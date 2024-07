Sweden 31, Germany 28 Sweden 19 12 — 31 Germany 12 16 — 28 Sweden_J. Carlson 7, L. Blohm 3,…

Sweden 31, Germany 28

Sweden 19 12 — 31 Germany 12 16 — 28

Sweden_J. Carlson 7, L. Blohm 3, N. Hagman 3, N. Koppang 3, E. Lindqvist 3, J. Roberts 3, E. Hansson 2, O. Loefqvist 2, T. Axner 1, J. Bundsen 1, M. Lundstroem 1, C. Stroemberg 1, K. Thorleifsdottir 1.

Germany_J. Behrend 5, A. Grijseels 5, J. Maidhof 5, A. Lott 3, E. Boelk 2, V. Leuchter 2, X. Smits 2, L. Antl 1, J. Behnke 1, A. Doell 1, J. Stockschlaeder 1.

Red Cards_None.

Referees_Ivan Pavicevic, Montenegro. Milos Raznatovic, Montenegro. Mariana Garcia, Argentina. Maria Ines Paolantoni, Argentina. Felix Ratz, Switzerland. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Joanna Brehmer, Poland. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

