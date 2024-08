Sunday’s Olympic Medalists

ARCHERY Men’s Individual GOLD_Woojin Kim, South Korea SILVER_Brady Ellison, United States BRONZE_Wooseok Lee, South Korea ___ ATHLETICS Men’s 100m GOLD_Noah…

ARCHERY

Men’s Individual

GOLD_Woojin Kim, South Korea

SILVER_Brady Ellison, United States

BRONZE_Wooseok Lee, South Korea

___

ATHLETICS

Men’s 100m

GOLD_Noah Lyles, United States

SILVER_Kishane Thompson, Jamaica

BRONZE_Fred Kerley, United States

Men’s Hammer Throw

GOLD_Ethan Katzberg, Canada

SILVER_Bence Halasz, Hungary

BRONZE_Mykhaylo Kokhan, Ukraine

Women’s High Jump

GOLD_Yaroslava Mahuchikh, Ukraine

SILVER_Nicola Olyslagers, Australia

BRONZE_Iryna Gerashchenko, Ukraine

BRONZE_Eleanor Patterson, Australia

___

BADMINTON

Men’s Doubles

GOLD_Taiwan (Yang Lee, Chi-Lin Wang)

SILVER_China (Wei Keng Liang, Chang Wang)

BRONZE_Malaysia (Aaron Chia, Wooi Yik Soh)

___

CYCLING ROAD

Women’s Road Race

GOLD_Kristen Faulkner, United States

SILVER_Marianne Vos, Netherlands

BRONZE_Lotte Kopecky, Belgium

___

EQUESTRIAN

Dressage Individual

GOLD_Jessica von Bredow-Werndl, Germany

SILVER_Isabell Werth, Germany

BRONZE_Charlotte Fry, Britain

___

FENCING

Men’s Foil Team

GOLD_Japan (Kyosuke Matsuyama, Kazuki Iimura, Takahiro Shikine, Yudai Nagano)

SILVER_Italy (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Alessio Foconi)

BRONZE_France (Enzo Lefort, Maxime Pauty, Julien Mertine, Maximilien Chastanet)

___

ARTISTIC GYMNASTICS

Men’s Rings

GOLD_Yang Liu, China

SILVER_Jingyuan Zou, China

BRONZE_Eleftherios Petrounias, Greece

Men’s Vault

GOLD_Carlos Edriel Yulo, Philippines

SILVER_Artur Davtyan, Armenia

BRONZE_Harry Hepworth, Britain

Women’s Uneven Bars

GOLD_Kaylia Nemour, Algeria

SILVER_Qiyuan Qiu, China

BRONZE_Sunisa Lee, United States

___

GOLF

Men’s Individual Stroke Play

GOLD_Scottie Scheffler, United States

SILVER_Tommy Fleetwood, Britain

BRONZE_Hideki Matsuyama, Japan

___

SHOOTING

Skeet Women

GOLD_Francisca Crovetto Chadid, Chile

SILVER_Amber Jo Rutter, Britain

BRONZE_Austen Jewell Smith, United States

___

SWIMMING

Men’s 1500m Freestyle

GOLD_Bobby Finke, United States

SILVER_Gregorio Paltrinieri, Italy

BRONZE_Daniel Wiffen, Ireland

Men’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD_China (Jiayu Xu, Haiyang Qin, Changhao Wang, Zhanle Pan, Jiajun Sun)

SILVER_United States (Hunter Armstrong, Charlie Swanson, Thomas Heilman, Jack Alexy, Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel)

BRONZE_France (Yohann Ndoye-Brouard, Leon Marchand, Clement Secchi, Rafael Fente–Damers, Maxime Grousset, Florent Manaudou)

Women’s 4 x 100m Medley Relay

GOLD_United States (Katharine Berkoff, Emma Weber, Alex Shackell, Kate Douglass, Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh, Torri Huske)

SILVER_Australia (Iona Anderson, Ella Ramsay, Alexandria Perkins, Meg Harris, Kaylee McKeown, Jenna Strauch, Emma McKeon, Mollie O’Callaghan)

BRONZE_China (Xueer Wang, Qianting Tang, Yiting Yu, Qingfeng Wu, Letian Wan, Yufei Zhang, Junxuan Yang)

Women’s 50m Freestyle

GOLD_Sarah Sjoestroem, Sweden

SILVER_Meg Harris, Australia

BRONZE_Yufei Zhang, China

___

TENNIS

Men’s Doubles

GOLD_Australia (Matthew Ebden, John Peers)

SILVER_United States (Austin Krajicek, Rajeev Ram)

BRONZE_United States (Taylor Fritz, Tommy Paul)

Men’s Singles

GOLD_Novak Djokovic, Serbia

SILVER_Carlos Alcaraz, Spain

BRONZE_Lorenzo Musetti, Italy

Women’s Doubles

GOLD_Italy (Sara Errani, Jasmine Paolini)

SILVER_AIN (Mirra Andreeva, Diana Shnaider)

BRONZE_Spain (Cristina Bucsa, Sara Sorribes Tormo)

Women’s Singles

GOLD_Qinwen Zheng, China

SILVER_Donna Vekic, Croatia

BRONZE_Iga Swiatek, Poland

___

TABLE TENNIS

Men’s Singles

GOLD_Zhendong Fan, China

SILVER_Truls Moregard, Sweden

BRONZE_Felix Lebrun, France

