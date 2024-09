NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Mississippi 2 76 56 0 926 7 463.00 Arkansas 2…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Mississippi 2 76 56 0 926 7 463.00 Arkansas 2 83 54 1 824 3 412.00 North Texas 2 86 59 3 768 7 384.00 Syracuse 2 86 59 1 735 8 367.50 Wake Forest 2 79 50 0 723 4 361.50 Texas Tech 2 102 65 2 721 7 360.50 Miami 2 69 52 1 709 6 354.50 Colorado 2 74 49 2 689 5 344.50 Cincinnati 2 69 44 0 681 5 340.50 Southern Cal 2 78 56 0 673 2 336.50 Purdue 1 35 30 0 335 4 335.00 Pittsburgh 2 83 54 2 671 7 334.00 South Alabama 2 86 49 0 658 4 329.00 Virginia 2 69 50 3 654 5 327.00 TCU 2 72 52 0 651 4 325.50 Louisville 2 69 50 0 655 6 322.50 Ohio St. 2 64 43 0 644 5 322.00 East Carolina 2 77 51 7 641 4 320.50 Maryland 2 71 53 1 634 5 317.00 Tennessee 2 67 49 3 625 5 312.50 Oregon 2 71 59 0 623 4 311.50 LSU 2 77 58 1 622 8 311.00 Auburn 2 55 32 4 616 7 308.00 Georgia 2 70 51 0 610 7 305.00 Clemson 2 68 50 1 602 5 301.00 Texas 2 69 49 1 601 7 300.50 Arizona 2 57 37 2 595 5 297.50 Washington 2 61 47 0 594 6 297.00 Fresno St. 2 71 46 4 593 3 296.50 Oklahoma St. 2 82 52 1 593 4 296.50 N. Illinois 2 49 33 0 592 6 296.00 UTSA 2 88 52 1 592 4 296.00 Florida 2 54 33 2 588 3 294.00 San Jose St. 2 68 38 2 586 6 293.00 Texas State 2 67 46 2 582 5 291.00 Missouri 2 84 64 1 573 1 286.50 Tulane 2 46 32 1 573 4 286.50 Arkansas St. 2 79 45 2 572 3 286.00 Cent. Michigan 2 72 44 5 568 5 284.00 Uconn 2 59 31 2 568 6 284.00 Georgia Southern 2 87 51 0 565 4 282.50 Louisiana-Lafayette 2 60 46 1 560 4 280.00 Indiana 2 46 34 0 558 4 279.00 Louisiana Tech 1 32 16 3 277 2 277.00 BYU 2 59 35 2 550 4 275.00 UCLA 1 38 19 2 272 1 272.00 Duke 2 80 51 2 541 5 270.50 Appalachian St. 2 79 40 2 540 3 270.00 Iowa St. 2 62 43 1 539 4 269.50 Washington St. 2 43 26 1 528 7 264.00 Ball St. 1 39 28 1 262 4 262.00 Mississippi St. 2 50 33 0 515 5 257.50 Liberty 2 55 34 0 510 2 255.00 Charlotte 2 76 39 2 502 3 251.00 Tulsa 2 59 39 1 498 5 249.00 Stanford 2 66 44 1 483 5 241.50 Michigan St. 2 63 34 5 477 3 238.50 Minnesota 2 56 40 0 471 3 235.50 Houston 2 66 46 3 469 2 234.50 Memphis 2 60 42 0 469 3 234.50 Nebraska 2 66 48 0 469 3 234.50 Alabama 2 45 29 0 465 5 232.50 Florida St. 2 69 40 1 465 1 232.50 Middle Tennessee 2 76 46 2 461 1 230.50 Georgia Tech 3 86 65 1 686 3 228.67 Miami (Ohio) 1 37 22 2 227 0 227.00 Toledo 2 53 29 0 454 7 227.00 W. Kentucky 2 79 49 2 454 1 227.00 SMU 3 94 54 2 678 4 226.00 Virginia Tech 2 55 36 1 452 3 226.00 Utah 2 49 29 2 450 8 225.00 Georgia St. 2 72 45 0 448 3 224.00 Sam Houston St. 2 51 33 2 448 4 224.00 UTEP 2 56 39 2 448 3 224.00 Utah St. 2 63 39 4 446 3 223.00 Penn St. 2 38 25 1 439 6 219.50 Coastal Carolina 2 46 23 1 437 3 218.50 Umass 2 70 46 1 436 1 218.00 Illinois 2 54 37 0 434 4 217.00 New Mexico 2 68 42 2 432 4 216.00 Rice 2 76 49 3 431 3 215.50 Hawaii 2 76 42 2 430 3 215.00 Boise St. 2 71 39 1 428 2 214.00 Bowling Green 2 63 41 2 424 2 212.00 NC State 2 62 41 2 422 3 211.00 Marshall 2 68 34 1 421 6 210.50 California 2 64 43 0 412 3 206.00 West Virginia 2 55 35 1 409 3 204.50 Wisconsin 2 63 38 0 406 1 203.00 Temple 2 71 42 4 405 1 202.50 Nevada 3 84 56 0 600 5 200.00 Jacksonville St. 2 55 31 3 394 2 197.00 Baylor 2 49 27 2 393 4 196.50 Old Dominion 2 72 42 3 389 2 194.50 Ohio 2 58 38 1 385 1 192.50 Kent St. 2 67 37 2 383 4 191.50 UAB 2 64 45 2 382 2 191.00 Rutgers 2 47 29 1 377 6 188.50 E. Michigan 2 56 33 0 370 1 185.00 Southern Miss. 2 53 32 2 364 2 182.00 Boston College 2 29 21 0 363 6 181.50 UCF 2 39 25 1 355 2 177.50 James Madison 2 40 24 1 354 2 177.00 Iowa 2 60 34 2 350 3 175.00 Troy 2 56 36 0 350 1 175.00 Kansas St. 2 48 31 1 347 4 173.50 Kansas 2 53 32 4 340 4 170.00 Northwestern 2 65 37 1 334 0 167.00 Oklahoma 2 61 38 1 332 6 166.00 Oregon St. 2 41 28 0 331 2 165.50 Arizona St. 2 42 24 0 327 2 163.50 North Carolina 2 49 31 2 326 2 163.00 Michigan 2 60 38 3 325 3 162.50 Notre Dame 2 63 38 2 321 0 160.50 San Diego St. 2 57 33 0 321 2 160.50 FAU 2 62 37 3 309 2 154.50 UNLV 2 32 16 1 304 5 152.00 Texas A&M 2 55 28 2 296 2 148.00 Kennesaw St. 2 41 21 0 295 1 147.50 Vanderbilt 2 30 23 0 290 3 145.00 Navy 2 28 15 2 285 4 142.50 Akron 2 63 35 3 281 1 140.50 South Carolina 2 39 22 1 280 2 140.00 Colorado St. 2 51 31 2 276 1 138.00 South Florida 2 59 31 0 275 1 137.50 FIU 2 47 30 1 253 3 126.50 Buffalo 2 44 20 1 250 2 125.00 Louisiana-Monroe 2 31 20 0 219 2 109.50 New Mexico St. 2 45 16 1 218 2 109.00 Kentucky 2 35 18 3 213 3 106.50 W. Michigan 2 36 20 1 212 0 106.00 Wyoming 2 46 20 2 204 2 102.00 Air Force 2 34 13 2 125 0 62.50 Army 2 12 6 0 101 1 50.50

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.