NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Missouri 2 102 254 127.0 Ohio St. 2 112 276 138.0 Indiana 2…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Missouri 2 102 254 127.0 Ohio St. 2 112 276 138.0 Indiana 2 111 303 151.5 Purdue 1 53 154 154.0 Georgia 2 100 322 161.0 Tennessee 2 109 370 185.0 Utah 2 112 373 186.5 Kentucky 2 81 383 191.5 Minnesota 2 107 387 193.5 Louisville 2 118 396 198.0 Louisiana Tech 1 63 200 200.0 East Carolina 2 139 401 200.5 TCU 2 128 406 203.0 Arizona St. 2 107 410 205.0 Boston College 2 115 428 214.0 Duke 2 133 428 214.0 Memphis 2 119 436 218.0 Louisiana-Lafayette 2 98 445 222.5 UCF 2 111 448 224.0 Miami 2 107 451 225.5 Mississippi 2 130 451 225.5 Alabama 2 149 454 227.0 Washington 2 133 457 228.5 Nebraska 2 112 465 232.5 Vanderbilt 2 108 468 234.0 Baylor 2 116 473 236.5 Kansas 2 117 473 236.5 UAB 2 126 473 236.5 Texas 2 112 476 238.0 South Carolina 2 135 488 244.0 Oregon St. 2 110 490 245.0 BYU 2 123 492 246.0 Rice 2 126 494 247.0 Wisconsin 2 103 498 249.0 Arkansas 2 120 515 257.5 Oklahoma 2 124 515 257.5 Army 2 105 517 258.5 Illinois 2 119 523 261.5 SMU 3 188 791 263.7 Air Force 2 124 529 264.5 UNLV 2 122 540 270.0 Louisiana-Monroe 2 120 545 272.5 Iowa 2 126 550 275.0 San Jose St. 2 148 553 276.5 UCLA 1 70 278 278.0 Houston 2 123 557 278.5 South Florida 2 142 563 281.5 Rutgers 2 120 568 284.0 Auburn 2 140 572 286.0 N. Illinois 2 119 584 292.0 Oregon 2 120 586 293.0 Michigan St. 2 137 587 293.5 California 2 130 590 295.0 Marshall 2 152 590 295.0 Southern Miss. 2 116 591 295.5 James Madison 2 141 593 296.5 Cent. Michigan 2 118 594 297.0 Liberty 2 116 595 297.5 Tulane 2 109 597 298.5 Iowa St. 2 139 598 299.0 San Diego St. 2 137 600 300.0 North Carolina 2 111 602 301.0 Hawaii 2 121 603 301.5 Northwestern 2 131 610 305.0 Southern Cal 2 114 611 305.5 Penn St. 2 132 621 310.5 Texas State 2 143 622 311.0 Tulsa 2 128 622 311.0 Kansas St. 2 121 625 312.5 Michigan 2 126 633 316.5 Umass 2 109 633 316.5 Notre Dame 2 133 634 317.0 Texas A&M 2 123 635 317.5 Ball St. 1 55 320 320.0 Navy 2 134 649 324.5 Virginia Tech 2 126 649 324.5 Miami (Ohio) 1 61 328 328.0 Pittsburgh 2 141 661 330.5 Arizona 2 136 668 334.0 Toledo 2 146 668 334.0 Coastal Carolina 2 126 676 338.0 Stanford 2 126 679 339.5 Florida St. 2 120 705 352.5 Mississippi St. 2 153 710 355.0 Nevada 3 191 1084 361.3 Wyoming 2 131 724 362.0 Florida 2 137 734 367.0 Fresno St. 2 137 738 369.0 Buffalo 2 147 741 370.5 FAU 2 123 742 371.0 LSU 2 120 742 371.0 Old Dominion 2 168 754 377.0 UTSA 2 139 757 378.5 Troy 2 114 765 382.5 Wake Forest 2 140 767 383.5 Georgia Tech 3 199 1166 388.7 Colorado 2 134 783 391.5 FIU 2 149 783 391.5 Temple 2 125 787 393.5 Arkansas St. 2 122 794 397.0 Virginia 2 143 801 400.5 Maryland 2 132 803 401.5 Georgia St. 2 115 807 403.5 Clemson 2 130 810 405.0 Boise St. 2 142 813 406.5 Syracuse 2 133 814 407.0 Ohio 2 134 815 407.5 NC State 2 126 821 410.5 New Mexico St. 2 130 825 412.5 Sam Houston St. 2 136 828 414.0 E. Michigan 2 128 830 415.0 North Texas 2 152 830 415.0 West Virginia 2 134 831 415.5 Bowling Green 2 122 839 419.5 Colorado St. 2 133 843 421.5 W. Kentucky 2 125 866 433.0 Kennesaw St. 2 130 870 435.0 UTEP 2 148 890 445.0 Utah St. 2 152 906 453.0 Charlotte 2 131 907 453.5 Uconn 2 147 908 454.0 Akron 2 131 919 459.5 Cincinnati 2 142 936 468.0 Washington St. 2 170 940 470.0 South Alabama 2 144 954 477.0 Kent St. 2 149 972 486.0 Middle Tennessee 2 138 996 498.0 Appalachian St. 2 133 1017 508.5 Texas Tech 2 151 1031 515.5 Oklahoma St. 2 158 1036 518.0 W. Michigan 2 154 1071 535.5 Georgia Southern 2 143 1149 574.5 Jacksonville St. 2 148 1162 581.0 New Mexico 2 136 1194 597.0

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.