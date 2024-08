Saturday’s Olympic Medalists

ATHLETICS Men’s 4 x 400m Relay GOLD_United States (Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon, Rai Benjamin, Quincy Wilson) SILVER_Botswana (Bayapo…

ATHLETICS

Men’s 4 x 400m Relay

GOLD_United States (Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon, Rai Benjamin, Quincy Wilson)

SILVER_Botswana (Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi, Anthony Pesela, Letsile Tebogo)

BRONZE_Britain (Alex Haydock-Wilson, Matthew Hudson-Smith, Lewis Davey, Charles Dobson, Toby Harries, Samuel Reardon)

Men’s 5000m

GOLD_Jakob Ingebrigtsen, Norway

SILVER_Ronald Kwemoi, Kenya

BRONZE_Grant Fisher, United States

Men’s 800m

GOLD_Emmanuel Wanyonyi, Kenya

SILVER_Marco Arop, Canada

BRONZE_Djamel Sedjati, Algeria

Men’s High Jump

GOLD_Hamish Kerr, New Zealand

SILVER_Shelby McEwen, United States

BRONZE_Mutaz Essa Barshim, Qatar

Men’s Marathon

GOLD_Tamirat Tola, Ethiopia

SILVER_Bashir Abdi, Belgium

BRONZE_Benson Kipruto, Kenya

Women’s 100m Hurdles

GOLD_Masai Russell, United States

SILVER_Cyrena Samba-Mayela, France

BRONZE_Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico

Women’s 1500m

GOLD_Faith Kipyegon, Kenya

SILVER_Jessica Hull, Australia

BRONZE_Georgia Bell, Britain

Women’s 4 x 400m Relay

GOLD_United States (Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone, Gabrielle Thomas, Alexis Holmes, Kaylyn Brown, Aaliyah Butler, Quanera Hayes)

SILVER_Netherlands (Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte, Femke Bol, Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot)

BRONZE_Britain (Victoria Ohuruogu, Laviai Nielsen, Nicole Yeargin, Amber Anning, Yemi Mary John, Hannah Kelly, Lina Nielsen, Jodie Williams)

Women’s Javelin Throw

GOLD_Haruka Kitaguchi, Japan

SILVER_Jo-Ane van Dyk, South Africa

BRONZE_Nikola Ogrodnikova, Czech Republic

___

BASKETBALL

Men

GOLD_United States (Stephen Curry, Anthony Edwards, LeBron James, Kevin Durant, Derrick White, Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Joel Embiid, Jrue Holiday, Bam Adebayo, Anthony Davis, Devin Booker)

SILVER_France (Frank Ntilikina, Nicolas Batum, Andrew Albicy, Guerschon Yabusele, Isaia Cordinier, Evan Fournier, Nando de Colo, Mathias Lessort, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Matthew Strazel, Bilal Coulibaly)

BRONZE_Serbia (Uros Plavsic, Filip Petrusev, Nikola Jovic, Bogdan Bogdanovic, Vanja Marinkovic, Ognjen Dobric, Nikola Jokic, Vasilije Micic, Marko Guduric, Dejan Davidovac, Aleksa Avramovic, Nikola Milutinov)

___

BREAKING

B-Boys

GOLD_Phil Wizard, Canada

SILVER_Dany Dann, France

BRONZE_Victor, United States

___

BOXING

Men’s 57kg

GOLD_Abdumalik Khalokov, Uzbekistan

SILVER_Munarbek Seiitbek Uulu, Kyrgyzstan

BRONZE_Charlie Senior, Australia

BRONZE_Javier Ibanez Diaz, Bulgaria

Men’s +92kg

GOLD_Bakhodir Jalolov, Uzbekistan

SILVER_Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui, Spain

BRONZE_Nelvie Raman Tiafack, Germany

BRONZE_Djamili-Dini Aboudou Moindze, France

Women’s 57kg

GOLD_Yu Ting Lin, Taiwan

SILVER_Julia Szeremeta, Poland

BRONZE_Esra Yildiz Kahraman, Turkey

BRONZE_Nesthy Petecio, Philippines

Women’s 75kg

GOLD_Qian Li, China

SILVER_Atheyna Bibeichi Bylon, Panama

BRONZE_Caitlin Parker, Australia

BRONZE_Cindy Winner Djankeu Ngamba, Refugee Olympic Team

___

SPORT CLIMBING

Women’s Boulder & Lead

GOLD_Janja Garnbret, Slovenia

SILVER_Brooke Raboutou, United States

BRONZE_Jessica Pilz, Austria

___

CANOE SPRINT

Men’s Kayak Single 1000m

GOLD_Josef Dostal, Czech Republic

SILVER_Adam Varga, Hungary

BRONZE_Balint Kopasz, Hungary

Women’s Canoe Single 200m

GOLD_Katie Vincent, Canada

SILVER_Nevin Harrison, United States

BRONZE_Yarisleidis Cirilo Duboys, Cuba

Women’s Kayak Single 500m

GOLD_Lisa Carrington, New Zealand

SILVER_Tamara Csipes, Hungary

BRONZE_Emma Aastrand Jorgensen, Denmark

___

CYCLING TRACK

Men’s Madison

GOLD_Portugal (Iuri Leitao, Rui Oliveira)

SILVER_Italy (Simone Consonni, Elia Viviani)

BRONZE_Denmark (Niklas Larsen, Michael Moerkoev)

___

DIVING

Men’s 10m Platform

GOLD_Yuan Cao, China

SILVER_Rikuto Tamai, Japan

BRONZE_Noah Williams, Britain

___

FOOTBALL

Women

GOLD_United States (Alyssa Naeher, Emily Fox, Korbin Albert, Naomi Girma, Trinity Rodman, Casey Krueger, Crystal Dunn, Lynn Williams, Mallory Swanson, Lindsey Horan, Sophia Smith, Tierna Davidson, Jenna Nighswonger, Emily Sonnett, Jaedyn Shaw, Rose Lavelle, Samantha Coffey, Casey Murphy, Croix Bethune, Emily Sams)

SILVER_Brazil (Lorena, Antonia, Tarciane, Rafaelle, Duda Sampaio, Tamires, Kerolin, Vitoria Yaya, Adriana, Marta, Jheniffer, Taina, Yasmim, Ludmila, Thais, Gabi Nunes, Ana Vitoria, Gabi Portilho, Priscila, Angelina, Lauren, Luciana)

BRONZE_Germany (Merle Frohms, Sarai Linder, Kathrin Hendrich, Bibiane Schulze Solano, Marina Hegering, Janina Minge, Lea Schueller, Sydney Lohmann, Sjoeke Nuesken, Laura Freigang, Alexandra Popp, Ann-Katrin Berger, Sara Doorsoun, Elisa Senss, Giulia Gwinn, Jule Brand, Klara Buehl, Vivien Endemann, Felicitas Rauch, Nicole Anyomi)

___

GOLF

Women’s Individual Stroke Play

GOLD_Lydia Ko, New Zealand

SILVER_Esther Henseleit, Germany

BRONZE_Xiyu Janet Lin, China

___

RHYTHMIC GYMNASTICS

Group All-Around

GOLD_China (Xinyi Ding, Qiqi Guo, Ting Hao, Zhangjiayang Huang, Lanjing Wang)

SILVER_Israel (Shani Bakanov, Adar Friedmann, Romi Paritzki, Ofir Shaham, Diana Svertsov)

BRONZE_Italy (Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris)

___

HANDBALL

Women

GOLD_Norway (Veronica Kristiansen, Maren Aardahl, Stine Skogrand, Nora Moerk, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg-Oesthassel, Kari Brattset Dale, Kristine Breistoel, Vilde Ingstad, Katrine Lunde, Marit Jacobsen, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Henny Reistad, Thale Rushfeldt Deila)

SILVER_France (Laura Glauser, Meline Nocandy, Alicia Toublanc, Chloe Valentini, Coralie Lassource, Grace Zaadi Deuna, Cleopatre Darleux Mingam, Laura Flippes, Orlane Kanor, Tamara Horacek, Pauletta Foppa, Estelle Nze Minko, Onacia Ondono, Lucie Granier, Sarah Bouktit, Lena Grandveau, Hatadou Sako)

BRONZE_Denmark (Sandra Toft, Sarah Aaberg Iversen, Helena Elver, Anne Mette Hansen, Kathrine Heindahl, Line Haugsted, Althea Reinhardt, Mette Tranborg, Kristina Joergensen, Trine Oestergaard, Louise Vinter Burgaard, Mie Hoejlund, Emma Friis, Rikke Iversen, Michala Moeller)

___

MODERN PENTATHLON

Men’s Individual

GOLD_Ahmed Elgendy, Egypt

SILVER_Taishu Sato, Japan

BRONZE_Giorgio Malan, Italy

___

ARTISTIC SWIMMING

Duet

GOLD_China (Liuyi Wang, Qianyi Wang)

SILVER_Britain (Kate Shortman, Isabelle Thorpe)

BRONZE_Netherlands (Bregje de Brouwer, Noortje de Brouwer)

___

TAEKWONDO

Men +80kg

GOLD_Arian Salimi, Iran

SILVER_Caden Cunningham, Britain

BRONZE_Cheick Sallah Cisse, Ivory Coast

BRONZE_Rafael Alba, Cuba

Women +67kg

GOLD_Althea Laurin, France

SILVER_Svetlana Osipova, Uzbekistan

BRONZE_Dabin Lee, South Korea

BRONZE_Nafia Kus Aydin, Turkey

___

TABLE TENNIS

Women’s Team

GOLD_China (Meng Chen, Yingsha Sun, Manyu Wang)

SILVER_Japan (Hina Hayata, Miwa Harimoto, Miu Hirano)

BRONZE_South Korea (Yubin Shin, Jihee Jeon, Eunhye Lee)

___

BEACH VOLLEYBALL

Men

GOLD_Sweden (David Ahman, Jonatan Hellvig)

SILVER_Germany (Nils Ehlers, Clemens Wickler)

BRONZE_Norway (Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Soerum)

___

VOLLEYBALL

Men

GOLD_France (Barthelemy Chinenyeze, Jenia Grebennikov, Jean Patry, Benjamin Toniutti, Kevin Tillie, Earvin Ngapeth, Antoine Brizard, Nicolas le Goff, Trevor Clevenot, Yacine Louati, Theo Faure, Quentin Jouffroy)

SILVER_Poland (Lukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon Venero, Aleksander Sliwka, Grzegorz Lomacz, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Pawel Zatorski, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal, Bartlomiej Boladz, Norbert Huber)

BRONZE_United States (Matthew Anderson, Aaron Russell, Jeffrey Jendryk Ii, Torey Defalco, Micah Christenson, Maxwell Holt, Micah Ma’a, Thomas Jaeschke, Garrett Muagututia, Taylor Averill, David Smith, Erik Shoji)

___

WEIGHTLIFTING

Men’s 102kg

GOLD_Huanhua Liu, China

SILVER_Akbar Djuraev, Uzbekistan

BRONZE_Yauheni Tsikhantsou, AIN

Men’s +102kg

GOLD_Lasha Talakhadze, Georgia

SILVER_Varazdat Lalayan, Armenia

BRONZE_Gor Minasyan, Bahrain

Women’s 81kg

GOLD_Solfrid Eila Amena Koanda, Norway

SILVER_Sara Ahmed, Egypt

BRONZE_Neisi Patricia Dajomes Barrera, Ecuador

___

WATER POLO

Women

GOLD_Spain (Laura Ester Ramos, Isabel Piralkova Coello, Anni Espar Llaquet, Bea Ortiz, Nona Perez Vivas, Paula Crespi Barriga, Elena Ruiz Barril, Pili Pena, Judith Forca Ariza, Paula Camus, Maica Garcia Godoy, Paula Leiton Arrones, Martina Terre)

SILVER_Australia (Gabriella Palm, Keesja Gofers, Elle Armit, Bronte Halligan, Sienna Green, Abby Andrews, Charlize Andrews, Sienna Hearn, Zoe Arancini, Alice Williams, Tilly Kearns, Danijela Jackovich, Genevieve Longman)

BRONZE_Netherlands (Laura Aarts, Iris Wolves, Brigitte Sleeking, Sabrina van der Sloot, Maartje Keuning, Simone van de Kraats, Bente Rogge, Vivian Sevenich, Kittylynn Joustra, Lieke Rogge, Lola Moolhuijzen, Nina Ten Broek, Sarah Buis)

___

WRESTLING

Men’s Freestyle 125kg

GOLD_Geno Petriashvili, Georgia

SILVER_Amir Hossein Zare, Iran

BRONZE_Taha Akgul, Turkey

BRONZE_Giorgi Meshvildishvili, Azerbaijan

Men’s Freestyle 74kg

GOLD_Razambek Salambekovitch Jamalov, Uzbekistan

SILVER_Daichi Takatani, Japan

BRONZE_Kyle Douglas Dake, United States

BRONZE_Chermen Valiev, Albania

Women’s Freestyle 62kg

GOLD_Sakura Motoki, Japan

SILVER_Iryna Koliadenko, Ukraine

BRONZE_Aisuluu Tynybekova, Kyrgyzstan

BRONZE_Grace Jacob Bullen, Norway

