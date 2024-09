NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg D.Reid, Pittsburgh 1 1 78 78.0 J.Ross, Tennessee 1 1 49 49.0 D.Kent, Cent.…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg D.Reid, Pittsburgh 1 1 78 78.0 J.Ross, Tennessee 1 1 49 49.0 D.Kent, Cent. Michigan 1 4 132 33.0 I.Sategna, Arkansas 1 1 33 33.0 K.Shanks, UAB 1 3 98 32.7 T.Morin, Wake Forest 1 3 87 29.0 K.Thomas, UTEP 1 1 29 29.0 J.Price, North Texas 1 1 28 28.0 B.Hammer, Toledo 1 3 83 27.7 T.Hines, Hawaii 2 3 83 27.7 B.Green, Liberty 1 2 55 27.5 T.Keith, South Florida 1 1 26 26.0 K.Scott, Auburn 1 2 49 24.5 C.Harris, Air Force 1 1 24 24.0 K.Coleman Jr., Mississippi St. 1 5 117 23.4 J.Allen, Toledo 1 1 22 22.0 M.Hight, Vanderbilt 1 1 22 22.0 K.Benjamin, Tulsa 1 4 85 21.2 M.Riley, Auburn 1 1 21 21.0 K.Concepcion, NC State 1 1 20 20.0 A.Huzzie, North Carolina 1 1 20 20.0 S.White, Tennessee 1 1 20 20.0 A.Wilson-Lamp, East Carolina 1 1 20 20.0 J.Bond, East Carolina 1 3 58 19.3 C.Dremel, Rutgers 1 1 19 19.0 L.Tennison, UCF 1 1 18 18.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 3 51 17.0 A.Jennings, Virginia Tech 1 1 17 17.0 T.Bowman, Kansas St. 1 1 16 16.0 E.Heidenreich, Navy 1 2 32 16.0 S.Morgan, Michigan 1 2 32 16.0 J.Purvis, Mississippi St. 1 1 16 16.0 M.Bellon, Nevada 2 2 31 15.5 B.Inniss, Ohio St. 1 4 60 15.0 X.Townsend, UCF 1 6 86 14.3 C.Dike, Florida 1 2 28 14.0 K.Drake, Memphis 1 2 28 14.0 A.Henning, Northwestern 1 1 14 14.0 J.Noel, Iowa St. 1 1 14 14.0 Q.Riley, Louisville 1 2 28 14.0 A.Sowinski, Purdue 1 1 14 14.0 P.Bowen, Oklahoma 1 1 13 13.0 C.Jackson, Arkansas St. 1 5 62 12.4 M.Davis, Mississippi 1 4 49 12.2 R.Freeman, Utah St. 1 1 12 12.0 P.Kingston, BYU 1 2 24 12.0 D.Sheffield, North Texas 1 2 24 12.0 L.Loya, UCLA 1 1 11 11.0 D.Wells, Louisiana-Monroe 1 1 11 11.0 M.Resetich, Illinois 1 4 43 10.8 K.Wilson, Texas State 1 5 53 10.6 S.Atkins, South Florida 1 4 42 10.5 E.Metcalf, Marshall 1 4 41 10.2 K.Wetjen, Iowa 1 5 51 10.2 Q.Brown, Duke 1 2 20 10.0 S.Bryant, UAB 1 1 10 10.0 R.Daniels, SMU 2 2 20 10.0 S.Lockett, Kansas St. 1 1 10 10.0 D.Pardridge, N. Illinois 1 1 10 10.0 W.Williams, Duke 1 1 10 10.0 D.Thieneman, Purdue 1 3 29 9.7 M.Stovall, Arizona St. 1 4 38 9.5 T.Bussey, Texas A&M 1 2 18 9.0 J.Cameron, Baylor 1 2 18 9.0 S.Galban, Umass 1 1 9 9.0 S.Bolden, Texas 1 4 34 8.5 J.Richardson, TCU 1 2 17 8.5 C.Adams, Alabama 1 5 42 8.4 I.Garcia-Castaneda, Nebraska 1 3 25 8.3 J.Lavender, SMU 1 1 8 8.0 J.Luttrell, Arizona 1 1 8 8.0 J.Pegues, Bowling Green 1 2 16 8.0 Z.Thomas, LSU 1 2 16 8.0 A.Evans, Georgia 1 3 23 7.7 V.Snow, Buffalo 1 3 23 7.7 S.Fresch, Rice 1 4 30 7.5 R.Shelley, Georgia Tech 2 3 22 7.3 O.Hayes, FAU 1 3 21 7.0 R.Haynes, Arizona 1 1 7 7.0 P.Higgins, Troy 1 1 7 7.0 R.Joseph, Miami 1 1 7 7.0 M.Matthews, California 1 3 19 6.3 A.Clary, Virginia 1 2 12 6.0 C.Cooley, Wyoming 1 1 6 6.0 J.De Jesus, UNLV 1 1 6 6.0 B.Wisloski, Maryland 1 2 11 5.5 D.Boston, Washington 1 3 15 5.0 D.Edwards, Kansas St. 1 2 10 5.0 J.Maclin, Kentucky 1 1 5 5.0 J.McDowell, South Carolina 1 2 10 5.0 J.McGowan, Boston College 1 2 10 5.0 E.Redding, Minnesota 1 1 5 5.0 I.Brown, Louisville 1 2 9 4.5 M.Mussari, Cincinnati 1 3 12 4.0 T.Taylor, Coastal Carolina 1 2 8 4.0 M.Benson, Florida St. 2 1 3 3.0 J.Moss, Fresno St. 1 1 3 3.0 D.Neal, Louisville 1 1 3 3.0 T.Whittemore, UCF 1 1 3 3.0 T.Pena, Syracuse 1 2 5 2.5 M.Coleman, San Jose St. 1 1 2 2.0 G.Freeman, Oklahoma St. 1 1 2 2.0 J.Jacobs, New Mexico 2 1 2 2.0 N.Martinez, Michigan St. 1 1 2 2.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 1 1 2 2.0 M.Welsh, San Diego St. 1 2 3 1.5 E.Allen, Sam Houston St. 1 2 2 1.0 R.Cooper, Maryland 1 1 1 1.0 J.Smith, New Mexico St. 1 1 1 1.0 G.Tempest, Tulsa 1 1 1 1.0 C.Carpenter, UTSA 1 3 2 0.7 G.Benyard, Kennesaw St. 1 2 1 0.5 M.Mews, Houston 1 2 1 0.5 M.Price, Indiana 1 2 1 0.5 T.Sheffield, Uconn 1 2 1 0.5 M.Abernathy, Georgia St. 0 0 0 0.0 R.Adams, Sam Houston St. 0 0 0 0.0 T.Ahmetbasic, Michigan St. 0 0 0 0.0 O.Aigbedion, Baylor 1 0 0 0.0 M.Alford, Utah St. 1 0 0 0.0 M.Altsman, Pittsburgh 0 0 0 0.0 C.Arends, Arizona St. 1 0 0 0.0 K.Arnold, Boston College 1 0 0 0.0 C.Ash, Troy 0 0 0 0.0 J.Asiain, Stanford 0 0 0 0.0 H.Atkins, Louisville 0 0 0 0.0 J.August, LSU 0 0 0 0.0 B.Banks, Rice 1 0 0 0.0 R.Barnes, Iowa St. 0 0 0 0.0 D.Barrett, Iowa St. 1 0 0 0.0 J.Barron, Syracuse 1 0 0 0.0 J.Benjamin, Bowling Green 1 0 0 0.0 C.Bisonts, Texas A&M 1 0 0 0.0 H.Blackburn, Colorado St. 1 0 0 0.0 J.Bledsoe, Southern Miss. 0 0 0 0.0 M.Boganowski, Oklahoma 1 0 0 0.0 C.Bond, NC State 0 0 0 0.0 C.Borud, Iowa 0 0 0 0.0 F.Brewu, Pittsburgh 0 0 0 0.0 J.Bridges, UAB 0 0 0 0.0 L.Brown, San Diego St. 1 0 0 0.0 M.Bruce, Texas 0 0 0 0.0 S.Brumfield, Virginia Tech 1 0 0 0.0 C.Bryant, Old Dominion 0 0 0 0.0 J.Byrne, California 1 0 0 0.0 J.Campbell, Navy 1 0 0 0.0 E.Campbell, Texas A&M 0 0 0 0.0 N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Carrizosa, San Jose St. 1 0 0 0.0 B.Carter, Virginia 0 0 0 0.0 K.Chambers, SMU 2 0 0 0.0 K.Chen, Air Force 1 0 0 0.0 T.Cherry, Indiana 0 0 0 0.0 J.Cobb, Auburn 1 0 0 0.0 W.Covey, BYU 0 0 0 0.0 M.Cox, Kentucky 1 0 0 0.0 J.Crocker, East Carolina 0 0 0 0.0 J.Curtis, Air Force 1 0 0 0.0 P.Daniel, Vanderbilt 0 0 0 0.0 J.Davis, Wake Forest 1 0 0 0.0 F.Davis, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 D.DeGraaf, Washington 1 0 0 0.0 D.DiCharry, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0 F.Dubose, Texas 0 0 0 0.0 P.Dunn, Houston 1 0 0 0.0 I.Dunn, Notre Dame 0 0 0 0.0 E.Duran, Toledo 1 0 0 0.0 L.Edokpayi, Michigan 0 0 0 0.0 J.Feely, Colorado 1 0 0 0.0 V.Fiacable, Indiana 0 0 0 0.0 J.Flaker, Memphis 1 0 0 0.0 I.Fontan, Vanderbilt 0 0 0 0.0 D.Foster, Oregon St. 1 0 0 0.0 I.Foster, Marshall 1 0 0 0.0 J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0.0 J.Funk, James Madison 0 0 0 0.0 D.Fuse, Rutgers 1 0 0 0.0 N.Gabriel, West Virginia 0 0 0 0.0 W.Gilmore, Oklahoma 1 0 0 0.0 H.Gilmore, Kentucky 0 0 0 0.0 I.Glass, Oklahoma St. 1 0 0 0.0 J.Grant, Coastal Carolina 0 0 0 0.0 M.Granville, Penn St. 0 0 0 0.0 M.Gravely, Kent St. 0 0 0 0.0 E.Guerrier, Rutgers 0 0 0 0.0 G.Hagler, Sam Houston St. 0 0 0 0.0 T.Hammond, Michigan 0 0 0 0.0 N.Harbor, South Carolina 1 0 0 0.0 J.Harder, Cincinnati 1 0 0 0.0 W.Hardy, North Carolina 1 0 0 0.0 Z.Harris, Mississippi 0 0 0 0.0 T.Heath, Virginia Tech 1 0 0 0.0 J.Henry, Oklahoma St. 0 0 0 0.0 D.Hidrogo, TCU 0 0 0 0.0 R.Hilinski, Northwestern 0 0 0 0.0 G.Hill, Florida 0 0 0 0.0 J.Hoying, Cincinnati 0 0 0 0.0 Z.Hrbacek, Sam Houston St. 1 0 0 0.0 T.Huff, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Hulstein, Army 0 0 0 0.0 K.Hylton, Oklahoma St. 1 0 0 0.0 J.Jackson, Southern Miss. 0 0 0 0.0 R.Jankowski, Umass 0 0 0 0.0 R.Jensen, Maryland 0 0 0 0.0 P.Johnson, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Johnson, Minnesota 0 0 0 0.0 Z.Johnson, Cincinnati 0 0 0 0.0 Z.Jones, Nevada 0 0 0 0.0 K.Knowles, Florida St. 2 0 0 0.0 K.Kroeger, South Carolina 1 0 0 0.0 J.Lane, Virginia Tech 1 0 0 0.0 D.Lee, San Jose St. 1 0 0 0.0 M.Littlejohn, California 1 0 0 0.0 D.Lynch, Southern Cal 0 0 0 0.0 J.Malaska, Oklahoma 1 0 0 0.0 H.Masses, FIU 1 0 0 0.0 C.Matson, Iowa St. 1 0 0 0.0 S.Mbanasor, Tulane 1 0 0 0.0 D.McNulty, E. Michigan 1 0 0 0.0 K.Medrano, UCLA 1 0 0 0.0 A.Meono, UNLV 1 0 0 0.0 G.Milbourn, Oregon St. 1 0 0 0.0 T.Millet, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0 K.Mixon, Kentucky 0 0 0 0.0 M.Montgomery, UCF 1 0 0 0.0 J.Morris, Houston 1 0 0 0.0 T.Morris, James Madison 1 0 0 0.0 D.Moss, Army 0 0 0 0.0 V.Nelson, Boston College 0 0 0 0.0 T.Nicholson, Louisville 1 0 0 0.0 T.Nomura, Fresno St. 1 0 0 0.0 C.Norman, Louisiana-Monroe 1 0 0 0.0 F.Nwaiwu, Oklahoma 1 0 0 0.0 P.O’Leary, Michigan 1 0 0 0.0 D.O’Neil, San Diego St. 1 0 0 0.0 J.Oatis, Alabama 1 0 0 0.0 O.Oladejo, UCLA 1 0 0 0.0 D.Ollison, Toledo 1 0 0 0.0 Y.Ouattara, Vanderbilt 1 0 0 0.0 M.Parrott, Purdue 0 0 0 0.0 H.Patrick, Charlotte 0 0 0 0.0 Q.Patt, Sam Houston St. 1 0 0 0.0 T.Payne, Marshall 1 0 0 0.0 J.Perry, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Petersen, Iowa St. 0 0 0 0.0 C.Porter, Northwestern 1 0 0 0.0 C.Pritchett, Georgia Tech 0 0 0 0.0 A.Pugliano, Oregon 0 0 0 0.0 B.Purvis, Navy 1 0 0 0.0 T.Quinn, Colorado St. 0 0 0 0.0 J.Rawlison, Kent St. 1 0 0 0.0 I.Reed, Clemson 0 0 0 0.0 S.Revel, East Carolina 1 0 0 0.0 B.Rhoads, Charlotte 0 0 0 0.0 J.Robinson, Memphis 0 0 0 0.0 J.Rochell, Georgia Tech 0 0 0 0.0 D.Roland, Southern Miss. 1 0 0 0.0 K.Rose, Cent. Michigan 0 0 0 0.0 T.Rush, Miami (Ohio) 0 0 0 0.0 A.Samaha, Michigan 0 0 0 0.0 B.Sanders, Mississippi 0 0 0 0.0 K.Saunders, Kentucky 1 0 0 0.0 L.Scheidler, Notre Dame 0 0 0 0.0 J.Schultz, Oklahoma St. 1 0 0 0.0 B.Self, Navy 1 0 0 0.0 D.Serapiglia, Cent. Michigan 1 0 0 0.0 M.Sherman, Nebraska 1 0 0 0.0 S.Sillah, Purdue 1 0 0 0.0 A.Sims, Toledo 0 0 0 0.0 K.Sjogren, Wyoming 0 0 0 0.0 C.Skattebo, Arizona St. 1 0 0 0.0 W.Smalley, Mississippi 0 0 0 0.0 C.Smith, Iowa St. 1 0 0 0.0 D.Smith, W. Kentucky 1 0 0 0.0 J.Snyder, Oklahoma 0 0 0 0.0 J.Sowell, Appalachian St. 0 0 0 0.0 B.Staley, Tennessee 0 0 0 0.0 B.Steely, W. Michigan 0 0 0 0.0 A.Stockstill, W. Michigan 1 0 0 0.0 K.Stokes, UCF 0 0 0 0.0 O.Stuart, Nevada 0 0 0 0.0 J.Stuckey, E. Michigan 0 0 0 0.0 L.Su’a, Arizona 0 0 0 0.0 J.Suggs, LSU 1 0 0 0.0 K.Tasby, Tulane 0 0 0 0.0 L.Vanderlind, California 0 0 0 0.0 N.Veltsistas, Virginia Tech 0 0 0 0.0 B.Ward, Marshall 1 0 0 0.0 C.Weinrich, Kansas 1 0 0 0.0 K.Welcher, Oklahoma St. 1 0 0 0.0 A.West, W. Michigan 1 0 0 0.0 B.Wheeler, Kansas St. 0 0 0 0.0 E.Williams, Missouri 1 0 0 0.0 D.Williams, Minnesota 0 0 0 0.0 D.Williamson, Florida St. 2 0 0 0.0 Q.Wilson, LSU 0 0 0 0.0 L.Witherspoon, UAB 1 0 0 0.0 M.Woods, South Alabama 0 0 0 0.0 T.Wyatt, James Madison 0 0 0 0.0 H.Zilinskas, Colorado 1 0 0 0.0

