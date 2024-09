NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Army 2 114 780 8 390.0 UCF 3 165 1,127 13 375.7…

G Car RuYD TD Yds Pg Army 2 114 780 8 390.0 UCF 3 165 1,127 13 375.7 Tennessee 3 145 1,009 14 336.3 Rutgers 2 90 614 6 307.0 Boise St. 2 68 592 10 296.0 UNLV 3 158 880 7 293.3 Navy 2 104 561 8 280.5 South Florida 3 143 806 11 268.7 Louisville 2 64 526 8 263.0 Texas A&M 3 131 789 7 263.0 Arkansas 3 118 777 15 259.0 Mississippi 3 124 774 13 258.0 Coastal Carolina 3 146 755 8 251.7 N. Illinois 2 86 502 3 251.0 North Carolina 3 127 746 9 248.7 Kansas St. 3 105 733 4 244.3 Oregon St. 3 141 730 8 243.3 Iowa 3 123 729 7 243.0 Kansas 3 112 716 6 238.7 Alabama 3 123 714 13 238.0 Arizona St. 3 148 688 7 229.3 Penn St. 2 79 456 3 228.0 Liberty 3 128 683 8 227.7 Notre Dame 3 106 683 10 227.7 Indiana 3 116 680 12 226.7 Ohio St. 2 72 443 8 221.5 Washington St. 3 103 661 9 220.3 Cincinnati 3 103 641 5 213.7 Bowling Green 2 59 426 6 213.0 South Alabama 3 94 621 9 207.0 Louisiana-Monroe 2 89 413 4 206.5 Boston College 3 124 618 5 206.0 Miami 3 102 612 8 204.0 Missouri 3 120 610 10 203.3 Marshall 2 62 406 2 203.0 Ohio 3 117 603 6 201.0 Tulsa 3 105 602 6 200.7 SMU 3 124 586 6 195.3 West Virginia 3 114 578 7 192.7 Utah 3 117 576 2 192.0 Virginia Tech 3 132 572 6 190.7 Auburn 3 88 566 6 188.7 Louisiana-Lafayette 2 64 375 4 187.5 Uconn 3 107 545 5 181.7 Texas Tech 3 96 541 5 180.3 Texas State 3 117 540 6 180.0 Georgia Tech 4 128 717 13 179.2 Vanderbilt 3 121 533 8 177.7 Utah St. 3 88 530 2 176.7 Michigan 3 101 529 3 176.3 James Madison 2 79 348 3 174.0 Texas 3 108 520 5 173.3 W. Michigan 3 106 520 7 173.3 New Mexico 3 92 519 4 173.0 Wisconsin 3 128 516 5 172.0 Washington 3 94 515 3 171.7 Nebraska 3 104 514 7 171.3 UAB 3 123 513 2 171.0 Air Force 3 157 502 4 167.3 Baylor 3 121 502 5 167.3 Sam Houston St. 3 123 502 2 167.3 South Carolina 3 132 496 7 165.3 Tulane 3 110 496 5 165.3 Michigan St. 3 102 488 5 162.7 Nevada 4 150 647 4 161.8 Northwestern 3 104 485 5 161.7 Oklahoma 3 110 477 4 159.0 Southern Cal 2 60 318 7 159.0 California 3 114 476 5 158.7 Pittsburgh 3 94 475 3 158.3 Colorado St. 3 102 473 4 157.7 Maryland 3 114 462 5 154.0 Georgia St. 3 98 460 2 153.3 Illinois 3 105 460 4 153.3 Kentucky 3 115 457 1 152.3 Oregon 3 105 456 6 152.0 BYU 3 110 453 3 151.0 Buffalo 3 116 451 4 150.3 Rice 3 74 451 8 150.3 Arizona 3 74 449 6 149.7 Clemson 2 57 298 4 149.0 Old Dominion 3 114 446 4 148.7 Fresno St. 3 109 445 7 148.3 Georgia 3 81 437 4 145.7 San Diego St. 3 100 436 2 145.3 Cent. Michigan 3 97 434 3 144.7 FAU 3 115 433 5 144.3 East Carolina 3 116 429 3 143.0 Purdue 2 56 286 3 143.0 North Texas 3 101 421 5 140.3 Toledo 3 106 419 6 139.7 New Mexico St. 3 125 414 3 138.0 Appalachian St. 3 95 404 4 134.7 Virginia 3 95 396 4 132.0 NC State 3 97 394 4 131.3 Minnesota 3 103 390 6 130.0 Syracuse 2 62 260 1 130.0 Wake Forest 3 104 380 4 126.7 Jacksonville St. 3 95 365 4 121.7 E. Michigan 3 124 361 3 120.3 Florida 3 87 357 6 119.0 Stanford 2 68 233 2 116.5 Umass 3 126 349 3 116.3 Arkansas St. 3 111 339 4 113.0 Oklahoma St. 3 100 337 6 112.3 Memphis 3 87 335 7 111.7 Houston 3 103 333 3 111.0 FIU 3 88 325 4 108.3 Georgia Southern 3 87 321 7 107.0 Troy 3 91 316 4 105.3 LSU 3 78 313 3 104.3 W. Kentucky 3 87 308 4 102.7 Duke 3 96 294 1 98.0 Mississippi St. 3 89 293 4 97.7 TCU 3 88 282 6 94.0 UTEP 3 90 271 1 90.3 UTSA 3 103 270 2 90.0 Ball St. 2 61 179 2 89.5 Iowa St. 2 50 175 1 87.5 Wyoming 3 108 261 2 87.0 Akron 3 91 254 1 84.7 UCLA 2 46 167 1 83.5 Hawaii 3 76 235 2 78.3 Temple 3 92 233 0 77.7 Louisiana Tech 2 60 152 2 76.0 Kennesaw St. 3 115 226 2 75.3 Southern Miss. 3 66 216 3 72.0 Middle Tennessee 3 81 204 3 68.0 Charlotte 3 82 193 1 64.3 Colorado 3 64 184 0 61.3 San Jose St. 3 90 175 2 58.3 Kent St. 3 96 163 0 54.3 Florida St. 3 71 156 3 52.0 Miami (Ohio) 2 45 64 0 32.0

