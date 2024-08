Egypt 34, Argentina 27 Egypt 14 20 — 34 Argentina 15 12 — 27 Egypt_S. Elderaa 6, A. Zein 6,…

Egypt 34, Argentina 27

Egypt 14 20 — 34 Argentina 15 12 — 27

Egypt_S. Elderaa 6, A. Zein 6, A. Hesham 5, A. Yousri 5, A. Adel 2, I. Elmasry 2, O. Elwakil 2, Y. Omar 2, M. Sanad 2, Y. Elderaa 1, M. Tarek 1.

Argentina_F. Pizarro 6, L. Moscariello 4, A. Moyano 4, J. Parker 4, I. Pizarro 3, P. Simonet 2, D. Simonet 2, P. Martinez Cami 1, G. Mourino 1.

Red Cards_None.

Referees_Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Youcef Belkhiri, Algeria. Sidali Hamidi, Algeria. Jovan Popadic, Serbia. Kay Holm, Germany. Henrik Maekinen, Sweden. Anna Rapp, Sweden.

