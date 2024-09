NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 225 704 176.0 Ohio St. 3 182 540 180.0 Indiana 4…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Tennessee 4 225 704 176.0 Ohio St. 3 182 540 180.0 Indiana 4 217 797 199.2 Georgia 3 173 606 202.0 Texas 4 231 847 211.8 Kentucky 4 186 868 217.0 Missouri 4 215 876 219.0 Minnesota 4 224 893 223.2 Penn St. 3 175 687 229.0 Miami 4 234 931 232.8 Washington 4 250 950 237.5 Mississippi 4 273 956 239.0 Alabama 3 221 744 248.0 Michigan St. 4 240 1019 254.8 N. Illinois 3 173 768 256.0 Notre Dame 4 246 1025 256.2 Duke 4 276 1037 259.2 Iowa St. 3 197 780 260.0 Utah 4 240 1043 260.8 South Carolina 4 258 1059 264.8 Louisiana-Lafayette 3 162 800 266.7 Louisville 3 187 806 268.7 BYU 4 259 1076 269.0 Houston 4 231 1078 269.5 Army 3 163 814 271.3 Iowa 4 231 1091 272.8 Baylor 4 263 1123 280.8 Oklahoma 4 264 1139 284.8 Arizona St. 4 265 1144 286.0 Nebraska 4 249 1147 286.8 California 4 263 1150 287.5 Illinois 4 249 1177 294.2 Kansas 4 245 1183 295.8 Rutgers 3 174 888 296.0 UNLV 3 181 892 297.3 Kansas St. 4 230 1190 297.5 Louisiana Tech 3 198 894 298.0 Oregon 3 187 895 298.3 Umass 4 219 1194 298.5 UAB 3 190 900 300.0 Wisconsin 3 159 905 301.7 Northwestern 4 251 1208 302.0 UCF 3 181 908 302.7 Hawaii 4 242 1224 306.0 Boston College 4 256 1236 309.0 Memphis 4 227 1240 310.0 Southern Cal 3 172 933 311.0 Liberty 4 257 1251 312.8 SMU 4 266 1271 317.8 Texas A&M 4 237 1275 318.8 Georgia Tech 5 292 1596 319.2 Rice 4 258 1281 320.2 Sam Houston St. 4 256 1288 322.0 Michigan 4 268 1292 323.0 Texas State 3 215 969 323.0 Buffalo 4 298 1293 323.2 Arkansas 4 248 1300 325.0 TCU 4 265 1300 325.0 East Carolina 4 299 1320 330.0 Vanderbilt 4 260 1336 334.0 Air Force 3 186 1014 338.0 Auburn 4 293 1354 338.5 Oregon St. 4 216 1355 338.8 Toledo 4 273 1355 338.8 Fresno St. 4 279 1361 340.2 Virginia Tech 4 256 1364 341.0 Tulane 4 246 1367 341.8 Pittsburgh 4 284 1368 342.0 San Jose St. 4 307 1372 343.0 North Carolina 4 244 1380 345.0 Louisiana-Monroe 3 201 1042 347.3 Stanford 3 185 1044 348.0 Maryland 4 264 1395 348.8 Cent. Michigan 4 253 1404 351.0 E. Michigan 4 257 1407 351.8 Arizona 3 200 1059 353.0 San Diego St. 3 208 1073 357.7 LSU 4 239 1435 358.8 Colorado 4 266 1437 359.2 Florida St. 4 265 1452 363.0 Boise St. 3 200 1090 363.3 Nevada 5 312 1818 363.6 Tulsa 4 273 1466 366.5 Ohio 4 265 1514 378.5 Coastal Carolina 4 268 1515 378.8 Miami (Ohio) 3 193 1157 385.7 Marshall 3 209 1159 386.3 UTSA 4 263 1548 387.0 Cincinnati 4 256 1549 387.2 UCLA 3 204 1162 387.3 Temple 4 268 1553 388.2 Syracuse 3 203 1165 388.3 Uconn 4 271 1567 391.8 Purdue 3 198 1177 392.3 Troy 4 250 1570 392.5 South Alabama 4 268 1576 394.0 Virginia 4 280 1576 394.0 Georgia St. 3 182 1187 395.7 Colorado St. 4 270 1586 396.5 James Madison 3 220 1209 403.0 Old Dominion 3 245 1219 406.3 West Virginia 4 265 1641 410.2 South Florida 4 266 1642 410.5 FAU 4 264 1652 413.0 UTEP 4 275 1653 413.2 NC State 4 248 1658 414.5 North Texas 4 283 1660 415.0 Southern Miss. 4 261 1662 415.5 Bowling Green 3 195 1247 415.7 Clemson 3 199 1250 416.7 Mississippi St. 4 290 1667 416.8 Florida 4 299 1702 425.5 W. Kentucky 4 254 1705 426.2 Akron 4 273 1711 427.8 Kennesaw St. 3 194 1287 429.0 Wyoming 4 273 1716 429.0 Arkansas St. 4 257 1719 429.8 New Mexico St. 4 279 1732 433.0 FIU 4 313 1743 435.8 Navy 3 228 1308 436.0 Texas Tech 4 283 1760 440.0 W. Michigan 3 216 1326 442.0 Charlotte 4 266 1803 450.8 Appalachian St. 4 258 1815 453.8 Utah St. 4 294 1817 454.2 Oklahoma St. 4 308 1844 461.0 Jacksonville St. 4 299 1855 463.8 Washington St. 4 311 1883 470.8 Wake Forest 3 219 1416 472.0 Middle Tennessee 4 266 1967 491.8 New Mexico 4 269 2042 510.5 Georgia Southern 4 281 2074 518.5 Ball St. 3 180 1597 532.3 Kent St. 4 310 2438 609.5

