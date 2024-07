Slovenia 29, Sweden 24 Slovenia 15 14 — 29 Sweden 14 10 — 24 Slovenia_B. Janc 10, A. Vlah 8,…

Slovenia 29, Sweden 24

Slovenia 15 14 — 29 Sweden 14 10 — 24

Slovenia_B. Janc 10, A. Vlah 8, J. Dolenec 4, B. Mackovsek 3, T. Kodrin 2, B. Blagotinsek 1, D. Novak 1.

Sweden_H. Wanne 6, O. Bergendahl 2, J. Carlsbogaard 2, F. Claar 2, J. Gottfridsson 2, F. Moeller 2, L. Pellas 2, D. Pettersson 2, L. Sandell 2, A. Lagergren 1, K. Wallinius 1.

Red Cards_B. Blagotinsek, Slovenia, 39:03.

Referees_Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Adam Biro, Hungary. Oliver Kiss, Hungary. Per Olesen, Denmark. Samir Makhlouf, Tunisia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina. Narcisa Lecusanu, Romania.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.