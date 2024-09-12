NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .317; Ozuna, Atlanta, .303; Turner, Philadelphia, .298; K.Marte, Arizona, .295; Ohtani, Los Angeles, .292; Bohm, Philadelphia, .290; Harper, Philadelphia, .288; Merrill, San Diego, .286; Freeman, Los Angeles, .282; Willi.Contreras, Milwaukee, .281; L.García, Washington, .281.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 116; Carroll, Arizona, 108; Lindor, New York, 102; Schwarber, Philadelphia, 100; E.De La Cruz, Cincinnati, 96; M.Chapman, San Francisco, 93; Willi.Contreras, Milwaukee, 91; Ozuna, Atlanta, 88; Adames, Milwaukee, 84; E.Suárez, Arizona, 84.
RBI_Ohtani, Los Angeles, 104; Adames, Milwaukee, 102; Ozuna, Atlanta, 98; Schwarber, Philadelphia, 95; Machado, San Diego, 94; E.Suárez, Arizona, 92; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; Steer, Cincinnati, 86; K.Marte, Arizona, 85; Lindor, New York, 85.
HITS_Arraez, San Diego, 185; Ohtani, Los Angeles, 166; Ozuna, Atlanta, 166; Lindor, New York, 160; B.Reynolds, Pittsburgh, 158; Tovar, Colorado, 157; Willi.Contreras, Milwaukee, 155; Bohm, Philadelphia, 147; Machado, San Diego, 147; E.De La Cruz, Cincinnati, 145.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 43; Harper, Philadelphia, 39; Lindor, New York, 38; M.Chapman, San Francisco, 35; Willi.Contreras, Milwaukee, 35; Happ, Chicago, 34; O.Cruz, Pittsburgh, 33; E.De La Cruz, Cincinnati, 33; Olson, Atlanta, 33.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 13; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Ohtani, Los Angeles, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Suzuki, Chicago, 6; 10 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 47; Ozuna, Atlanta, 37; Schwarber, Philadelphia, 35; K.Marte, Arizona, 31; Alonso, New York, 31; Lindor, New York, 31; Adames, Milwaukee, 30; E.Suárez, Arizona, 28; T.Hernández, Los Angeles, 28; Harper, Philadelphia, 26; Machado, San Diego, 26.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 64; Ohtani, Los Angeles, 48; Turang, Milwaukee, 41; J.Young, Washington, 32; Abrams, Washington, 29; Stott, Philadelphia, 29; Hoerner, Chicago, 28; L.Thomas, Cleveland, 28; Carroll, Arizona, 27; Doyle, Colorado, 27; Lindor, New York, 27.
PITCHING_Sale, Atlanta, 16-3; Wheeler, Philadelphia, 15-6; Imanaga, Chicago, 13-3; S.Gray, St. Louis, 13-9; Rea, Milwaukee, 12-5; R.Suárez, Philadelphia, 12-6; Gallen, Arizona, 12-6; Nola, Philadelphia, 12-7; Webb, San Francisco, 12-9; M.King, San Diego, 12-9.
ERA_Sale, Atlanta, 2.38; Wheeler, Philadelphia, 2.61; Imanaga, Chicago, 3.03; M.King, San Diego, 3.06; C.Sánchez, Philadelphia, 3.33; Manaea, New York, 3.35; Nola, Philadelphia, 3.41; Fried, Atlanta, 3.46; Webb, San Francisco, 3.46; Taillon, Chicago, 3.57.
STRIKEOUTS_Sale, Atlanta, 213; Cease, San Diego, 205; Wheeler, Philadelphia, 199; S.Gray, St. Louis, 195; M.King, San Diego, 191; F.Peralta, Milwaukee, 179; Manaea, New York, 171; Glasnow, Los Angeles, 168; Nola, Philadelphia, 167; Greene, Cincinnati, 162.
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