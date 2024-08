Olympic Sailing Results

Sunday Mixed Team Dinghy Opening Series Race 5 1. Sweden (Anton Dahlberg; Lovisa Karlsson) (1, 1, 1, 1, 1, 1),…

1. Sweden (Anton Dahlberg; Lovisa Karlsson) (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Australia (Nia Jerwood; Conor Nicholas) (3, 3, 2, 2, 3, 3), 13.

3. Portugal (Diogo Costa; Carolina Joao) (4, 4, 3, 3, 2, 2), 14.

4. Brazil (Henrique Duarte Haddad; Isabel Swan) (2, 2, 4, 6, 9, 9), 23.

5. Switzerland (Yves Mermod; Maja Siegenthaler) (7, 7, 6, 4, 4, 4), 25.

7. Spain (Jordi Xammar Hernandez; Nora Brugman Cabot) (5, 5, 5, 8, 6, 6), 27.

7. France (Camille Lecointre; Jeremie Mion) (6, 6, 8, 5, 5, 5), 27.

8. Israel (Nitai Hasson; Noa Lasry) (8, 8, 7, 7, 8, 8), 38.

9. Austria (Lara Vadlau; Lukas Maehr) (10, 9, 9, 9, 7, 7), 41.

10. Italy (Elena Berta; Bruno Festo) (11, 10, 13, 11, 10, 10), 52.

11. Japan (Keiju Okada; Miho Yoshioka) (9, 12, 10, 12, 14, 14), 57.

12. United States (Stu McNay; Lara Dallman-Weiss) (14, 14, 11, 13, 11, 11), 60.

13. Greece (Ariadni Paraskevi Spanaki; Odysseas Emmanouil Spanakis) (17, 17, 12, 10, 13, 13), 65.

15. China (Xu Zangjun; Lv Yixiao) (12, 11, 15, 15, 15, 15), 68.

15. Britain (Vita Heathcote; Chris Grube) (15, 15, 16, 14, 12, 12), 68.

16. Germany (Simon Diesch; Anna Markfort) (13, 13, 14, 16, 16, 16), 72.

18. Turkey (Deniz Cinar; Lara Nalbantoglu) (16, 16, 18, 18, 18, 18), 86.

18. Slovenia (Tina Mrak; Jakob Bozic) (19, 18, 17, 17, 17, 17), 86.

19. Angola (Matias Montinho; Manuela Paulo) (18, 19, 19, 19, 19, 19), 94.

Race 6

1. Austria (Lara Vadlau; Lukas Maehr) (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Britain (Vita Heathcote; Chris Grube) (2, 3, 2, 2, 2, 2), 10 (UFD).

3. Israel (Nitai Hasson; Noa Lasry) (9, 5, 4, 4, 3, 3), 19.

4. Spain (Jordi Xammar Hernandez; Nora Brugman Cabot) (7, 2, 5, 5, 4, 4), 20.

5. Switzerland (Yves Mermod; Maja Siegenthaler) (6, 6, 3, 3, 8, 8), 26.

6. United States (Stu McNay; Lara Dallman-Weiss) (4, 4, 7, 7, 7, 7), 29.

7. Portugal (Diogo Costa; Carolina Joao) (12, 8, 6, 6, 5, 5), 30.

8. Greece (Ariadni Paraskevi Spanaki; Odysseas Emmanouil Spanakis) (5, 7, 10, 10, 12, 12), 44.

9. Brazil (Henrique Duarte Haddad; Isabel Swan) (13, 11, 8, 8, 9, 9), 45.

10. France (Camille Lecointre; Jeremie Mion) (18, 18, 9, 9, 6, 6), 48.

11. Italy (Elena Berta; Bruno Festo) (8, 10, 12, 12, 10, 10), 50 (DNF).

12. Turkey (Deniz Cinar; Lara Nalbantoglu) (3, 9, 13, 13, 13, 13), 51.

13. Germany (Simon Diesch; Anna Markfort) (16, 13, 11, 11, 11, 11), 57.

14. Japan (Keiju Okada; Miho Yoshioka) (14, 12, 16, 16, 15, 14), 71.

15. China (Xu Zangjun; Lv Yixiao) (19, 17, 14, 14, 14, 16), 75.

16. Slovenia (Tina Mrak; Jakob Bozic) (10, 15, 18, 18, 17, 17), 77.

17. Australia (Nia Jerwood; Conor Nicholas) (11, 14, 19, 19, 18, 18), 80.

18. Sweden (Anton Dahlberg; Lovisa Karlsson) (17, 16, 17, 17, 16, 15), 81.

19. Angola (Matias Montinho; Manuela Paulo) (15, 19, 15, 15, 19, 19), 83.

