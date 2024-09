Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo Par Scores

Sunday At The Belfry – Brabazon Course Sutton Coldfield, United Kingdom Purse: $3.5 million Yardage: 7,336; Par: 72 Final Round…

Sunday

At The Belfry – Brabazon Course

Sutton Coldfield, United Kingdom

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,336; Par: 72

Final Round

Niklas Norgaard Moller, Denmark (835), $537,134 70-66-64-72—272 -16 Thriston Lawrence, South Africa (555), $347,558 68-69-67-70—274 -14 Rasmus Hojgaard, Denmark (312), $199,056 73-67-71-65—276 -12 Jeong-Weon Ko, France (250), $157,981 67-68-71-71—277 -11 Jesper Svensson, Sweden (212), $133,968 70-69-70-69—278 -10 Jorge Campillo, Spain (162), $102,687 68-67-75-69—279 -9 Matteo Manassero, Italy (162), $102,687 73-68-69-69—279 -9 Matt Wallace, England (125), $78,990 76-68-68-68—280 -8 Gavin Green, Malaysia (101), $64,035 71-71-70-69—281 -7 Max Rottluff, Germany (101), $64,035 73-72-69-67—281 -7 Andrew Wilson, England (101), $64,035 69-71-68-73—281 -7 Alex Fitzpatrick, England (77), $48,911 74-70-70-68—282 -6 Harry Hall, England (77), $48,911 71-68-74-69—282 -6 Yuto Katsuragawa, Japan (77), $48,911 69-69-77-67—282 -6 Jordan L. Smith, England (77), $48,911 69-72-74-67—282 -6 Brandon Stone, South Africa (77), $48,911 71-64-74-73—282 -6 Tom Vaillant, France (67), $42,655 69-67-74-73—283 -5 Matthew Baldwin, England (60), $38,042 72-68-72-72—284 -4 Tyrrell Hatton, England (60), $38,042 69-65-76-74—284 -4 Andrew Johnston, England (60), $38,042 72-73-70-69—284 -4 Joost Luiten, Netherlands (60), $38,042 72-66-73-73—284 -4 Shubhankar Sharma, India (60), $38,042 71-72-73-68—284 -4 Marcus Kinhult, Sweden (54), $34,282 72-72-71-70—285 -3 Johannes Veerman, United States (54), $34,282 71-72-74-68—285 -3 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (48), $30,490 71-72-72-71—286 -2 Laurie Canter, England (48), $30,490 69-73-74-70—286 -2 Andrea Pavan, Italy (48), $30,490 69-71-76-70—286 -2 Jason Scrivener, Australia (48), $30,490 70-73-73-70—286 -2 Paul Waring, England (48), $30,490 67-75-75-69—286 -2 Lucas Bjerregaard, Denmark (0), $30,490 72-66-72-76—286 -2 David Micheluzzi, Australia (42), $26,699 69-73-73-72—287 -1 Marcel Siem, Germany (42), $26,699 74-69-72-72—287 -1 Grant Forrest, Scotland (38), $23,065 74-70-74-70—288 E Pieter Moolman, South Africa (38), $23,065 73-69-75-71—288 E Keita Nakajima, Japan (38), $23,065 72-73-72-71—288 E Thorbjorn Olesen, Denmark (38), $23,065 72-71-73-72—288 E Matthias Schwab, Austria (38), $23,065 70-71-71-76—288 E Jeff Winther, Denmark (38), $23,065 70-73-73-72—288 E Thomas Aiken, South Africa (32), $18,642 72-72-74-71—289 +1 Dylan Frittelli, South Africa (32), $18,642 72-72-71-74—289 +1 Angel Hidalgo, Spain (32), $18,642 71-70-74-74—289 +1 Maximilian Kieffer, Germany (32), $18,642 74-70-70-75—289 +1 Francesco Laporta, Italy (32), $18,642 70-73-75-71—289 +1 Edoardo Molinari, Italy (32), $18,642 76-66-74-73—289 +1 Richie Ramsay, Scotland (32), $18,642 72-71-73-73—289 +1 Todd Clements, England (25), $14,218 71-70-75-74—290 +2 Jack Davidson, Wales (25), $14,218 71-71-73-75—290 +2 Stephen Gallacher, Scotland (25), $14,218 69-73-75-73—290 +2 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (25), $14,218 72-70-78-70—290 +2 Rikuya Hoshino, Japan (25), $14,218 73-72-70-75—290 +2 Hao-Tong Li, China (25), $14,218 75-70-75-70—290 +2 Andy Sullivan, England (25), $14,218 70-72-76-72—290 +2 Jens Dantorp, Sweden (17), $10,308 71-74-73-73—291 +3 Julien Guerrier, France (17), $10,308 73-71-75-72—291 +3 Calum Hill, Scotland (17), $10,308 72-71-73-75—291 +3 Daniel Hillier, New Zealand (17), $10,308 71-74-72-74—291 +3 Henrik Norlander, Sweden (17), $10,308 70-74-75-72—291 +3 Connor Syme, Scotland (17), $10,308 72-71-76-72—291 +3 Justin Walters, South Africa (17), $10,308 73-70-77-71—291 +3 Robert Rock, England (0), $10,308 70-69-75-77—291 +3 Hurly Long, Germany (14), $8,847 69-73-78-72—292 +4 Soren Kjeldsen, Denmark (13), $8,057 73-72-76-72—293 +5 Mikko Korhonen, Finland (13), $8,057 73-71-76-73—293 +5 Oliver Wilson, England (13), $8,057 73-70-76-74—293 +5 Simon Thornton, England (0), $8,057 72-73-76-72—293 +5 Chase Hanna, United States (11), $7,109 74-71-77-72—294 +6 Matthew Jordan, England (11), $7,109 73-72-75-74—294 +6 Soren Broholt Lind, Denmark (10), $5,687 71-73-79-72—295 +7 Daniel Brown, England (10), $5,687 73-68-79-75—295 +7 George Coetzee, South Africa (10), $5,687 73-71-79-72—295 +7 Joe Dean, England (10), $5,687 72-71-79-73—295 +7 David Law, Scotland (10), $5,687 73-72-77-73—295 +7 Haydn Barron, Australia (7), $4,729 73-72-77-74—296 +8 Sebastian Friedrichsen, Denmark (7), $4,729 70-70-82-74—296 +8 Garrick Porteous, England (7), $4,729 73-72-74-77—296 +8 Antoine Rozner, France (7), $4,729 70-70-82-74—296 +8 Freddy Schott, Germany (6), $4,721 72-71-78-77—298 +10 Jonas Blixt, Sweden (5), $4,717 71-74-81-75—301 +13 Jannik De Bruyn, Germany (5), $4,717 77-67-82-75—301 +13

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.