan Wu (3), $15,525 68-69-74-75—286

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.