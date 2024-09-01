NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, San Diego, .309; Ozuna, Atlanta, .306; Turner, Philadelphia, .299; K.Marte, Arizona, .298; Ohtani, Los Angeles, .291; Bohm, Philadelphia, .290; L.García, Washington, .290; Merrill, San Diego, .289; Freeman, Los Angeles, .285; M.Winn, St. Louis, .283.
RUNS_Ohtani, Los Angeles, 107; Carroll, Arizona, 101; Lindor, New York, 94; E.De La Cruz, Cincinnati, 90; M.Chapman, San Francisco, 89; Willi.Contreras, Milwaukee, 88; Schwarber, Philadelphia, 88; Ozuna, Atlanta, 85; Adames, Milwaukee, 82; K.Marte, Arizona, 81.
RBI_Ozuna, Atlanta, 98; Ohtani, Los Angeles, 98; Adames, Milwaukee, 96; Bohm, Philadelphia, 89; T.Hernández, Los Angeles, 87; E.Suárez, Arizona, 85; Steer, Cincinnati, 85; Machado, San Diego, 83; Schwarber, Philadelphia, 82; K.Marte, Arizona, 81; Profar, San Diego, 81.
HITS_Arraez, San Diego, 169; Ozuna, Atlanta, 158; Ohtani, Los Angeles, 155; Lindor, New York, 151; Tovar, Colorado, 150; B.Reynolds, Pittsburgh, 149; Willi.Contreras, Milwaukee, 148; Bohm, Philadelphia, 147; M.Winn, St. Louis, 139; E.De La Cruz, Cincinnati, 138; Machado, San Diego, 138; Merrill, San Diego, 138.
DOUBLES_Bohm, Philadelphia, 44; Tovar, Colorado, 40; Lindor, New York, 36; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Harper, Philadelphia, 34; M.Chapman, San Francisco, 33; Happ, Chicago, 33; O.Cruz, Pittsburgh, 31; E.De La Cruz, Cincinnati, 31; Freeman, Los Angeles, 31; Olson, Atlanta, 31.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 12; Yastrzemski, San Francisco, 9; E.De La Cruz, Cincinnati, 8; McCarthy, Arizona, 7; Abrams, Washington, 6; Crow-Armstrong, Chicago, 6; Merrill, San Diego, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Suzuki, Chicago, 6; 9 tied at 4.
HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 44; Ozuna, Atlanta, 37; K.Marte, Arizona, 30; Alonso, New York, 30; Lindor, New York, 29; Schwarber, Philadelphia, 28; T.Hernández, Los Angeles, 28; Adames, Milwaukee, 28; Harper, Philadelphia, 26; Burger, Miami, 25; Olson, Atlanta, 25.
STOLEN BASES_E.De La Cruz, Cincinnati, 61; Ohtani, Los Angeles, 43; Turang, Milwaukee, 40; J.Young, Washington, 31; Stott, Philadelphia, 29; L.Thomas, Cleveland, 28; Abrams, Washington, 27; Hoerner, Chicago, 27; Crow-Armstrong, Chicago, 26; Doyle, Colorado, 25; Lindor, New York, 25.
PITCHING_Sale, Atlanta, 15-3; Wheeler, Philadelphia, 13-6; Rea, Milwaukee, 12-4; Nola, Philadelphia, 12-6; S.Gray, St. Louis, 12-9; Cease, San Diego, 12-10; Imanaga, Chicago, 11-3; Manaea, New York, 11-5; Stone, Los Angeles, 11-5; R.Suárez, Philadelphia, 11-6.
ERA_Sale, Atlanta, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.63; Greene, Cincinnati, 2.83; M.King, San Diego, 3.05; Imanaga, Chicago, 3.14; Nola, Philadelphia, 3.29; Manaea, New York, 3.35; Webb, San Francisco, 3.43; C.Sánchez, Philadelphia, 3.49; Fried, Atlanta, 3.52.
STRIKEOUTS_Cease, San Diego, 201; Sale, Atlanta, 197; Wheeler, Philadelphia, 183; S.Gray, St. Louis, 179; M.King, San Diego, 177; F.Peralta, Milwaukee, 172; Glasnow, Los Angeles, 168; Greene, Cincinnati, 162; Nola, Philadelphia, 162; Pfaadt, Arizona, 155.
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.