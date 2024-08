France 38, Angola 24 France 18 20 — 38 Angola 14 10 — 24 France_O. Kanor 7, T. Horacek 6,…

France 38, Angola 24

France 18 20 — 38 Angola 14 10 — 24

France_O. Kanor 7, T. Horacek 6, E. Nze Minko 5, C. Valentini 4, L. Granier 3, C. Lassource 3, A. Toublanc 3, L. Grandveau 2, G. Zaadi Deuna 2, L. Flippes 1, P. Foppa 1, O. Ondono 1.

Angola_A. Carlos 5, V. Nenganga 5, S. Pascoal 5, H. Paulo 3, J. Machado 2, D. Rosario 2, L. Mario 1, M. Quizelete 1.

Red Cards_J. Machado, Angola, 48:13.

Referees_Lars Jorum, Norway. Havard Kleven, Norway. Mads Hansen, Denmark. Jesper Madsen, Denmark. Per Olesen, Denmark. Kay Holm, Germany. Samir Makhlouf, Tunisia. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.