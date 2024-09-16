NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .322; Ozuna, Atlanta, .302; Betts, Los Angeles, .297; Turner, Philadelphia, .296; K.Marte, Arizona, .293; Harper, Philadelphia, .290; Merrill, San Diego, .288; Ohtani, Los Angeles, .288; Bohm, Philadelphia, .287; Willi.Contreras, Milwaukee, .281; L.García, Washington, .281.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 118; Carroll, Arizona, 111; Lindor, New York, 103; Schwarber, Philadelphia, 101; E.De La Cruz, Cincinnati, 98; Willi.Contreras, Milwaukee, 94; M.Chapman, San Francisco, 93; Ozuna, Atlanta, 89; Adames, Milwaukee, 87; Alonso, New York, 85; Profar, San Diego, 85.
RBI_Adames, Milwaukee, 109; Ohtani, Los Angeles, 108; Machado, San Diego, 98; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 96; E.Suárez, Arizona, 95; T.Hernández, Los Angeles, 90; Willi.Contreras, Milwaukee, 90; Bohm, Philadelphia, 89; Steer, Cincinnati, 89.
HITS_Arraez, San Diego, 192; Ozuna, Atlanta, 169; Ohtani, Los Angeles, 168; Lindor, New York, 163; B.Reynolds, Pittsburgh, 163; Tovar, Colorado, 159; Willi.Contreras, Milwaukee, 158; Machado, San Diego, 151; Merrill, San Diego, 149; Bohm, Philadelphia, 148; Harper, Philadelphia, 148.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 43; Harper, Philadelphia, 40; Lindor, New York, 39; Willi.Contreras, Milwaukee, 37; Olson, Atlanta, 37; M.Chapman, San Francisco, 36; O.Cruz, Pittsburgh, 34; Happ, Chicago, 34; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Steer, Cincinnati, 33.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 13; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; J.Ortiz, Milwaukee, 5.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 47; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 35; Alonso, New York, 32; Adames, Milwaukee, 32; K.Marte, Arizona, 31; Lindor, New York, 31; T.Hernández, Los Angeles, 29; Harper, Philadelphia, 28; E.Suárez, Arizona, 28.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 64; Ohtani, Los Angeles, 48; Turang, Milwaukee, 44; J.Young, Washington, 32; Abrams, Washington, 29; Hoerner, Chicago, 29; Stott, Philadelphia, 29; Carroll, Arizona, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Crow-Armstrong, Chicago, 27; Doyle, Colorado, 27; X.Edwards, Miami, 27; Lindor, New York, 27.
PITCHING_Sale, Atlanta, 17-3; Wheeler, Philadelphia, 15-6; Imanaga, Chicago, 14-3; S.Gray, St. Louis, 13-9; Cease, San Diego, 13-11; Rea, Milwaukee, 12-5; Gallen, Arizona, 12-6; R.Suárez, Philadelphia, 12-7; Nola, Philadelphia, 12-8; M.King, San Diego, 12-9.
ERA_Sale, Atlanta, 2.35; Wheeler, Philadelphia, 2.61; Imanaga, Chicago, 3.03; M.King, San Diego, 3.06; C.Sánchez, Philadelphia, 3.24; Manaea, New York, 3.26; Fried, Atlanta, 3.50; Webb, San Francisco, 3.53; Taillon, Chicago, 3.55; Cease, San Diego, 3.58.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 219; Cease, San Diego, 215; Wheeler, Philadelphia, 199; S.Gray, St. Louis, 195; M.King, San Diego, 191; F.Peralta, Milwaukee, 184; Manaea, New York, 177; Nola, Philadelphia, 174; Imanaga, Chicago, 170; Glasnow, Los Angeles, 168.
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