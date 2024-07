Olympic Shooting Results

Wednesday Men 50m Rifle 3 Positions Qualification 1. Liu Yukun, China, 594 (Q). 2. Jon-Hermann Hegg, Norway, 593 (Q). 3.…

Wednesday

Men

50m Rifle 3 Positions

Qualification

1. Liu Yukun, China, 594 (Q).

2. Jon-Hermann Hegg, Norway, 593 (Q).

3. Serhiy Kulish, Ukraine, 592 (Q).

4. Lucas Bernard Denis Kryzs, France, 592 (Q).

5. Lazar Kovacevic, Serbia, 592 (Q).

6. Tomasz Bartnik, Poland, 591 (Q).

7. Swapnil Kusale, India, 590 (Q).

8. Jiri Privratsky, Czech Republic, 590 (Q).

9. Petr Nymbursky, Czech Republic, 590.

10. Patrik Jany, Slovakia, 589.

11. Aishwary Pratap Singh Tomar, India, 589.

12. Marcus Madsen, Sweden, 589.

13. Victor Lindgren, Sweden, 589.

14. Edoardo Bonazzi, Italy, 588.

15. Romain Aufrere, France, 588.

16. Du Linshu, China, 588.

17. Maximilian Ulbrich, Germany, 588.

18. Islam Satpayev, Kazakhstan, 588.

19. Danilo Dennis Sollazzo, Italy, 587.

20. Ivan Roe, United States, 587.

21. Istvan Peni, Hungary, 587.

22. Christoph Duerr, Switzerland, 586.

23. Ole Martin Halvorsen, Norway, 586.

24. Aleksi Leppa, Finland, 586.

25. Konstantin Malinovskiy, Kazakhstan, 586.

26. Miran Maricic, Croatia, 585.

27. Jack Rossiter, Australia, 585.

28. Alexander Schmirl, Austria, 585.

29. Michael Bargeron, Britain, 584.

30. Bayaraa Nyantai, Mongolia, 584.

31. Petar Gorsa, Croatia, 583.

32. Zalan Pekler, Hungary, 582.

33. Naoya Okada, Japan, 582.

34. Dane Sampson, Australia, 581.

35. Andreas Thum, Austria, 580.

36. Carlos Quezada Marquez, Mexico, 579.

37. Maciej Kowalewicz, Poland, 579.

38. Rylan William Kissell, United States, 579.

39. Thongphaphum Vongsukdee, Thailand, 578.

40. Israel Gutierrez, El Salvador, 576.

41. Ibrahim Ahmad Mohammad Korayiem, Egypt, 576.

42. Tye Ikeda, Canada, 575.

43. Fathur Gustafian, Indonesia, 574.

44. Park Hajun, South Korea, 572.

