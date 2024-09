Procore Championship Scores

Sunday At Silverado Resort and Spa (North Course) Napa, Calif. Purse: $6 million Yardage: 7,123; Par: 72 Final Round Patton…

Sunday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $6 million

Yardage: 7,123; Par: 72

Final Round

Patton Kizzire (500), $1,080,000 66-65-67-70—268 David Lipsky (300), $654,000 65-67-70-71—273 Patrick Fishburn (190), $414,000 68-65-70-71—274 Mackenzie Hughes (115), $252,500 70-67-66-72—275 Greyson Sigg (115), $252,500 71-66-66-72—275 Ben Silverman (115), $252,500 68-71-65-71—275 Justin Lower (80), $176,100 70-67-68-71—276 Austin Smotherman (80), $176,100 69-71-67-69—276 Corey Conners (0), $176,100 73-64-66-73—276 Tom Hoge (0), $176,100 69-68-71-68—276 Sahith Theegala (0), $176,100 69-66-69-72—276 Keith Mitchell (65), $139,500 69-70-69-70—278 Zac Blair (47), $86,515 70-69-69-71—279 Wesley Bryan (47), $86,515 68-68-76-67—279 Rafael Campos (47), $86,515 69-67-75-68—279 Wilson Furr (47), $86,515 67-73-64-75—279 Lucas Glover (47), $86,515 69-70-69-71—279 Joe Highsmith (47), $86,515 70-68-68-73—279 Matt Kuchar (47), $86,515 70-64-72-73—279 Chandler Phillips (47), $86,515 70-70-69-70—279 Adam Svensson (47), $86,515 71-69-71-68—279 Kevin Tway (47), $86,515 70-66-71-72—279 Brandon Wu (47), $86,515 68-73-66-72—279 John Keefer (0), $86,515 71-67-69-72—279 Neal Shipley (0), $86,515 68-73-69-69—279 Kevin Chappell (30), $43,800 70-71-70-69—280 Garrick Higgo (30), $43,800 70-67-73-70—280 Charley Hoffman (30), $43,800 68-71-72-69—280 Chan Kim (30), $43,800 71-66-70-73—280 Brandt Snedeker (30), $43,800 71-67-72-70—280 J.J. Spaun (30), $43,800 69-65-74-72—280 Bud Cauley (22), $34,260 71-67-69-74—281 Min Woo Lee (22), $34,260 68-69-73-71—281 Chez Reavie (22), $34,260 73-65-67-76—281 Webb Simpson (22), $34,260 71-70-68-72—281 Jhonattan Vegas (22), $34,260 71-70-70-70—281 Sang-Moon Bae (16), $26,100 71-70-68-73—282 Blaine Hale (16), $26,100 70-71-70-71—282 Rico Hoey (16), $26,100 71-66-75-70—282 Patrick Rodgers (16), $26,100 72-68-73-69—282 Roger Sloan (16), $26,100 70-68-71-73—282 Sam Stevens (16), $26,100 71-67-72-72—282 Justin Suh (16), $26,100 69-70-73-70—282 Andrew Putnam (11), $20,100 68-72-71-72—283 David Skinns (11), $20,100 69-71-69-74—283 Brendon Todd (11), $20,100 70-70-73-70—283 Doug Ghim (10), $16,780 71-69-72-72—284 Tom Whitney (10), $16,780 72-68-74-70—284 Martin Laird (0), $16,780 66-73-72-73—284 Aaron Baddeley (7), $14,563 68-73-72-72—285 Joel Dahmen (7), $14,563 67-72-76-70—285 Chesson Hadley (7), $14,563 73-67-71-74—285 Nick Hardy (7), $14,563 71-68-74-72—285 J.B. Holmes (7), $14,563 68-73-73-71—285 Michael Thorbjornsen (7), $14,563 71-66-70-78—285 Luke Clanton (0), $14,563 70-68-72-75—285 Tom Johnson (0), $14,563 72-69-71-73—285 Pierceson Coody (5), $13,740 72-67-74-73—286 Chad Ramey (5), $13,740 71-70-76-69—286 Matti Schmid (5), $13,740 68-69-78-71—286 Lanto Griffin (5), $13,380 71-70-73-73—287 Henrik Norlander (5), $13,380 69-70-70-78—287 Josh Teater (5), $13,380 73-66-73-75—287 Kevin Dougherty (4), $13,080 67-74-77-72—290 Ben Kohles (4), $13,080 69-68-77-76—290

