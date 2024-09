Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Sunday At TPC River’s Bend Maineville, Ohio Purse: $2 million Yardage: 6,705; Par: 72 Final Round Lydia Ko, $300,000 67-66-69-63—265…

Sunday

At TPC River’s Bend

Maineville, Ohio

Purse: $2 million

Yardage: 6,705; Par: 72

Final Round

Lydia Ko, $300,000 67-66-69-63—265 -23 Jeeno Thitikul, $183,381 66-66-68-70—270 -18 Hae-Ran Ryu, $133,030 69-65-70-67—271 -17 Yuka Saso, $102,909 73-65-69-65—272 -16 Hyo Joon Jang, $75,300 73-65-67-69—274 -14 Nelly Korda, $75,300 67-70-69-68—274 -14 Gaby Lopez, $53,212 68-67-71-69—275 -13 Albane Valenzuela, $53,212 70-66-68-71—275 -13 Kristen Gillman, $38,212 69-68-69-70—276 -12 Jin Hee Im, $38,212 68-69-71-68—276 -12 A Lim Kim, $38,212 70-70-66-70—276 -12 Nanna Koerstz Madsen, $38,212 68-72-67-69—276 -12 Yealimi Noh, $38,212 68-67-73-68—276 -12 Pajaree Anannarukarn, $27,710 71-65-72-69—277 -11 Ashleigh Buhai, $27,710 65-73-68-71—277 -11 Yan Liu, $27,710 66-69-68-74—277 -11 Polly Mack, $27,710 67-70-70-70—277 -11 Angel Yin, $27,710 67-72-68-70—277 -11 Lindy Duncan, $21,122 68-69-68-73—278 -10 Maria Fassi, $21,122 68-67-76-67—278 -10 Charley Hull, $21,122 70-70-68-70—278 -10 Sei Young Kim, $21,122 68-68-70-72—278 -10 Grace Kim, $21,122 70-70-71-67—278 -10 Anna Nordqvist, $21,122 71-65-70-72—278 -10 Jasmine Suwannapura, $21,122 67-69-69-73—278 -10 Lexi Thompson, $21,122 71-71-68-68—278 -10 Savannah Grewal, $16,425 67-70-71-71—279 -9 Esther Henseleit, $16,425 74-68-66-71—279 -9 Stephanie Kyriacou, $16,425 69-67-69-74—279 -9 Minjee Lee, $16,425 71-71-68-69—279 -9 Ryann O’Toole, $16,425 70-69-69-71—279 -9 Perrine Delacour, $12,894 72-70-67-71—280 -8 Linn Grant, $12,894 69-72-67-72—280 -8 Cheyenne Knight, $12,894 70-71-70-69—280 -8 Lucy Li, $12,894 73-68-71-68—280 -8 Pernilla Lindberg, $12,894 68-72-71-69—280 -8 Bianca Pagdanganan, $12,894 68-68-69-75—280 -8 Jing Yan, $12,894 71-69-66-74—280 -8 Haeji Kang, $9,839 74-69-71-67—281 -7 MinJi Kang, $9,839 71-72-69-69—281 -7 Frida Kinhult, $9,839 69-71-69-72—281 -7 Azahara Munoz, $9,839 70-73-70-68—281 -7 Mao Saigo, $9,839 73-70-69-69—281 -7 Dewi Weber, $9,839 68-72-71-70—281 -7 Leona Maguire, $8,082 67-71-74-70—282 -6 Gabriela Ruffels, $8,082 73-69-70-70—282 -6 Sophia Schubert, $8,082 69-71-73-69—282 -6 Linnea Strom, $8,082 74-69-71-68—282 -6 Celine Borge, $6,641 68-70-76-69—283 -5 Georgia Hall, $6,641 72-70-70-71—283 -5 Somi Lee, $6,641 70-67-71-75—283 -5 Alexa Pano, $6,641 72-68-72-71—283 -5 Madelene Sagstrom, $6,641 70-68-73-72—283 -5 Alena Sharp, $6,641 69-72-70-72—283 -5 Weiwei Zhang, $6,641 70-70-69-74—283 -5 Marina Alex, $5,422 71-66-81-66—284 -4 Matilda Castren, $5,422 71-69-72-72—284 -4 Peiyun Chien, $5,422 67-75-72-70—284 -4 Muni He, $5,422 71-72-71-70—284 -4 Wei-Ling Hsu, $5,422 70-73-72-69—284 -4 Laetitia Beck, $4,568 69-69-71-76—285 -3 Jaravee Boonchant, $4,568 75-67-70-73—285 -3 Robyn Choi, $4,568 70-69-74-72—285 -3 Nasa Hataoka, $4,568 73-70-72-70—285 -3 Minami Katsu, $4,568 69-73-73-70—285 -3 Min Lee, $4,568 74-69-68-74—285 -3 Ruixin Liu, $4,568 68-73-68-76—285 -3 Hinako Shibuno, $4,568 73-69-71-72—285 -3 Gurleen Kaur, $4,004 74-69-72-71—286 -2 Gina Kim, $4,004 72-71-73-70—286 -2 Morgane Metraux, $4,004 72-71-73-70—286 -2 Xiaowen Yin, $4,004 68-72-72-74—286 -2 Ssu-Chia Cheng, $3,816 73-69-75-71—288 E Jodi Ewart Shadoff, $3,816 72-70-70-76—288 E Kaitlin Milligan, $3,816 68-75-74-71—288 E Jeong Eun Lee5, $3,721 71-69-77-73—290 +2

