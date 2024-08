Olympic Equestrian Results

Monday Open Jumping Individual Qualifier 1. Julien Epaillard (DUBAI DU CEDRE), France, 0 (Q). 2. Shane Sweetnam (JAMES KANN CRUZ),…

1. Julien Epaillard (DUBAI DU CEDRE), France, 0 (Q).

2. Shane Sweetnam (JAMES KANN CRUZ), Ireland, 0 (Q).

3. Daniel Coyle (LEGACY), Ireland, 0 (Q).

4. Harrie Smolders (URICAS V/D KATTEVENNEN), Netherlands, 0 (Q).

5. Martin Fuchs (LEONE JEI), Switzerland, 0 (Q).

6. Steve Guerdat (DYNAMIX DE BELHEME), Switzerland, 0 (Q).

7. Henrik von Eckermann (KING EDWARD), Sweden, 0 (Q).

8. Emanuele Camilli (ODENSE ODEVELD), Italy, 0 (Q).

9. Kim Emmen (IMAGINE), Netherlands, 0 (Q).

10. Abdulrahman Alrajhi (VENTAGO), Saudi Arabia, 0 (Q).

11. Harry Charles (ROMEO 88), Britain, 0 (Q).

12. Scott Brash (JEFFERSON), Britain, 0 (Q).

13. Stephan de Freitas Barcha (PRIMAVERA), Brazil, 0 (Q).

14. Victoria Gulliksen (MISTRAL VAN DE VOGELZANG), Norway, 0 (Q).

15. Gilles Thomas (ERMITAGE KALONE), Belgium, 0 (Q).

16. Karl Cook (CARACOLE DE LA ROQUE), United States, 0 (Q).

17. Rodrigo Pessoa (MAJOR TOM), Brazil, 0 (Q).

18. Andres Azcarraga (CONTENDROS 2), Mexico, 0 (Q).

19. Ramzy Al Duhami (UNTOUCHABLE 32), Saudi Arabia, 0 (Q).

20. Takashi Haase Shibayama (KARAMELL M & M), Japan, 0 (Q).

21. Omar Abdul Aziz Al Marzooqi (ENJOY DE LA MURE), United Arab Emirates, 1 (Q).

22. Maikel van der Vleuten (BEAUVILLE Z), Netherlands, 4 (Q).

23. Gregory Wathelet (BOND JAMESBOND DE HAY), Belgium, 4 (Q).

24. Christian Kukuk (CHECKER 47), Germany, 4 (Q).

25. Simon Delestre (I AMELUSINA R 51), France, 4 (Q).

26. Max Kuehner (ELEKTRIC BLUE P), Austria, 4 (Q).

27. Laura Kraut (BALOUTINUE), United States, 4 (Q).

28. Ben Maher (DALLAS VEGAS BATILLY), Britain, 4 (Q).

29. Jose Maria (jr) Larocca (FINN LENTE), Argentina, 4 (Q).

30. Philipp Weishaupt (ZINEDAY), Germany, 4 (Q).

31. Mario Deslauriers (EMERSON), Canada, 4.

32. Rolf-Goran Bengtsson (ZUCCERO HV), Sweden, 4.

33. Cian O’Connor (MAURICE), Ireland, 4.

34. McLain Ward (ILEX), United States, 4.

35. Jerome Guery (QUEL HOMME DE HUS), Belgium, 4.

36. Katharina Rhomberg (COLESTUS CAMBRIDGE), Austria, 4.

37. Erynn Ballard (NIKKA VD BISSCHOP), Canada, 4.

38. Olivier Perreau (DORAI D’AIGUILLY), France, 4.

39. Ismael Garcia Roque (TIRANO), Spain, 4.

40. Eugenio Garza Perez (CONTAGO), Mexico, 4.

41. Andreas Schou (NAPOLI VH NEDERASSENTHOF), Denmark, 4.

42. Robin Muhr (GALAXY HM), Israel, 8.

43. Peder Fredricson (CATCH ME NOT S), Sweden, 8.

44. Hilary Scott (MILKY WAY), Australia, 8.

45. Edouard Schmitz (GAMIN VAN’T NAASTVELDHOF), Switzerland, 8.

46. Khaled Almobty (JAGUAR KING WD), Saudi Arabia, 8.

47. Edwina Tops-Alexander (FELLOW CASTLEFIELD), Australia, 8.

48. Duarte Seabra (DOURADOS 2), Portugal, 8.

49. Federico Fernandez (ROMEO), Mexico, 8.

50. Tiffany Foster (FIGOR), Canada, 8.

51. Thaisa Erwin (HIALITA B), Australia, 8.

52. Adam Grzegorzewski (ISSEM), Poland, 8.

53. Dawid Kubiak (FLASH BLUE B), Poland, 8.

54. Taizo Sugitani (QUINCY 194), Japan, 9.

55. Richard Vogel (UNITED TOUCH S), Germany, 12.

56. Kristaps Neretnieks (PALLADIUM KJV), Latvia, 12.

57. Ioli Mytilineou (L’ARTISTE DE TOXANDRA), Greece, 12.

58. Maksymilian Wechta (CHEPETTANO), Poland, 12.

59. Gerfried Puck (NAXCEL V), Austria, 12.

60. Sergio Alvarez Moya (PUMA HS), Spain, 13.

61. Salim Ahmed Al Suwaidi (FONCETTI VD HEFFINCK), United Arab Emirates, 16.

62. Yuri Mansur (MISS BLUE), Brazil, 19.

63. Luis Fernando Larrazabal (CONDARA), Venezuela, 20.

64. Isabella Russekoff (C VIER 2), Israel, 20.

65. Agustin Covarrubias (NELSON DU PETIT VIVIER), Chile, 31.

66. Rene Lopez Lizarazo (KHEROS VAN’T HOOGEINDE), Colombia, 39.

67. Janakabhorn Karunayadhaj (KINMAR AGALUX), Thailand, EL.

67. My Relander (EXPERT), Estonia, RT.

67. Daniel Bluman (LADRIANO Z), Israel, RT.

67. Eiken Sato (CONTHARGO-BLUE), Japan, RT.

67. Andrius Petrovas (LINKOLNS), Lithuania, RT.

67. Eduardo Alvarez Aznar (ROKFELLER DE PLEVILLE), Spain, RT.

67. Abdullah Mohd Al Marri (MCGREGOR), United Arab Emirates, RT.

67. Amre Hamcho (VAGABON DES FORETS), Syria, WD.

