BMW PGA Championship Par Scores

Saturday At Wentworth Club Virginia Water, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,267; Par: 72 Third Round Matteo Manassero, Italy…

Saturday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Third Round

Matteo Manassero, Italy 67-68-63—198 -18 Billy Horschel, United States 67-69-65—201 -15 Rory McIlroy, Northern Ireland 67-68-66—201 -15 Matthew Baldwin, England 65-66-71—202 -14 Thriston Lawrence, South Africa 68-70-65—203 -13 Antoine Rozner, France 69-65-69—203 -13 Aaron Rai, England 68-70-66—204 -12 Harry Hall, England 69-68-68—205 -11 Marcus Armitage, England 67-71-68—206 -10 Robert Macintyre, Scotland 67-70-69—206 -10 Yannik Paul, Germany 71-66-69—206 -10 Ugo Coussaud, France 67-71-69—207 -9 Thomas Detry, Belgium 66-75-66—207 -9 Rasmus Hojgaard, Denmark 72-66-69—207 -9 Si Woo Kim, South Korea 69-69-69—207 -9 Marcus Kinhult, Sweden 69-71-67—207 -9 Alex Noren, Sweden 69-69-69—207 -9 Eddie Pepperell, England 70-68-69—207 -9 Darius Van Driel, Netherlands 69-70-68—207 -9 Jeff Winther, Denmark 69-70-68—207 -9 Aaron Cockerill, Canada 70-67-71—208 -8 Grant Forrest, Scotland 68-71-69—208 -8 Padraig Harrington, Ireland 71-71-66—208 -8 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-67-75—208 -8 Sam Bairstow, England 72-68-69—209 -7 Ewen Ferguson, Scotland 71-68-70—209 -7 Matt Fitzpatrick, England 72-69-68—209 -7 Tommy Fleetwood, England 69-68-72—209 -7 Daniel Hillier, New Zealand 72-70-67—209 -7 Shane Lowry, Ireland 67-71-71—209 -7 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-71-68—209 -7 Andy Sullivan, England 67-71-71—209 -7 Oliver Wilson, England 70-67-72—209 -7 Angel Hidalgo, Spain 71-69-70—210 -6 Matthieu Pavon, France 72-70-68—210 -6 Matti Schmid, Germany 68-72-70—210 -6 Jordan L. Smith, England 70-72-68—210 -6 Danny Willett, England 68-73-69—210 -6 Rikuya Hoshino, Japan 73-68-70—211 -5 Adrian Otaegui, Spain 70-70-71—211 -5 Sepp Straka, Austria 71-68-72—211 -5 Paul Waring, England 71-70-70—211 -5 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-68-72—211 -5 Byeong Hun An, South Korea 73-69-70—212 -4 Jorge Campillo, Spain 73-67-72—212 -4 Joe Dean, England 68-71-73—212 -4 Luke Donald, England 72-69-71—212 -4 Victor Perez, France 67-74-71—212 -4 Richie Ramsay, Scotland 71-69-72—212 -4 Connor Syme, Scotland 74-68-70—212 -4 Matt Wallace, England 70-72-70—212 -4 Ryan Fox, New Zealand 71-70-72—213 -3 Adri Arnaus, Spain 74-67-73—214 -2 Dan Bradbury, England 67-71-76—214 -2 Alejandro Del Rey, Spain 72-70-72—214 -2 Jordan Gumberg, United States 70-72-72—214 -2 Adam Scott, Australia 71-69-74—214 -2 Sami Valimaki, Finland 70-70-74—214 -2 Nicolai Hojgaard, Denmark 72-69-74—215 -1 Andrew Johnston, England 73-69-73—215 -1 Nacho Elvira, Spain 72-70-74—216 E Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72-75—217 +1 Jens Dantorp, Sweden 70-69-78—217 +1 Jeong-Weon Ko, France 67-74-76—217 +1 Justin Rose, England 69-72-76—217 +1

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.