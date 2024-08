Olympic Canoe-Kayak Results

Saturday Men Kayak Single 1000m Semifinals Semifinal 1 1. Balint Kopasz, Hungary, 3:28.76 (FA). 2. Fernando Pimenta, Portugal, 3:29.14 (FA).…

Saturday

Men

Kayak Single 1000m

Semifinals

Semifinal 1

1. Balint Kopasz, Hungary, 3:28.76 (FA).

2. Fernando Pimenta, Portugal, 3:29.14 (FA).

3. Jakob Thordsen, Germany, 3:29.34 (FA).

4. Martin Nathell, Sweden, 3:30.14 (FA).

5. Francisco Cubelos, Spain, 3:30.52 (FB).

6. Artuur Peters, Belgium, 3:32.81 (FB).

7. Tom Green, Australia, 3:33.52 (FB).

8. Rene Holten Poulsen, Denmark, 3:35.50 (FB).

9. Matias Valentin Otero Ezcurra, Uruguay, 3:48.91 (FB).

Semifinal 2

1. Adam Varga, Hungary, 3:27.92 (FA).

2. Agustin Vernice, Argentina, 3:28.18 (FA).

3. Josef Dostal, Czech Republic, 3:29.05 (FA).

4. Uladzislau Kravets, AIN, 3:29.64 (FA).

5. Maxime Beaumont, France, 3:30.99 (FB).

6. Adrian del Rio, Spain, 3:31.07 (FB).

7. Anton Winkelmann, Germany, 3:31.51 (FB).

8. Hamish Lovemore, South Africa, 3:33.89 (FB).

Finals

Final B

1. Hamish Lovemore, South Africa, 3:27.94.

2. Anton Winkelmann, Germany, 3:28.04.

3. Francisco Cubelos, Spain, 3:28.10.

4. Adrian del Rio, Spain, 3:29.42.

5. Artuur Peters, Belgium, 3:30.29.

6. Matias Valentin Otero Ezcurra, Uruguay, 3:30.48.

7. Maxime Beaumont, France, 3:31.42.

8. Rene Holten Poulsen, Denmark, 3:31.62.

9. Tom Green, Australia, 3:32.72.

Final A

1. Josef Dostal, Czech Republic, 3:24.07.

2. Adam Varga, Hungary, 3:24.76.

3. Balint Kopasz, Hungary, 3:25.68.

4. Uladzislau Kravets, AIN, 3:28.10.

4. Agustin Vernice, Argentina, 3:28.10.

6. Fernando Pimenta, Portugal, 3:29.59.

7. Martin Nathell, Sweden, 3:31.06.

8. Jakob Thordsen, Germany, 3:36.82.

Women

Kayak Single 500m

Semifinals

Semifinal 1

1. Aimee Fisher, New Zealand, 1:49.54 (FA).

2. Wang Nan, China, 1:50.96 (FA).

3. Alyce Wood, Australia, 1:51.99 (FB).

4. Lize Broekx, Belgium, 1:52.84 (FB).

5. Beatriz Briones Fragoza, Mexico, 1:53.86 (FC).

6. Jiexian Stephenie Chen, Singapore, 1:55.15 (FC).

7. Estefania Fernandez, Spain, 1:56.20 (X).

8. Enja Roesseling, Germany, 1:57.22 (X).

Semifinal 2

1. Lisa Carrington, New Zealand, 1:48.10 (FA).

2. Emma Aastrand Jorgensen, Denmark, 1:49.59 (FA).

3. Milica Novakovic, Serbia, 1:50.41 (FB).

4. Melina Andersson, Sweden, 1:50.79 (FB).

5. Manon Hostens, France, 1:51.36 (FC).

6. Riley Melanson, Canada, 1:52.99 (FC).

7. Anamaria Govorcinovic, Croatia, 1:53.13 (X).

8. Ruth Vorsselman, Netherlands, 1:54.91 (X).

Semifinal 3

1. Alida Dora Gazso, Hungary, 1:49.76 (FA).

2. Hermien Peters, Belgium, 1:49.87 (FA).

3. Teresa Portela, Portugal, 1:50.28 (FB).

4. Yin Mengdie, China, 1:50.52 (FB).

5. Dominika Putto, Poland, 1:51.43 (FC).

6. Brenda Rojas, Argentina, 1:53.35 (FC).

7. Yoana Georgieva, Bulgaria, 1:54.02 (X).

8. Ana Paula Vergutz, Brazil, 1:54.19 (X).

Semifinal 4

1. Tamara Csipes, Hungary, 1:48.72 (FA).

2. Michelle Russell, Canada, 1:50.28 (FA).

3. Linnea Stensils, Sweden, 1:50.75 (FB).

4. Anezka Paloudova, Czech Republic, 1:51.47 (FB).

5. Selma Konijn, Netherlands, 1:52.50 (FC).

6. Mariya Povkh, Ukraine, 1:52.51 (FC).

7. Begona Lazkano, Spain, 1:52.87 (X).

8. Karina Alanis Morales, Mexico, 1:53.83 (X).

Finals

Final C

1. Selma Konijn, Netherlands, 1:50.56.

2. Dominika Putto, Poland, 1:52.85.

3. Manon Hostens, France, 1:53.10.

4. Brenda Rojas, Argentina, 1:53.88.

5. Beatriz Briones Fragoza, Mexico, 1:54.53.

6. Riley Melanson, Canada, 1:56.36.

7. Jiexian Stephenie Chen, Singapore, 1:56.55.

8. Mariya Povkh, Ukraine, 2:00.94.

Final B

1. Milica Novakovic, Serbia, 1:51.55.

2. Teresa Portela, Portugal, 1:52.38.

3. Linnea Stensils, Sweden, 1:52.59.

4. Melina Andersson, Sweden, 1:52.65.

5. Yin Mengdie, China, 1:53.25.

6. Lize Broekx, Belgium, 1:53.67.

7. Anezka Paloudova, Czech Republic, 1:54.31.

8. Alyce Wood, Australia, 1:55.04.

Final A

1. Lisa Carrington, New Zealand, 1:47.36.

2. Tamara Csipes, Hungary, 1:48.44.

3. Emma Aastrand Jorgensen, Denmark, 1:49.76.

4. Aimee Fisher, New Zealand, 1:49.91.

5. Wang Nan, China, 1:50.89.

6. Alida Dora Gazso, Hungary, 1:51.19.

7. Hermien Peters, Belgium, 1:52.26.

8. Michelle Russell, Canada, 1:53.83.

Canoe Single 200m

Semifinals

Semifinal 1

1. Yarisleidis Cirilo Duboys, Cuba, 45.31 (FA).

2. Yuliya Trushkina, AIN, 45.32 (FA).

3. Sophia Jensen, Canada, 45.66 (FA).

4. Lin Wenjun, China, 45.70 (FA).

5. Maria Corbera, Spain, 45.78 (FB).

6. Dorota Borowska, Poland, 46.52 (FB).

7. Liudmyla Luzan, Ukraine, 46.67 (FB).

8. Agnes Anna Kiss, Hungary, 47.01 (FB).

Semifinal 2

1. Katie Vincent, Canada, 45.01 (FA).

2. Nevin Harrison, United States, 45.30 (FA).

3. Antia Jacome, Spain, 45.62 (FA).

4. Kincso Takacs, Hungary, 46.37 (FA).

5. Valdenice Conceicao Do Nascimento, Brazil, 46.46 (FB).

6. Maria Jose Mailliard, Chile, 46.76 (FB).

7. Karen Roco, Chile, 47.63 (FB).

8. Anastasiia Rybachok, Ukraine, 47.76 (FB).

Finals

Final B

1. Maria Corbera, Spain, 45.45.

2. Dorota Borowska, Poland, 46.36.

3. Agnes Anna Kiss, Hungary, 46.54.

4. Maria Jose Mailliard, Chile, 46.77.

5. Valdenice Conceicao Do Nascimento, Brazil, 46.82.

6. Anastasiia Rybachok, Ukraine, 47.71.

7. Karen Roco, Chile, 48.25.

8. Liudmyla Luzan, Ukraine, DNS.

Final A

1. Katie Vincent, Canada, 44.12.

2. Nevin Harrison, United States, 44.13.

3. Yarisleidis Cirilo Duboys, Cuba, 44.36.

4. Antia Jacome, Spain, 44.78.

5. Yuliya Trushkina, AIN, 44.83.

6. Sophia Jensen, Canada, 45.08.

7. Lin Wenjun, China, 45.23.

8. Kincso Takacs, Hungary, 45.68.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.