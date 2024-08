Denmark 32, Norway 25 Denmark 17 15 — 32 Norway 12 13 — 25 Denmark_S. Pytlick 9, L. Joergensen 5,…

Denmark 17 15 — 32 Norway 12 13 — 25

Denmark_S. Pytlick 9, L. Joergensen 5, R. Lauge 5, T. Arnoldsen 3, M. Gidsel 3, E. Jakobsen 3, N. Kirkeloekke 2, M. Hansen 1, M. Saugstrup 1.

Norway_H. Reinkind 6, A. Blonz 5, S. Barthold 3, K. Bjoernsen 3, T. Groendahl 2, S. Lyse 2, P. Oeverby 2, S. Sagosen 2.

Red Cards_None.

Referees_Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Teodoro Adjemian, Argentina. Jovan Popadic, Serbia. Mihail Bashev, Bulgaria. Narcisa Lecusanu, Romania.

